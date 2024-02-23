ГлавнаяРецептыЛюбимые сладости Франко: приготовьте дактилевый пирог – аутентичный рецепт Любимые сладости Франко: приготовьте дактилевый пирог – аутентичный рецепт На чтение: 1 минута Дактилевый, то есть финиковый, пирог происходит из Польши. Там десерт, который ел сам Иван Франко, называется «Дактилевый мазурок на андрутах». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Стоит заметить, что дочь Ивана Франко, Анна Ключко-Франко, рассказывала, что главным кредо кулинарии дома Франко было не только вкусно и питательно накормить большую семью, но и обеспечить атмосферу любви, научить заботе обо всех членах семьи и укрепить взаимоотношения. Поэтому кухня была для всех – вход в нее никому не был запрещен. Часто и сам Иван Франко готовил утренний кофе или варил кулешу. Также он любил на десерт варить компот. Стоит попробовать Монастырская избушка: готовим торт, который будет просто таять во рту Древняя перепись дактилевого пирога Время: 20 минут + 3 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 250 граммов дактилей (фиников); – 250 граммов миндаля; – цедра и сок 1 лимона; – 4 белка; – 4 вафельных коржа. Приготовление: Из фиников вытащите косточки и порежьте на тонкие полоски. Орехи порубите, а белки взбейте до пиков, постепенно всыпая сахар. Добавьте орехи, финики, цедру и сок лимона и легко перемешайте. Выложите на противень вафли, а сверху равномерно распределите белковую массу. Сушите в духовке при температуре 100 градусов 3 часа. Когда остынет порежьте ножом смоченным в горячей воде. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить блюдо Войска Запорожского – ароматную пшенную тетерю. Поделитесь с друзьями