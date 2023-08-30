Крем чиз для торта – незаменимое лакомство для каждого кондитера. Такой продукт часто используют в профессиональной сфере, однако он будет полезен и для домашних тортов. С помощью крем чиза ваш десерт выйдет невероятно вкусным, нежным и привлекательным. Лучшие рецепты кремов вы найдете в нашей кулинарной подборке с пошаговыми рецептами!

Крем чиз на сливках для торта в домашних условиях

Данный крем идеально подходит для прослойки коржей торта из любого теста. Он нежный, не приторный, с выраженным сливочным вкусом и чем-то напоминает пломбир. По консистенции масса получается достаточно густой, чтобы выполнить выравнивание поверхности и боков тортов. Для приготовления такого крема необходимо использовать сливки не менее 30% жирности. Важный момент – их необходимо хорошо охладить в холодильнике перед взбиванием.

Ингредиенты –+0.4 кг.

Сливки 200 мл. (33%)

Сыр сливочный 200 гр.

Сахарная пудра 4 ст.л.

Шаги 20 мин.

Как приготовить крем чиз для торта в домашних условиях? Сливки пред приготовлением крема охлаждаем в холодильнике. Для сладости используем именно сахарную пудру, а не сахар. Ее мельчайший помол позволяет добиться быстрого смешивания ингредиентов и растворения сахарных частиц – взбивать приходиться меньше, и нет риска перебить нежные сливки. Сливочный сыр можно купить в любом магазине. Главное – он должен быть натуральным, без вкусо-ароматических добавок. Холодные сливки выливаем в емкость для взбивания. В сливки высыпаем указанное количество сахарной пудры. Взбиваем сливки с пудрой до получения воздушной массы. Для взбивания лучше всего использовать миксер, так как вручную довольно сложно добиться получения плотного крема. Ориентировочно на процесс взбивания уйдет семь-десять минут. Объем сливочной массы должен увеличиться в два-два с половиной раза по сравнению с первоначальным количеством сливок. Время взбивания сливок не стоит превышать: как только пена увеличится и станет устойчивой, работу прекращаем, чтобы не нарушить нежную структуру и не сделать масло. Вводим сливочный сыр. Кладем в сливочную массу по одной-две ложке сливочного сыра и взбиваем крем до однородности. Таким образом добавляем все количество сыра. После введения всего объема сливочного сыра взбиваем крем еще минуту-две. Консистенция массы должна быть гладкой, густой и сохранять форму. Приготовленный крем помещаем в холодильник на как минимум на сорок пять минут. За это время крем немного уплотнится, стабилизируется. После выдержки крема в холодильнике можно приступать к отделке нужного десерта. Как видно на фото, масса хорошо держит текстуру. Крем чиз для торта готов! Им можно легко прослоить коржи, выровнять поверхность или отсадить любое украшение с помощью подходящей насадки.

Приятного аппетита!

Творожный крем чиз для торта в домашних условиях

Нежнейший крем из творожного сыра для прослойки тортов и отделки различных десертов. Он просто тает во рту. Для его приготовления идеально подходит маскарпоне – он имеет мягкую творожную текстуру и сливочный вкус. Приготовленный крем лучше хранить в холодильнике, пока не придет момент отделки выпечки, так он сохраняет плотность и нужную густоту.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 550 гр. готового крема ориентировочно.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 450 гр.

Сливки 30-33% — 120 мл.

Пудра сахарная – 70 гр.

Ванилин — щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творожный сыр хорошенько охлаждаем в холодильнике. Если сыр недостаточно холодный, нужной степени густоты готового крема добиться будет сложно. Выкладываем его в емкость для взбивания и сразу высыпаем поверх сахарную пудру. Не рекомендуется заменять пудру сахаром, поскольку потребуется дольше времени на взбивание и растворение сахарных частиц. А это может дать непредсказуемый результат.

Шаг 2. Миксером взбиваем творожный сыр вместе с пудрой, пока не получится однородная гладкая масса. Рекомендуется начинать с низких оборотов и постепенно наращивать скорость.

Шаг 3. Вливаем по получившуюся массу холодные жирные сливки, всыпаем ванилин и продолжаем взбивать. Необходимо добиться получения довольно плотной и густой массы, на что уйдет ориентировочно пят-семь минут работы. Как только консистенция крема станет густой, взбивание прекращаем, чтобы сливки не расслоились.

