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Рецепт: Окрошка на кефире — освежающий полезный суп

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Рецепт: Окрошка на кефире — освежающий полезный суп

Ингредиенты:
огурцы — 1-2 шт;
редис — 10 шт;
картофель — 1-2 шт;
яйца куриные — 2-3 шт;
зелень — пучок;
колбаса вареная — 200 гр;
кефир — 1 литр;
минеральная вода — 1,5 л
Способ приготовления: Хочу поделиться с вами рецептом вкусной окрошки. Окрошку делают на свекольном или хлебном квасе, на айране, даже на пиве, но нам очень нравится окрошка на кефире с добавлением минеральной воды.

Это летний приятный освежающий супчик.

Итак нам понадобятся свежие овощи, в основном это огурцы, редис, лук, свежая зелень.

Также я обязательно кладу отварные яйца и отварной картофель.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Яйца и картофель очищаем.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Также кладу любую вареную колбасу или сосиски, можно отварное мясо.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Колбасу нарезаю кубиком.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Нарезаем всю зелень.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Репчатый лук нарезаем кубиком.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Огурцы нарезаем брусочками или кубиком.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Нарезаем яйца, добавляем из к огурцам.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Нарезаем отварной картофель.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Редис натираем на тёрке.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Все ингредиенты смешиваем.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Солим по вкусу и добавляем на 1 литр кефира полтора литра газированной воды.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Окрошка должна хотя бы час настояться в холодильнике, после чего ее можно подавать к столу.

Рецепт: Окрошка на кефире - освежающий полезный суп

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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