Картошка с салом в духовке: как запечь

Нарядное основное из птицы или свинины у меня сменяется от одного новогоднего стола к другому. В прошлом году, к примеру, подавала сочную свиную рульку в горчичном маринаде, а в этом планирую приготовить запеченные куриные окорочка по-гречески. Единственное, что не меняется, — гарнир. Моя картошка с салом в духовке знаменита на всю улицу.

Дело в том, что этим рецептом лет 7 назад со мной поделилась бывшая соседка. Она переехала к нам из карпатского села, но надолго не осталась. Оставила после себя лишь приятные воспоминания и несколько удачных рецептов. Ароматы этих блюд разносятся на километр, когда ты их готовишь.

Карпатская картошка с салом в духовке

Наши предки традиционно готовили это блюдо осенью, когда собирали картофель и расправлялись с откормленными за лето свинками. В этот же период нередко гуляли свадьбы: есть чем гостей угощать! Теперь же таким блюдом можно лакомиться круглый год. На праздничном столе ему самое место.

Ингредиенты

Картофель1,3 кг Сало0,5 кг Укроп0,5 пуч. Чеснок1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Картошку средних размеров (она вся должна быть примерно одинаковой) хорошенько вымойте от земли с помощью губки. Мы будем запекать ее в кожуре, поэтому картошка должна быть максимально чистой.Отварите картофель до полуготовности и переложите в глубокую форму для запекания. Сало нарежьте ломтиками и поджарьте на сковороде до первой золотистости. Слегка подсолите его. Уберите ломтики на отдельную тарелку. Чеснок очистите и раздавите. Обжарьте его в жире, оставшемся от сала. Как только чеснок подзолотится, уберите его из сковороды. Сделайте глубокие надрезы в картофелинах, залейте в них горячий чесночный жир.Посолите и поперчите картошку по вкусу. Начините разрезы обжаренным салом. В форму с картошкой перелейте оставшийся жир. Готовьте блюдо минут 15 в разогретой до 200 градусов духовке.

Готовую картошку посыпьте измельченным укропом, подавайте ее к столу вместе с квашеными овощами. Это идеальное сочетание. На самом деле, такое блюдо и само по себе имеет право на существование. Оно сытное и нарядное. Но с запеченной рулькой, конечно, гораздо вкуснее. Готовьте с удовольствием!