Упражнения для поддержания формы

Настоящие профессионалы из мира фитнесса давно считают, что все упражнения направленные на развитие пресса, желательно выполнять на основе фитболла.

Ведь проведённые исследования смогли доказать, что упражнения, которые выполнены с помощью мяча оказываются более эффективными чем привычные упражнения без него. Очень важно, что фитболл не даёт возможности отвлечься от выполнения упражнения, ведь иначе можно просто упасть на пол. Неустойчивое положение мяча помогает задействовать множество дополнительных стабилизирующих мышц, которые в момент прокачки пресса на полу обычно фактически не задействуются. Коврики, сумки и блоки для йоги из 100% натуральных и экологически чистых материалов вы можете заказать на сайте https://doyoga.ru.

Как один из альтернативных вариантов упражнений можно использовать турник, который можно прикрепить и в домашних условиях, и на даче и в любом другом месте. Кроме этого скручивания на основе фитболла на порядок менее травматичны для Вашей поясницы, а также и позвоночника. Выходит, что можно видеть большое количество плюсов для желающих иметь тонкую и плоскую форму живота используя для этого соответствующие упражнения на основе этого предмета.

Далее рассмотрим возможно одно из самых эффективных упражнений для прокачки пресса на основе мячика – фитбол:

Садитесь на фитбол, при этом стопы ставятся ровно на пол, руки необходимо скрестить на груди. Используя переступания ногами, нужно осторожно опуститься вперёд, таким образом, чтобы спина была на мяче, а колени оказались под лодыжками, голова удерживается на весу и не откидывается назад. В таком положении с помощью изолированного усилия мышц самого пресса необходимо начать медленное скручивание: для начала идёт голова, потом задействуйте плечи и закончите серединой спины. Должно появиться ощущение сокращения брюшных мышц. Очень важно медленно вернуться в начальное положение.

Для начала стоит выполнять примерно по 1 – 2 сетам, которые должны включать примерно 8 – 10 повторений. Важно уделять на отдых между каждым сетом не более 45 секунд.