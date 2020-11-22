Как работает микрокредитование?

Микрокредитование является специфическим продуктом финансового сектора. Это предполагает предоставление небольших сумм денег самым бедным людям, чтобы они могли начать свой собственный бизнес. Заемщиками могут быть люди без активов и кредитоспособности, потому что целью этого решения является не получение прибыли от банков, а избавление людей от бедности.

Как работает микрокредитование?

Микрокредитование предоставляется местными небанковскими учреждениями. Именно здесь самые бедные могут одолжить небольшую сумму, которая позволит им начать собственный бизнес. Сторонники идеи считают, что поддержка развития предпринимательства местного сообщества может принести прибыль всему государству.

Процентная ставка по микрокредитованию включает в себя риск дефолта. Процент составляет около десятка процентов в год, потому что кредит онлайн без процентов предоставляется практически каждому. Заемщику не требуется ни залог, ни постоянная работа. Интересно, что процент невыплаченных микрокредитов оценивается всего в 5 процентов. Это доказывает, что микрокредиты имеют большую решимость с точки зрения погашения задолженности.

Кроме того, даже если кто-то не может оплатить долг, он не останется без посторонней помощи. Такие люди могут подать заявку на новый кредит. Старый долг не аннулируется, только отсрочен. Он может быть погашен, если заемщик имеет такую ​​возможность. Проценты не поднимутся выше 100%. капитал, потому что эта форма обязательства заключается в предоставлении финансовой поддержки по цене, которую могут заплатить бедные люди.

Преимущества микрокредитования

Социальные предприятия призваны бороться с проблемами современного мира, а не максимизировать прибыль. Инвесторы обычно получают возмещение только от суммы, которую они вложили. Благодаря благоприятным условиям микрокредитование приносит ощутимые преимущества.

Среди их основных преимуществ микрофинансирования:

доступность почти для всех — получение микрокредита возможно даже при отсутствии какой-либо кредитоспособности,

бедные могут выйти на рынок труда — во многих случаях даже небольшое количество может начать работу (например, покупка оборудования),

шанс эмансипации женщин — финансировать небольшие инвестиции в так называемые

Страны третьего мира в основном женщины, которые принимают решение, потому что это их единственный шанс для финансовой независимости (по этой причине, среди прочего, существует нежелание властей некоторых африканских стран микрокредитовать).

Экономическое развитие страны — микрофинансирование экономической деятельности существенно влияет на активацию менее благополучных социальных групп, это может улучшить общее состояние всей экономики.