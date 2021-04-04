Красивые места в Пятигорске

Отправляясь в путешествие, каждый рассчитывает провести время с пользой: получить массу новых впечатлений, положительных эмоций, хорошо отдохнуть и поправить здоровье. В чудесном городе-курорте Пятигорске есть все возможности для приятного времяпрепровождения, множество красивых мест как здесь, так и в его окрестностях. Фирмы организуют туры по городу и экскурсии из Пятигорска, что позволит вам познакомиться с этим чудесным уголком на Кавказе. Всё это и многое другое предоставляет вам Пятигорск – город с богатым прошлым.

Краткое описание Пятигорска

Пятигорск (Горячеводск), история которого началась в далёком 1780 году, по праву называют природным музеем минеральных вод. Едут сюда не только для того, чтобы насладиться тёплым климатом, невероятно красивой горной природой, прикоснуться к истории, но, большей частью для того, чтобы совместить приятное с полезным. Здесь есть все возможности почистить организм, подлечить суставы, кишечник, желудок, печень, восстановить обмен веществ, работу нервной системы.

Ключевые моменты

Пятигорск гармонично вписался в ландшафт склонов гор Машук и Горячей. Колорита пейзажу добавляет река Подкумок и панорамный вид на знаменитый Эльбрус.

Мягкий климат располагает к посещению города в течение всего года. Летняя погода достаточно приятная – тёплая и сухая. Солнечных дней в году в среднем 155, облачных – 104. Зима длится недолго и ощущается комфортно, средняя температура января -3,8 °С.

Добраться сюда можно по железной дороге поездами, следующими до Кисловодска. Или выбрать самолёт и долететь до аэропорта Минеральные Воды. От аэропорта проехать до железнодорожного вокзала города Минеральные Воды, а затем 25 км на электричке или автобусе – до Пятигорска.

Где остановиться

Дефицита в местах для проживания нет. Любое жильё легко забронировать заранее. Для туристов предусмотрено всё – от шикарных гостиниц до гостевых домов и хостелов:

В черте города и в пригороде зарегистрировано более 30 гостиниц, отелей. Среди них – Парк-отель, Кристелла, спа-отели Бристоль и Хаят, отель GOLD STAR, гостиницы Маск, Пятигорск и Бештау;

Шесть хостелов готовы принять гостей за символическую плату;

Как в старые добрые времена можно снять квартиру у частников;

13 санаторных учреждений предлагают не только комфортное проживание, но и диагностику, лечение, досуг, спортивные оздоровительные занятия. Большая часть медицинских процедур входит в стоимость путёвки в Горячем ключе, Лесной поляне, Зорях Ставрополья, Пятигорском нарзане, Роднике, Тарханах, Пятигорье и других. Можно приобрести курсовку и посещать только лечебные процедуры.

Главные достопримечательности

Весь Пятигорск пропитан атмосферой XIX века. Можно сказать, что любая часть города – это живая история.

Остановимся на семи самых примечательных местах:

1. Эолова арфа – это белоснежная беседка, будто парящая над городом и открытая всем стихиям. В XIX веке музыкальный инструмент из 2 эоловых арф, помещённый в корпус сооружения, под действием ветра издавал звуки, наполняя округу небесной музыкой. Просуществовал он недолго. И только в 70-х годах XX века беседке вернули голос. Он звучал из электромеханического инструмента. К сожалению, в наши дни, эолова арфа снова молчит. Но это не умоляет всех остальных её достоинств – элегантного купола с флюгером, лёгкости конструкции, необыкновенной подсветки в вечернее и ночное время, прекрасного вида на окрестности.

2. Те, кому интересна жизнь и творчество Лермонтова, наверняка посетят памятник-обелиск у подножья горы Машук, в том месте, где 15 июля 1841 года дуэлью закончилась жизнь молодого поэта.

3. Никого не оставит равнодушным архитектура Лермонтовской галереи. Лёгкое, сказочное здание небесного цвета, с устремлёнными ввысь башенками украшает парк «Цветник» с 1901 года. В наше время здание служит местом проведения художественных выставок, концертов филармонии.