Шаг 4. Готовый крем формирует пики и хорошо держит форму. Его можно использовать для отсаживания фигур и объемных узоров с помощью кулинарного мешка. Перед использованием обязательно помещаем массу в холодильник на сорок-пятьдесят минут, чтобы нежная сливочно-творожная структура стабилизировалась.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт крем чиза для выравнивания торта на сливках

Крем на основе сливочного сыра с добавлением сливок получается нежнее на вкус, если сравнивать его с масляным вариантом. Очень важно для такого крема выбрать правильные сливки: их жирность должна быть не менее 30%. Чтобы красиво выровнять поверхность торта, количество приготовленного крема нужно рассчитывать с хорошим запасом. Слой массы сверху и на боках торта обычно должен быть не менее пяти-семи миллиметров – так все неровности и огрехи формы десерта отлично скрываются.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 500 гр. готового крема ориентировочно.

Ингредиенты:

Сыр сливочный – 300 гр.

Сливки 33-35% — 150 мл.

Пудра сахарная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочный сыр и сливки перед приготовлением крема обязательно хорошо охлаждаем в холодильнике. Из продуктов комнатной температуры нужная консистенция массы не получится. Сыр выбираем натуральный без вкусо-ароматических добавок. Сахарную пудру ни в коем случае не заменяем сахаром – так время на взбивание и растворение сахарных кристалликов существенно увеличится, что может дать неожиданный результат.

Шаг 2. В объемную миску для взбивания выкладываем сливочный сыр и высыпаем сахарную пудру. Начинаем взбивать миксером на низкой скорости и постепенно наращиваем обороты. Добиваемся получения однородной гладкой массы. Примерно на этой уйдет две-три минуты непрерывного взбивания.

Шаг 3. В полученную массу вливаем охлажденные сливки и продолжаем взбивать. Здесь важно поймать момент: как только крем хорошо загустеет и примет плотную консистенцию, работу следует прекратить, поскольку есть риск перебить нежные сливки.

Шаг 4. Готовый крем убираем в холодильник и выдерживаем как минимум час. Это время ему нужно для стабилизации: крем станет плотнее, гуще и примет нужную консистенцию для выравнивания тортов и прочих десертов.

Приятного аппетита!

Как приготовить вкусный крем чиз для выравнивания торта на масле

Крем чиз идеально подходит для выравнивания тортов, особенно, если он приготовлен на сливочном масле. В этом случае масса получается более плотной, густой и оформленной. Конечно, жирность крема сразу возрастает и калорийность готового десерта увеличивается. Для приготовления качественного крема обязательно используем миксер. Вручную не добиться гладкой консистенции и необходимой плотности.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 400 гр. готового крема ориентировочно.

Ингредиенты:

Сыр сливочный – 300 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Пудра сахарная – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло для крема стоит выбирать качественное, с «чистым» составом: ничего, кроме сливок, на упаковке указано быть не должно. Так же стоит обратить внимание не жирность – ориентируемся на 80 процентов и выше. Цвет масла оказывает влияние на окраску готового крема и облик десерта в целом: если масло желтого цвета, крем также будет иметь желтый оттенок. Перед приготовлением сливочное масло обязательно достаем из холодильника для размягчения, а вот сливочный сыр, наоборот, хорошенько охлаждаем.

Шаг 2. Мягкое сливочное масло помещаем в миску для взбивания.

Шаг 3. Высыпаем поверх сахарную пудру и начинаем взбивать на низкой скорости, постепенно наращивая обороты. На данном этапе нужно добиться получения однородной гладкой массы и легкого побеления относительно первоначального цвета. Ориентировочно на это уйдет семь-девять минут, в зависимости от мощности миксера. Сахарную пудру крайне не рекомендуется заменять на сахар, поскольку довольно сложно добиться полного растворения сахарных кристалликов.

Шаг 4. Далее добавляем сливочный сыр. Делаем это понемногу, по ложке, поскольку сложно сразу смешать весь объем продукта. Кроме того, сыр просто может разлететься по кухне. После добавления всего сыра взбиваем еще одну-две минуты, не более. Если превысить время работы с кремом, он может расслоиться.

Шаг 5. Сразу после приготовления может показаться, что крем жидковат, однако это не так. Помещаем массу в холодильник на пару часов – крем стабилизируется и примет нужную консистенцию. Он станет достаточно плотным для идеального выравнивания тортов и отсаживания объемных фигурных узоров.

