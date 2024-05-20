Описание приготовления:

Готовые конфеты получаются в меру сладкие, поэтому, если вы любите по-слаще, то добавьте чуть больше сахарной пудры. Обязательно попробуйте приготовить шоколадные конфеты с фундуком по этому рецепту!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Орехи / Фундук Блюдо: Десерты / Конфеты

Состав / Ингредиенты:

Какао-масло 50 Грамм

Какао-порошок 50 Грамм (без добавок)

Сахарная пудра 30 Грамм

Фундук 50 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

581 ккал

Калорийность

10 г

Белки

20 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные конфеты с фундуком»

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу же.

Фундук выложите в любую форму и подсушите в течение 10 минут при температуре в 160 градусов. Затем по возможности снимите кожицу с уже охлажденных орехов.

У становите металлическую миску на кастрюльку с водой так, чтобы дно миски не касалось поверхности воды, и включите средний уровень огня — это водяная баня. В миску выложите все какао-масло и какао-порошок.

Растопите какао-масло с какао-порошком на водяной бане, постоянно помешивая лопаткой или венчиком так, чтобы получилась однородная, очень ароматная шоколадная смесь.

Снимите эту конструкцию в огня и добавьте к шоколадной смеси сахарную пудру.

Активно венчиком вмешайте сахарную пудру в шоколадную смесь до полного соединения.

Я использовала для приготовления конфет силиконовые формочки — это очень удобно. В каждую формочку для конфет залейте по 1 чайной ложке горячей шоколадной смеси, поверх выложите или цельный фундук или дробленый — я сделала часть с цельным орехом, часть с дробленым фундуком.

Поверх орешков залейте остатки шоколадной смеси до уровня формочек. Отправьте в холодильник застывать будущие конфеты примерно на 2 часа — у меня были готовы уже через час.

Готовые конфеты просто отлично извлекаются из формочек и выглядят потрясающе аппетитно.

Приятного аппетита!