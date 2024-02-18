Описание приготовления:

Лапшу для молочного супа лучше всего делать из муки твердых сортов, тогда в супе она не расползется, а останется целой и упругой. Но если используете обычную муку, лучше всего предварительно немного обжарить ее на сухой сковороде.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Мука Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Яйца 1 Штука

Мука 100 Грамм

Молоко 300 Миллилитров

Вода 300 Миллилитров

Масло сливочное 40 Грамм

Сахар 2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

116 ккал

Калорийность

3 г

Белки

6 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочный суп с домашней лапшой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления молочного супа из домашней лапши.

В миску просейте муку, посолите и перемешайте. Яйцо перемешайте вилкой и влейте в муку. Замесите мягкое и упругое тесто, вымешивать тесто нужно не менее 10 минут.

Положите тесто в пакет и дайте ему отдохнуть в течение 30 минут.

Тесто раскатайте в пласт толщиной не более 2 миллиметров и разрежьте на полосы.

Полоски теста сложите вместе и порежьте тонкой соломкой. Посыпьте немного мукой и перемешайте. Разложите и дайте немного подсохнуть.

В кастрюлю с толстым дном налейте воду и доведите до кипения. Всыпьте сахар, соль и влейте молоко. Снова доведите до кипения на среднем огне.

В кипящее молоко, мешая, всыпьте приготовленную лапшу. Мешая, доведите до кипения, варите в течение 1-2 минут.

Снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливочное масло и закройте крышкой. Дайте постоять супу 5 минут и подавайте его к столу.

Приятного аппетита!