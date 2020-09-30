Консультация бухгалтера онлайн в Украине

Для любого бизнесмена, заинтересованного в собственном процветании вопрос налогообложения стоит на первом месте. Оплата налогов – процесс сложный и важный.

Первое, что предстоит сделать предпринимателю, это выбрать наиболее оптимальную форму налогообложения.

Сейчас законодательство Украины предусматривает две системы:

Общая; Упрощенная;

Независимо от организационной формы бизнеса предприниматели имеют право подбирать экономически выгодную систему для уплаты налогов.

На предприятиях за уплату и начисление налогов отвечает бухгалтер. Услуга аутсорсинг бухгалтерии позволяет нанять бухгалтера для выполнения конкретных задач, если у Вас нет штатного сотрудника.

Иметь квалифицированного сотрудника очень важно, ведь платежи по налогу рассчитываются предприятием самостоятельно, а несвоевременная и неправильная их оплата влечет за собой негативные последствия. Частный бухгалтер может проконсультировать по вопросу выбора системы налогообложения, а также заняться формированием необходимой документации. Учтите, что требования к оформлению налоговой документации являются очень жесткими.

Бухгалтерское сопровождение ООО даст Вам возможность заниматься своими делами, не заботясь об уплате налогов и отчетной документации.

Упрощенная система налогообложения включает в себя и упрощенный порядок подачи бухгалтерской отчетности. Это особый механизм налогообложения, который пришел на замену отдельным налогам и сборам. Воспользоваться такой системой могут только резиденты. Для этого необходимо зарегистрироваться соответственным образом.

Общая система налогообложения для физических лиц — предпринимателей отличается более сложной системой ведения отчетности. Но есть и свои плюсы, ведь с такой системой можно заниматься любым разрешенным видом предпринимательской деятельности, также отсутствуют ограничения, которые свойственны упрощенной системе. Предприниматель обязуется вести книгу учета своих доходов, в которой отражать все хозяйственные операции в хронологическом порядке, кроме того придется заполнять все графики в книге. Учет должен вестись на основании подтверждающих документов. Тут на помощь предпринимателю приходит консультация бухгалтера онлайн украина, которая оказывает качественно и недорого бухгалтерские услуги в Киеве, наши грамотные специалисты избавят Вас от постоянной бумажной работы и проблем с контролирующими органами.

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