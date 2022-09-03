Консультация стоматолога ортопеда в Минске – доступное решение!

Что делать, если у ребенка болят зубы?

У многих людей слово «стоматолог» вызывает страх и ужас. Конечно, лечение зубов это сложный процесс, в котором без специалиста обойтись очень сложно. Для того чтобы реже посещать такие помещения, рекомендуется во время обращаться к специалистам. Но чаще всего люди посещают стоматолога, когда уже все совсем плохо. И уже не обойтись без протезирования, а иногда еще нужно и импланты зубов вставлять. Специалист без проблем сможет разобраться с вашими зубами и вернуть привлекательный внешний вид. Большим преимуществом имплантации считается, то, что она позволяет быстро и без проблем восстановить утерянные зубы. Причем данная процедура не имеет противопоказаний.

Если нужно удаление зуба у вашего ребенка в клинике, то вот ортопед в стоматологии сможет помочь в этом. Здесь самое профессиональное оказание стоматологических услуг в Минске!

Что собой представляет имплантация?

Имплантом называют своеобразную опору, которая монтируется в челюсть. Именно на него в будущем одевается коронка. Импланты зубов монтируют прямо в кость челюсти, где раньше был собственный зуб. Данный метод позволяет с имитировать естественный корень, который и считается опорой. Создают подобные импланты из качественного материала. Большим плюсом считается, то, что к нему нет противопоказаний. Поэтому даже если вы страдаете какой-либо аллергией, не стоит расстраиваться. Специалист без проблем восстановит ваши зубы, но только после детального обследования.

Протезирование производиться с помощью специальной конструкции. Первая и основная часть, это имплант. Он помещается непосредственно в костную ткань и служит опорой для остальной конструкции. Дальше устанавливается абатмент, который и является креплением между имплантом и будущей коронкой. Имплантация зубов – это самый безопасный и доступный метод восстановить утерянные зубы. Чаще всего пациенты обращаются к специалисту уже в сложной ситуации. Но не стоит расстраиваться, стоматолог быстро и без проблем восстановит все в самом лучшем виде.

Плюсы имплантации

Данный способ имеет ряд очевидных преимуществ. Основным считается, то, что он не затрагивает соседние зубы. При желание можно произвести имплантацию не одного, а даже нескольких зубов. Также он имитирует естественный корень, на который как раз и оказывается вся нагрузка. Стоит отметить, что данная процедура все чаще используется в современной стоматологии. Ведь метод считается безопасным и доступным. Его легко проведут в любой стоматологии за максимально короткий срок. Но перед тем, как приступить к этой процедуре, необходимо пройти ряд подготовительных этапов.