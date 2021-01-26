Котлы отопления в Нижнем Новгороде

Как выбрать котел отопления?

Когда нужно приобрести электрический водонагреватель, всегда появляется проблема: какой подобрать? А так как мы в большинстве случаев довольно мало знаем о котлах, выбор очень часто определяется стоимостью — одни приобретают недорогие, иные — очень дорогие и думают, что очень дорогой должен быть хорошим.

Когда нужно приобрести электрический водонагреватель, всегда появляется проблема: какой подобрать?

А так как мы в большинстве случаев довольно мало знаем о котлах, выбор очень часто определяется стоимостью — одни приобретают недорогие, иные — очень дорогие и думают, что очень дорогой должен быть хорошим. Между тем цена, хотя, безусловно, особенно актуальна, не может быть важным показателем выбора. Котлы похожи на машины — также, как нельзя сопоставлять цену хорошо оснащенного автомобиля со стоимостью автомобиля с базовой комплектацией, не стоит сопоставлять цену 2-ух самых разнообразных котлов. Таким образом, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо прежде знать, какие бывают котлы отопления и чем они друг от друга отличаются. Из-за того что чем больше вы про них знаете, тем легче выбрать.

Газовые котлы

Газовые котлы подбираются по четырем главным критериям:

вариант установки — стоячий или подвесной;

осуществляемые функции — однофункциональные — для магистрального отопления (хотя с возможностью взаимные действия с добавочным резервуаром для горячей воды для бытового использования, т. е. для ГВС) или двухфункциональные — для магистрального отопления и непосредственного приготовления горячей воды;

возможность отвода газов дыма и способ воздухозабора для горения — с открытой и закрытой топкой;

КПД — классический с КПД не больше 100% или конденсационный — с рекуперацией тепла конденсации пара перегретого с КПД более 100%.

Висячие и стоячие. У навесных котлов возникает все больше потребителей. Их подбирают как правило благодаря тому, что они меньше и доступнее котлов напольного исполнения. Они оборудованы всеми элементами, нужными для правильного функционирования системы обогрева, в то время как для стоячих котлов такие элементы обычно необходимо приобретать. Превосходство навесных котлов перед стоячими котлами заключается в том, что они оборудованы горелками с плавным регулированием мощности, они очень быстро регулируют результативность в соответствии с изменяющейся потребностью в тепле. С другой стороны, покупка котлов напольного исполнения поощряется их большой долговечностью; По оценкам, те, у кого есть чугунные теплообменные аппараты, могут проработать 20-25 лет.

Электрические котлы

Маленькие подвесные устройства (мы нашли всего один стоячий котел), доступны как в одно-, так и в двухфункциональной версии. Очень часто электрические котлы укомплектовываются тремя нагревателями, что дает возможность им работать с различными нагрузками (33, 67 и 100% мощности), причем управление их можно делать вручную или настраивать автоматично при управлении котлом от процессора. Предупреждение! Применение электробойлера оказаться может трудным из-за недостаточной мощности, выделяемой энергокомпанией. Только котлы мощностью до 6 кВт как правило будут работать с однофазным током, очень большие требуют трехфазного тока.