Приятного аппетита!

Домашний крем чиз для торта из сливок и сыра

Чтобы приготовить густой крем для торта, необязательно использовать сливочное масло. Идеальным ингредиентом для этой цели является творожный сыр. Крем на его основе получается практически универсальным: им можно прослаивать любой торт, украшать любые пирожные – он отлично держит форму. Добавление сливок также помогает формировать плотную текстуру. А еще и ощутимо смягчает вкус и делает консистенцию нежной, тающей.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 650 гр. готового крема ориентировочно.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 500-540 гр.

Сливки 30-33% — 120 гр.

Пудра сахарная – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливки перед приготовлением крема обязательно охлаждаем в холодильнике. Только холодный продукт хорош взбивается и дает нужную плотность. Выливаем их в объемную миску для взбивания и добавляем сахарную пудру. Начинаем взбивать смесь миксером, постепенно наращивая обороты. Работаем примерно пять-семь минут: масса должна стать пенистой, густой и заметно увеличиться в объеме.

Шаг 2. Понемногу добавляем во взбитые сливки охлажденный творожный сыр. Продолжаем взбивать массу – с добавлением сыра она становится плотнее, гуще и визуально меняет текстуру. Когда весь сыр будет использован в крем, не стоит взбивать слишком долго – достаточно минуты.

Шаг 3. Приготовленный крем помещаем в холодильник и выдерживаем как минимум час. За это время масса охладится и стабилизируется, станет гуще и послушнее. Уже можно будет увидеть, насколько хорошо крем держит форму.

Шаг 4. Таким кремом очень удобно выравнивать поверхность и бока торта. Плотная, но нежная консистенция позволяет покрыть и визуально скрыть любые недостатки и огрехи формы коржей. Главное – приготовить крем в достаточном количестве, чтобы при необходимости можно было его щедро наслаивать.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт шоколадного крем чиза для торта

Одна из версий крем чиза для тортов, которая особенно придется по вкусу шокоголикам. Такой крем имеет шоколадный вкус и цвет, а также чуть более плотную консистенцию, нежели его сливочный «собрат». В зависимости от процента содержания какао в плитке шоколада насыщенность шоколадного привкуса, цвет и плотность крема могут меняться. Чтобы готовый продукт хорошо держал форму и таял в рту, важно выбрать качественное сливочное масло с жирностью не менее 80%. И также стоит знать, что вариант крем чиза с шоколадом не нуждается в стабилизации после приготовления. Достаточно просто охладить готовый крем в холодильнике.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 500 гр. готового крема ориентировочно.

Ингредиенты:

Шоколад (50-60% какао) – 100 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Сыр сливочный – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление крема с подготовки ингредиентов. Сливочное масло заранее достаем из холодильника и даем ему хорошо размягчиться. Крем чиз же, наоборот, охлаждаем в холодильнике до полностью холодного состояния. Шоколад ломаем на небольшие кусочки.

Шаг 2. Помещаем кусочки шоколада в миску и ставим в микроволновку. Плавим шоколад в интервальном режиме по пять-десять секунд, каждый раз хорошо перемешивая массу. Когда расплавленный шоколад станет однородным, нагрев прекращаем. Если нет уверенности в работе с микроволновкой, просто поместите миску с шоколадом на водяную баню. Так можно полностью контролировать процесс плавления.

Шаг 3. В емкость для взбивания помещаем размягченное сливочное масло, сахарную пудру и расплавленный шоколад. Начинаем взбивание миксером на медленных оборотах, постепенно увеличивая скорость.

Шаг 4. Взбиваем ингредиенты ориентировочно пять минут – должна получиться густая, гладкая, пышная, однородная масса, которая держит форму и остается на венчике.

Шаг 5. Следующий этап – добавление сливочного сыра. Если миксер стационарный и мощный, можно выложить сразу весь объем сыра. В противном случае кладем его понемногу и вмешиваем в общую массу взбиванием на средней скорости. Не стоит работать на высоких оборотах – так в креме появится много пузырей воздуха, и будет нарушена гладкая консистенция.

Шаг 6. Когда все количество сливочного сыра будет использовано в крем, взбивание прекращаем. Масса получается однородная, пластичная, густая, формирует устойчивый оформленный след, если провести по ней ложкой.

