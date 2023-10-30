Что приготовить на Хэллоуин: пять простых и интересных рецептов «страшных» блюд

Быстрые и оригинальные закуски с жутким эффектом добавят вечеринке на Хэллоуин соответствующего антуража.
Если вы решили устроить вечеринку по случаю Хэллоуина, то необходимо не только позаботиться о декоре, чтобы создать соответствующую атмосферу праздника, но и придумать меню. Как правило, чаще всего на стол к празднику подают блюда, фишкой которых является их декор: в виде монстров, мумий, привидений и прочее. Фокус предлагает несколько рецептов, которые помогут вам украсить стол и порадовать гостей вечеринки, посвященной самой страшной ночи в году.
Метлы из сыра
Ингредиенты:
- сыр сулугуни в косичке – 1 шт;
- соломка соленая – 1 упаковка.
Способ приготовления:
Каждую толстую нить сыра руками разделить на более тонкие. Чем тоньше будут нитки, тем пышнее получится метла. Все нити перерезать пополам.
Вокруг соленой соломки обмотать две части крест-накрест и завязать тонкой сырной нитью. Получится заготовка «метлы». Таким же образом сделать и остальные метлы. Аккуратно подрезать кончики сыра кулинарными ножницами, чтобы закуска выглядела опрятно.
Выложить сырные «метлы» на тарелку, украсив соответствующими празднику Хэллоуин аксессуарами, и можно подавать к столу.
Хэллоуинские сырные шарики
Ингредиенты:
- твердый сыр – 200 гр;
- панировочные сухари – 50 гр;
- яйцо куриное, большое – 2 шт;ч
- чеснок – зубчик;
- мука – 2 ст. л;
- растительное масло – 200 мл;
- специи – по вкусу;
- тонкий лаваш со шпинатом – 2 листа;
- оливки для украшения.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить сырные шарики. Сыр натереть на мелкой терке и выложить в миску. Добавить мелко нарезанный или пропущенный через пресс зубчик чеснока, вбить яйца. Добавить специи и соль, хорошо перемешать. Добавить к смеси муку, снова перемешать. Масса должна быть густой, так что при необходимости следует положить больше муки. Слегка влажными руками сформировать из творожной массы ровные круглые шарики размером с грецкий орех. Обвалять творожные шарики со всех сторон в сухарях. В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло, поставить на сильный огонь и нагреть, пока на поверхности не начнут появляться пузырьки. Осторожно переложить в кастрюлю творожные шарики и жарить до появления золотистой корочки.
На листьях лаваша вырезать полукруглые «рожки» и слегка подсушить их в духовке. Украсить каждый шарик рожками, сделать из порезанных оливок глаза.
Пальцы ведьмы
Ингредиенты:
- мука – 250 гр;
- миндальная мука – 30 гр;
- сливочное масло – 100 гр;
- сахар – 100 гр;
- яйца – 1 ш;
- цедра лимона – 1 шт.
- неочищенный миндаль – 20 шт;
- клубничный конфитюр – по вкусу
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
Муку просеять с разрыхлителем. Добавить миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесить гладкое однородное тесто. Разделить тесто на 20 равных частей, сформировать из теста пальцы.
В местах сгиба сделать надрезы ножом или зубочисткой. Прижать один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему вид ногтя.
Выложить печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смазать конфитюром и выпекать в разогретой до 180 градусов 15-20 минут. Остудить на решетке.
Яйца с пауком
Ингредиенты:
- черные крупные оливки без косточек;
- яйца – 6 шт;
- майонез – 4 ст. л;
- соль и перец по вкусу;
- паприка – 1 щепотка.
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую. Остудитье, очистить и разрезать на половинки. Белки отложить. Желтки размять и смешать с майонезом, посолить и поперчить. Ложкой или с помощью кондитерского мешка выдавить начинку в белки, посыпать паприкой, а сверху каждого белка на начинку посадить черного паука, сделанного из оливок. Для этого следует разрезать оливку пополам – одна половина заменит для паука его тело, а вторая половина, разрезанная на множество тонких полос, послужит ему вместо лап.
Для приготовления фаршированных яиц можно брать любую другую начинку.
Фаршированные глазные яблоки
Ингредиенты:
- любое вяленое мясо или бекон;
- сыр моцарелла;
- оливки зеленые;
- красный перец.
Способ приготовления:
Мясо порезать на полоски щириной 2-3 см, свернуть в рулет, оставив пустой серединку. Туда поместить сыр моцарелла, сверху положить оливку, внутри которой – красный перец.
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