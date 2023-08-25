Рецепт: Маринованные огурцы без стерилизации — На зиму, с перчиком Чили, хрусящие

Ингредиенты:
соль — 2 ст.л.;
специи — по вкусу;
вода — 1 литр;
уксус яблочный 6% — 2 ст.л.;
сахар песок — 2 ст.л.;
огурцы маленькие свежие — 2 кг
Способ приготовления: Пора заготовок на зиму. Сегодня хочу поделиться маринованными огурчиками на зиму без стерилизации. Закрываю простыми закручивающимися крышками и отлично стоят заготовки при комнатной температуре.
Огурцы предварительно хорошо моем и замачиваем в холодной воде часа на 2, чтобы были более хрустящими.
В пополнение к огурцам в баночку складывают пряности по вкусу.
У меня в каждую баночку добавлено:
1 зонтик укропа, листик хрена, листик смородины, по 3 чубчика чеснока в баночку, 1 перчик чили, горошины перца черного и душистого, по 1 гвоздики. Черри просто для красоты.
Плотно раскладываем по банкам огурцы.
Крутым кипятком заливаем минут на 20, первую воду сливаем.
Во другую воду на 1 литр воды добавляем 3 ст. л. сахара, 1 ст. ложка соли, 3 лаврового листа.
Крутым рассолом снова заливаем баночки.
Уксус я добавляю перед закрытием банки, кипятить его не нужно, т. к. уксус обладает высокой летучестью.
По 1 ст. ложки яблочного уксуса 6%.
Одну баночку я вскрыла через неделю на пробу:)
получились отличные огурчики, для винегрета в самый раз:)
Огурцы хрустящие, пряные, для зимних салатиков всегда актуальные домашние маринованные огурчики.
Время приготовления: 30 мин.