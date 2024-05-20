Описание приготовления:
Готовые конфеты получаются в меру сладкие, поэтому, если вы любите по-слаще, то добавьте чуть больше сахарной пудры. Обязательно попробуйте приготовить шоколадные конфеты с фундуком по этому рецепту!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Орехи / Фундук Блюдо: Десерты / Конфеты
Состав / Ингредиенты:
- Какао-масло 50 Грамм
- Какао-порошок 50 Грамм (без добавок)
- Сахарная пудра 30 Грамм
- Фундук 50 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
581 ккал
Калорийность
10 г
Белки
20 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные конфеты с фундуком»
Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу же.
Фундук выложите в любую форму и подсушите в течение 10 минут при температуре в 160 градусов. Затем по возможности снимите кожицу с уже охлажденных орехов.
У становите металлическую миску на кастрюльку с водой так, чтобы дно миски не касалось поверхности воды, и включите средний уровень огня — это водяная баня. В миску выложите все какао-масло и какао-порошок.
Растопите какао-масло с какао-порошком на водяной бане, постоянно помешивая лопаткой или венчиком так, чтобы получилась однородная, очень ароматная шоколадная смесь.
Снимите эту конструкцию в огня и добавьте к шоколадной смеси сахарную пудру.
Активно венчиком вмешайте сахарную пудру в шоколадную смесь до полного соединения.
Я использовала для приготовления конфет силиконовые формочки — это очень удобно. В каждую формочку для конфет залейте по 1 чайной ложке горячей шоколадной смеси, поверх выложите или цельный фундук или дробленый — я сделала часть с цельным орехом, часть с дробленым фундуком.
Поверх орешков залейте остатки шоколадной смеси до уровня формочек. Отправьте в холодильник застывать будущие конфеты примерно на 2 часа — у меня были готовы уже через час.
Готовые конфеты просто отлично извлекаются из формочек и выглядят потрясающе аппетитно.
Приятного аппетита!