Что приготовить на Хэллоуин: пять простых и интересных рецептов «страшных» блюд

Быстрые и оригинальные закуски с жутким эффектом добавят вечеринке на Хэллоуин соответствующего антуража.

Если вы решили устроить вечеринку по случаю Хэллоуина, то необходимо не только позаботиться о декоре, чтобы создать соответствующую атмосферу праздника, но и придумать меню. Как правило, чаще всего на стол к празднику подают блюда, фишкой которых является их декор: в виде монстров, мумий, привидений и прочее. Фокус предлагает несколько рецептов, которые помогут вам украсить стол и порадовать гостей вечеринки, посвященной самой страшной ночи в году.

Метлы из сыра

Ингредиенты:

сыр сулугуни в косичке – 1 шт;

соломка соленая – 1 упаковка.

Способ приготовления:

Каждую толстую нить сыра руками разделить на более тонкие. Чем тоньше будут нитки, тем пышнее получится метла. Все нити перерезать пополам.

Вокруг соленой соломки обмотать две части крест-накрест и завязать тонкой сырной нитью. Получится заготовка «метлы». Таким же образом сделать и остальные метлы. Аккуратно подрезать кончики сыра кулинарными ножницами, чтобы закуска выглядела опрятно.

Выложить сырные «метлы» на тарелку, украсив соответствующими празднику Хэллоуин аксессуарами, и можно подавать к столу.

Хэллоуинские сырные шарики

Ингредиенты:

твердый сыр – 200 гр;

панировочные сухари – 50 гр;

яйцо куриное, большое – 2 шт;ч

чеснок – зубчик;

мука – 2 ст. л;

растительное масло – 200 мл;

специи – по вкусу;

тонкий лаваш со шпинатом – 2 листа;

оливки для украшения.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить сырные шарики. Сыр натереть на мелкой терке и выложить в миску. Добавить мелко нарезанный или пропущенный через пресс зубчик чеснока, вбить яйца. Добавить специи и соль, хорошо перемешать. Добавить к смеси муку, снова перемешать. Масса должна быть густой, так что при необходимости следует положить больше муки. Слегка влажными руками сформировать из творожной массы ровные круглые шарики размером с грецкий орех. Обвалять творожные шарики со всех сторон в сухарях. В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло, поставить на сильный огонь и нагреть, пока на поверхности не начнут появляться пузырьки. Осторожно переложить в кастрюлю творожные шарики и жарить до появления золотистой корочки.

На листьях лаваша вырезать полукруглые «рожки» и слегка подсушить их в духовке. Украсить каждый шарик рожками, сделать из порезанных оливок глаза.

Пальцы ведьмы

Ингредиенты:

мука – 250 гр;

миндальная мука – 30 гр;

сливочное масло – 100 гр;

сахар – 100 гр;

яйца – 1 ш;

цедра лимона – 1 шт.

неочищенный миндаль – 20 шт;

клубничный конфитюр – по вкусу

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Муку просеять с разрыхлителем. Добавить миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесить гладкое однородное тесто. Разделить тесто на 20 равных частей, сформировать из теста пальцы.

В местах сгиба сделать надрезы ножом или зубочисткой. Прижать один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему вид ногтя.

Выложить печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смазать конфитюром и выпекать в разогретой до 180 градусов 15-20 минут. Остудить на решетке.

Яйца с пауком

Ингредиенты:

черные крупные оливки без косточек;

яйца – 6 шт;

майонез – 4 ст. л;

соль и перец по вкусу;

паприка – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую. Остудитье, очистить и разрезать на половинки. Белки отложить. Желтки размять и смешать с майонезом, посолить и поперчить. Ложкой или с помощью кондитерского мешка выдавить начинку в белки, посыпать паприкой, а сверху каждого белка на начинку посадить черного паука, сделанного из оливок. Для этого следует разрезать оливку пополам – одна половина заменит для паука его тело, а вторая половина, разрезанная на множество тонких полос, послужит ему вместо лап.

Для приготовления фаршированных яиц можно брать любую другую начинку.

Фаршированные глазные яблоки

Ингредиенты:

любое вяленое мясо или бекон;

сыр моцарелла;

оливки зеленые;

красный перец.

Способ приготовления:

Мясо порезать на полоски щириной 2-3 см, свернуть в рулет, оставив пустой серединку. Туда поместить сыр моцарелла, сверху положить оливку, внутри которой – красный перец.

Ранее Фокус писал, что ученый рассказал, почему не стоит выбрасывать тыквы после Хэллоуина.