Рецепт: Окрошка на кефире — освежающий полезный суп

Ингредиенты:

огурцы — 1-2 шт;

редис — 10 шт;

картофель — 1-2 шт;

яйца куриные — 2-3 шт;

зелень — пучок;

колбаса вареная — 200 гр;

кефир — 1 литр;

минеральная вода — 1,5 л

Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом вкусной окрошки. Окрошку делают на свекольном или хлебном квасе, на айране, даже на пиве, но нам очень нравится окрошка на кефире с добавлением минеральной воды.

Это летний приятный освежающий супчик.

Итак нам понадобятся свежие овощи, в основном это огурцы, редис, лук, свежая зелень.

Также я обязательно кладу отварные яйца и отварной картофель.

Яйца и картофель очищаем.

Также кладу любую вареную колбасу или сосиски, можно отварное мясо.

Колбасу нарезаю кубиком.

Нарезаем всю зелень.

Репчатый лук нарезаем кубиком.

Огурцы нарезаем брусочками или кубиком.

Нарезаем яйца, добавляем из к огурцам.

Нарезаем отварной картофель.

Редис натираем на тёрке.

Все ингредиенты смешиваем.

Солим по вкусу и добавляем на 1 литр кефира полтора литра газированной воды.

Окрошка должна хотя бы час настояться в холодильнике, после чего ее можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.