Шаг 7. Приготовленный крем помещаем в холодильник и выдерживаем минут двадцать-тридцать для охлаждения. Массе не требуется стабилизация – можно начинать с ней работать сразу после охлаждения. Чтобы было удобно работать с кремом, можно использовать кондитерский мешок с нужными насадками. Так легко дозировать крем и равномерно наносить его кругами для прослаивания коржей, не говоря уже об украшении поверхности.

Приятного аппетита!

Крем чиз для украшения торта в домашних условиях

Приготовление крем чиза – дело абсолютно несложное. Главное – иметь миксер и выбрать правильные продукты. Сливки используем с жирностью не ниже 30%. Для сладости – только сахарная пудра, но не сахар с его крупными кристалликами. Сливочный сыр – творожный, натуральный, с хорошим составом и без вкусо-ароматических добавок. Пропорции компонентов указаны в рецепте и не дадут вам ошибиться. Пред приготовлением хорошо охладите сливки и сыр. Вот, пожалуй, и все условия. Данный крем, кстати, будем готовить в упрощенной форме: отдельно взбивать капризные сливки не придется. При этом консистенция массы точно будет плотной и густой.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 500 гр. готового крема ориентировочно.

Ингредиенты:

Сыр сливочный – 400 гр.

Сливки 30-33% — 90 гр.

Пудра сахарная – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед приготовлением крема охладить сливочный сыр и сливки стоит заблаговременно. Положите эти продукты на самую холодную полку холодильника на ночь.

Шаг 2. Для дополнительного охлаждения продуктов миску и венчик для взбивания также можно поместить ненадолго в морозильную камеру. Так крем быстрее примет густую консистенцию. В миску наливаем холодные сливки и выкладываем охлажденный сливочный сыр. Поверх сразу высыпаем сахарную пудру.

Шаг 3. Начинаем взбивать на низкой скорости, чтобы продукты не разлетелись вверх, а постепенно смешивались. Когда масса увлажнится и разобьется, обороты можно ускорить и уже взбивать на всю мощность. В начале работы смесь будет жидкой, и это нормально. Когда скорость взбивания увеличится, крем начнет густеть, плотнеть и набирать силу.

Шаг 4. Взбиваем крем ориентировочно пять-семь минут. Когда будет достигнута устойчивая консистенция и матовая текстура, как на фото, работу прекращаем. Видно, как хорошо масса держит форму.

Шаг 5. Приготовленный крем уже можно использовать для украшения торта – он послушен, сохраняет форму и не нуждается в стабилизации. Особенно удобно для этого использовать кулинарный мешок с насадками. Если при отсаживании фигур попадаются пузырьки воздуха, стоит дать крему немного постоять при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

Очень вкусный крем чиз для торта из маскарпоне

На основе маскарпоне крем чиз выходит особенно нежным. Он идеален для прослойки бисквитных, медовых и слоеных тортов, а также в качестве начинки для эклеров, профитролей и воздушных пирожных «Павлова». Еще один плюс данного крема – это скорость приготовления. При наличии мощного миксера весь процесс займет десять-пятнадцать минут. Важно знать, что после охлаждения и стабилизации в холодильнике крем становится ощутимо тверже и плотнее.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 1 кг. готового крема ориентировочно.

Ингредиенты:

Маскарпоне – 250 гр.

Сыр сливочный – 400 гр.

Сливки 30-33% — 200 мл.

Пудра сахарная – 200 гр.

Шаг 1. Перед приготовлением крема маскарпоне, сливочный сыр и сливки обязательно охлаждаем в холодильнике – это важное условие для успешного результата. Также будет нелишним охладить емкость для взбивания в морозилке перед началом работы.

Шаг 2. В емкость для взбивания выкладываем сливочный сыр и маскарпоне. Сразу добавляем сливки и сахарную пудру.

Шаг 3. Начинаем взбивать ингредиенты вместе. Стартуем с малых оборотов и постепенно наращиваем скорость. Время взбивания ориентировочно составит четыре-пять минут. Как только будет заметно, что крем стал однородным, гладким, плотным и густым, работу прекращаем, чтобы не нарушить структуру массы.

Шаг 4. Приготовленный крем чиз убираем в холодильник на час-два. За это время он стабилизируется и заметно загустеет, станет плотнее – уже можно его использовать. Для удобства можно переложить массу в кондитерский мешок с насадкой – это позволит четко дозировать крем и аккуратно его наносить по месту применения. С помощью мешка идеально выполняется прослаивание коржей капельным методом.

