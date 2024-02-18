Описание приготовления:
Лапшу для молочного супа лучше всего делать из муки твердых сортов, тогда в супе она не расползется, а останется целой и упругой. Но если используете обычную муку, лучше всего предварительно немного обжарить ее на сухой сковороде.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Мука Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 1 Штука
- Мука 100 Грамм
- Молоко 300 Миллилитров
- Вода 300 Миллилитров
- Масло сливочное 40 Грамм
- Сахар 2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
116 ккал
Калорийность
3 г
Белки
6 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молочный суп с домашней лапшой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления молочного супа из домашней лапши.
В миску просейте муку, посолите и перемешайте. Яйцо перемешайте вилкой и влейте в муку. Замесите мягкое и упругое тесто, вымешивать тесто нужно не менее 10 минут.
Положите тесто в пакет и дайте ему отдохнуть в течение 30 минут.
Тесто раскатайте в пласт толщиной не более 2 миллиметров и разрежьте на полосы.
Полоски теста сложите вместе и порежьте тонкой соломкой. Посыпьте немного мукой и перемешайте. Разложите и дайте немного подсохнуть.
В кастрюлю с толстым дном налейте воду и доведите до кипения. Всыпьте сахар, соль и влейте молоко. Снова доведите до кипения на среднем огне.
В кипящее молоко, мешая, всыпьте приготовленную лапшу. Мешая, доведите до кипения, варите в течение 1-2 минут.
Снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливочное масло и закройте крышкой. Дайте постоять супу 5 минут и подавайте его к столу.
Приятного аппетита!