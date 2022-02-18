Насколько эффективна процедура УВТ?

Наибольший эффект наблюдается в направлении купирования боли, свыше 50% людей, прошедших лечение, ощущают облегчение уже после одного сеанса. На данный момент прошло немало исследований, в ходе которых удалось подтвердить эффективность в ходе лечения болезни Пейрони, эректильной дисфункции, целлюлита, пяточной шпоры и многих других состояний. Польза отмечена как в сочетании с другим воздействием, так и в случае самостоятельного применения УВТ.

Кому стоит пройти УВТ?

Рекомендуется при многих проблемах здоровья с наличием неврологической симптоматики.

В том числе:

протрузии или грыжи между позвонками;

остеохондроз;

мигрень;

корешковые синдромы;

гипертонус мышечных тканей после инсульта и так далее.

УВТ справляется со снижением болей от периартрита, пяточной шпоры, миозитов, плоскостопия. Методика также может быть назначена при заболеваниях травматологического, урологического направлений, определенный эффект наблюдается при работе с проблемами эстетического направления. В зоне воздействия не должно быть проявлений кожных заболеваний, новообразований, недопустимо лечение пациентов с патологиями свертываемости крови. Процедура не провоцирует осложнения и легко переносится.