Шаг 5. Крем-чиз на маскарпоне беспроблемно ведет себя в тортах. Сохраняет форму и при этом отлично соединяется с коржами, пропитывая их и способствуя их мягкости.

Приятного аппетита!

Простой и быстрый рецепт крем чиза со сгущенкой для торта

Крем чиз со сгущенкой получается плотным, оформленным и пышным. Он отлично держит форму, что позволяет успешно использовать его не только для прослойки коржей, но и для выравнивая поверхности торта, а также для отсаживания объемных декоративных фигур. Рецепт и сам процесс приготовления довольно прост, быстр и под силу даже начинающим кондитерам без опыта.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 700 гр. готового крем чиза.

Ингредиенты:

Сгущенка – 200 гр.

Маскарпоне – 200 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Сливки 30-33% — 200 гр.

Пудра сахарная – 30 гр.

Лимон – 1 шт. среднего размера.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно успело хорошо размягчиться к моменту приготовления крем чиза. Помещаем его в емкость для взбивания и начинаем работать миксером на высокой скорости, чтобы получить гладкую мягкую массу.

Шаг 2. Понемногу вливаем сгущенное молоко ко взбитому маслу, не прекращая работать миксером. После добавления всего объема сгущенки взбиваем еще три-четыре минуты, чтобы масса насытилась кислородом и стала пышной. Затем по ложке добавляем в массу маскарпоне, продолжая взбивать. Когда все компоненты соединятся, работу прекращаем.

Шаг 3. В отдельной миске взбиваем охлажденные сливки с сахарной пудрой, пока не получится пышная густая масса. Как только взбитые сливки станут формировать пики, взбивание прекращаем, чтобы не нарушить нежную структуру.

Шаг 4. Порциями добавляем взбитые сливки в массу со сгущенкой, вымешивая лопаткой после каждого добавления. На этом этапе уже ничего взбивать не нужно, достаточно просто хорошо соединить взбитые массы. Приготовленный крем чиз помещаем в холодильник на час, чтобы он стабилизировался и окреп, после чего его можно уже использовать.

Шаг 4. А можно пойти чуть дальше и ароматизировать приготовленный крем лимонной цедрой – она отлично оттеняет сливочную сладость нежной цитрусовой ноткой. С помощью мелкой терки или специального ножа снимаем цедру с поверхности лимона и добавляем ее в крем чиз. Перемешиваем и ставим в холодильник для стабилизации, после чего используем по назначению.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления крем чиза для бисквитного торта

Крем чиз стал, пожалуй, одним из самых любимых и удобных кремов для сборки и отделки тортов. Особенно если речь идет о бисквитном виде изделия. Это тесто мягкое, пористое и нежное – сложно придумать более подходящую прослойку, чем нежный, тающий во рту крем чиз. Для его приготовления используем холодный сливочный сыр, размягченное сливочное масло и сахарную пудру. Также важно использовать для взбивания мощный миксер – он не только упрощает работу, но и обеспечивает равномерное взбивание и своевременное формирование густой массы.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций: 1 кг. готового крем чиза.

Ингредиенты:

Сыр сливочный – 700 гр.

Масло сливочное – 350 гр.

Пудра сахарная – 350 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заблаговременно до приготовления крема сливочное масло стоит достать из холодильника, чтобы оно хорошо размягчилось и стало пластичным. Продукт должен быть качественным: в составе ищем только сливки. Если сливочное масло имеет выраженный желтый оттенок, то готовый крем чиз не будет чисто белым.

Шаг 2. В миску для взбивания выкладываем охлажденный сливочный сыр и начинаем его взбивать на медленных оборотах, постепенно увеличивая скорость. Работаем одну-две минуты, чтобы массы размягчилась и немного разрыхлилась.

Шаг 3. Не прекращая взбивания, добавляем к сыру мягкое сливочное масло. После того, как весь объем масла будет использован в крем, взбиваем еще минуту.

Шаг 4. Затем подсыпаем сахарную пудру и ванилин. Взбиваем еще пару минут, пока крем не станет гладким и глянцевым. Приготовленный крем чиз убираем в холодильник на час для стабилизации, после чего используем для прослойки и отделки торта или других видов изделий.

Приятного аппетита!