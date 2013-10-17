Коррумпированные управленцы Сергея Шойгу

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Как хищения и «откаты» стали «визитной карточкой» Министерства обороны

Назначение Сергея Шойгу на должность министра обороны в ноябре 2012 года должно было способствовать снижению накала общественных страстей, вызванного коррупционным скандалом и уголовным делом «Оборонсервиса». Энергичный бывший глава МЧС сыграл на контрасте с окончательно дискредитировавшим себя и отправленным в отставку Анатолием Сердюковым. На первый взгляд инициатива Кремля увенчалась успехом, вот только чем дольше Шойгу руководил военным ведомством, тем яснее становилось, что он банально не в состоянии снизить градус коррупции, процветающей в министерстве: один за другим в СИЗО отправляются руководители управлений, полковники и генералы; продолжается расследование многомиллиардных хищений в «Воентелекоме»; настоящей же «визитной карточкой» Шойгу стало уголовное дело о взятке в 648 миллионов рублей, которую назвали «рекордной в истории Минобороны». На фоне официально озвученной информации о резком всплеске коррупционной активности, не вызывают удивления сообщения о личной финансовой заинтересованности в происходящем ряда руководителей военного министерства. В том числе, самого Сергея Шойгу. Есть достаточно весомый компромат.

Похищенные миллиарды «Воентелекома»

Резонансным стал недавний арест заместителя начальника Генштаба, начальника Главного управления связи генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 млрд рублей, имевшем место в ходе поставок в вооруженные силы портативных радиостанций. В прессе отмечали, что на должность Арсланов был утвержден Сергеем Шойгу и не относится к числу кадров бывшего министра Анатолия Сердюкова.

Как сообщили СМИ, арест генерала стал очередным звеном в расследовании громкого уголовного дела «Воентелекома» – компании, подведомственной Минобороны и являющейся его постоянным поставщиком. Правда, в течение последних лет деятельность этой структуры неизменно оказывалась в поле зрения силовиков, а ряд его руководителей и топ-менеджеров отправились в места не столь отдаленные.

Так, в сентябре 2013 года были арестованы бывший гендиректор предприятия Владимир Тамодин и один из менеджеров Сергей Побежимов, обвиняемые в поставках в армию по фиктивным договорам заведомо непригодного, списанного оборудования на сумму более 700 млн рублей. В 2015 году суд приговорил Тамодина и Побежимова, соответственно, к 6 и 5 годам лишения свободы.

Новый глава «Воентелекома» Александр Давыдов в своем официальном обращении высоко оценил деятельность предшественника, призвав обеспечить преемственность в работе компании. Сам он к этому приложил максимум усилий, причем в самом прямом смысле: в декабре 2017 года Давыдова арестовали по обвинению в хищении денежных средств при реализации программы модернизации военной связи. Причиненный ущерб следствие впоследствии оценило в 1 млрд рублей.

Генералы отправляются в СИЗО

Незадолго до ареста гендиректора, в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, были задержаны его заместитель Олег Савицкий и бывший советник главы компании Дмитрий Семилетов, в отношении которых выдвинули обвинения в даче взятки и соучастии в коммерческом подкупе.

Из публикаций в прессе следует, что все задержанные активно сотрудничали со следствием. В итоге в деле появились новые фигуранты. Такие, как генерал-майор Александр Оглоблин, ранее возглавлявший 1-е управление Главного управления связи (ГУС) Минобороны. Как писал «Коммерсант», при непосредственном содействии генерала в 2013-2016 гг. «Воентелеком» оказался единственным исполнителем ряда госконтрактов, вследствие чего вместо дорогостоящих российских разработок военное ведомство получило дешевые китайские подделки с переклеенными этикетками.

Курировавший реализацию мошеннической схемы Оглоблин получал, по версии следствия, откат в 10%, обналиченный через фирмы-однодневки. Примечательно, что сам «куратор» также заключил сделку со следствием и рассказал правоохранителям о причастности к хищениям упомянутого выше генерал-полковника Халила Арсланова, а также начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. В своих показаниях полковник прямо указал «высокопоставленных покровителей» – генералов Оглоблина и Арсланова, однако затем он заявил, что оговорил и себя и тех, кого называл «покровителями».

Из всего описанного можно сделать вывод о том, насколько ржавчина коррупции разъела оборонное ведомство. И учитывая, что расследование еще продолжается, а его фигуранты не хотят надолго задерживаться в стенах СИЗО, впереди ждут новые разоблачения и задержания.

Источник: http://sergey-shoygu.renome.info/.