4. Будет ошибкой, приехав в Пятигорск, не посетить озеро Провал, не послушать древнюю легенду об огнедышащем драконе и не испытать наслаждение от лазурного цвета минеральной воды. Этот уникальный дар природы находится внутри горы, в пещере. Попасть к нему можно через тоннель, построенный когда-то на средства офицера Голицына. Таинства этому месту добавляет икона скорбящей Божьей Матери, неожиданно предстающая перед глазами посетителей. Вход абсолютно бесплатный, но у тоннеля всех встречает скульптура небезызвестного Остапа Бендера с входными билетами в руке. Хорошее место, чтобы сделать фото для семейного альбома.

5. Пятигорская канатная дорога на гору Машук за три минуты вознесёт до 993 метровой высоты. Впечатлений добавят проплывающие внизу красивейшие реликтовые леса. Отсюда, с вершины, открывается обзор на города минеральных вод. Здесь же установлены верстовые столбы с указателями многих населённых пунктов России. Это идеальное место для тех, кто любит делать красивые панорамные фото.

6. Пятигорье Бештау – это пять вершин, каждая из которых имеет своё имя — Большой и Малый Бештау, Лисий нос, Лохматый курган, Козьи скалы. С юго-западной стороны, на склоне, расположился Успенский Второ-Афонский Бештаугорский монастырь. Проезжая по объездной дороге можно заметить высеченные на камнях Библейские цитаты. С вершины Большого Бештау (1400 м) открывается незабываемый вид на окрестные города и простирающиеся до горизонта Кавказские горы. Впечатления не поддаются описанию.

7. Местные обязательно подскажут, что надо увидеть грот Дианы. Найти его можно в парке «Цветник», в южной части. Построен он был в честь первого восхождения человека на Эльбрус. Искусственный грот выполнен в виде покорённой горы Эльбрус. Но сами вершины, заложенные в проект, так и не были увековечены в этом сооружении. Со временем, каменную постройку стали именовать гротом богини древних мифов – Дианы. Каменный свод, опирающийся на 2 колонны и стены, сложенные из туфа, выглядят таинственно и в то же время изящно.

Интересные и необычные места

Интересной будет пешая прогулка по бульвару Гагарина, раньше называемому Провальским. Если начать путешествие от канатной дороги, то с правой стороны по ходу можно увидеть галерею Дадашевскую, ранее называвшуюся Михайловской. Здание полностью перестроено в наши дни, так как старинная деревянная постройка полностью сгорела. Здесь находится минеральный источник, открытый и доступный для всех. Необходимо иметь с собой стаканчик, чтобы насладиться водой с ароматом сероводорода и сладковатым вкусом. Можно заодно посмотреть выставку-продажу картин и посетить вкусное место – кофейню Happy Coffee, при этом запросто прикоснуться к ступеням из травертина, возведённым в XIX веке.

Далее, по ходу прогулки – Народные ванны. Здесь легко могли купаться люди разных сословий, отсюда и название. Разрешалось купаться даже в голом виде, поэтому они именовались также Бесстыжими. То, что здесь называют ваннами – это выдолбленные в камне углубления разного размера и формы, в которые постоянно поступает минеральная вода с сероводородом и радоном. В них всегда находятся люди, которые сидят в воде и по одному и группами.

Следующие по курсу – Пироговские ванны. В скверике установлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. Дальше можно полюбоваться старинными дачами, расположенными вдоль дороги и рестораном Провал.

А заканчивает прогулку озеро Провал, описанное выше.

Где они находятся и как до них добраться

Начать знакомство с городом лучше с туристического информационного центра «Пятигорск». Его можно найти в парке «Цветник» у Лермонтовской галереи.

Для путешествий по окрестностям достаточно присоединиться к туристическим группам или же нанять платного экскурсовода. Тем, кто не ищет лёгких путей, можно купить карту Пятигорска и его окрестностей. В ней указаны все достопримечательности, их краткая история, способ добраться до нужного места.

Много достопримечательностей находится в шаговой доступности. По городу можно проехать на трамвае, маршрутке или такси. До подножья горы Машук, места, где случилась дуэль М.Ю. Лермонтова, доставит маршрутное такси (от центра № 16, 113, 113а, 213а, 223, 223б и 226). К канатной дороге довезёт маршрутное такси № 1 от железнодорожного вокзала. На этой же маршрутке можно доехать до парка «Цветник». В 200 метрах от парка находится остановка трамваев № 1, 3, 4, 5, 8.

Пятигорск – один из городов, который останется в сердце надолго. Тот, кто здесь побывал, скорее всего, вернётся снова.