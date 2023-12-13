Что приготовить на Новый год: блюда, которые удивят гостей

Так вкусно / Фото fajne gotowanie
Ингредиенты:
– 250 грамм филе сельди;
– 200 грамм маринованных огурцов;
– 4 яйца;
– 300 грамм картофеля;
– 150 грамм моркови;
– 100 грамм кукурузы;
– 100 грамм лука;
– 150 грамм майонеза;
– 150 грамм сливки 15%;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите очищенные и вымытые картофель и морковь (их также можно использовать в мундире).
- Сварите на «круто» яйца.
- Нарежьте огурцы кубиками.
- Лук мелко нашинкуйте, а селедку порежьте на мелкую соломку.
- Смешайте майонез, сливки, соль и перец по вкусу.
- На дно миски выложите слоями: нарезанный картофель, соус, мелко нарезанную морковь, сельдь, соус, лук, огурцы, кукурузу и соус.
- Очистите и вымойте яйца.
- Сверху на салат выложить тертые яйца.
- Лучше всего охлаждать салат не менее 5 часов.
Рецепт корндогов
- Время: 1 час
- Порций: 5
Прекрасная закуска / Фото fajne gotowanie
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 1 стакан кукурузной муки;
– 1 яйцо;
– 1 стакан молока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 плоская чайная ложка порошка до выпечки;
– 10 сосисок;
– 1 литр масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- В большой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, половину чайной ложки соли, яйцо и молоко.
- Перемешайте миксером до получения однородной массы без комков.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло.
- Нанизывайте колбаски на длинные деревянные шпажки, оставив около 5 сантиметров.
- Сосиски обмакните в тесто (они должны полностью пропитаться) и выложите в разогретое масло.
- Жарьте корндоги до золотистой корочки примерно 3 – 4 минуты.
- Выложите жареные корндоги на тарелку с бумажным полотенцем и подавайте к столу.
Рецепт тарта со шпинатом и курицей
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Особый пирог / Фото Fajne gotowanie
Ингредиенты:
– 200 грамм муки;
– 2 желтка;
– 100 грамм сливочного масла;
– 3 столовые ложки сливок 18%;
– 500 грамм куриных комков без кожи;
– 500 грамм шпината;
– 100 грамм сыра фета;
– 150 грамм сыра Гауда;
– 2 зубчика чеснока;
– специи: соль, перец, приправы для курицы по вкусу.
Приготовление:
- Просейте муку на кондитерскую доску.
- К муке добавьте холодное, нарезанное кубиками масло, ложку сливок, желтки и специи.
- Из ингредиентов замесите песочное тесто.
- Сформируйте из теста шар, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 190°C.
- Форму для торта смажьте сливочным маслом.
- Форму выстелите тестом, проколите его вилкой и поставьте в разогретую духовку примерно на 15 минут.
- Курицу нарежьте кубиками и смешайте со специями.
- В сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем курицу.
- К обжаренному мясу добавьте шпинат и выдавленный чеснок.
- Тушите все под крышкой несколько минут.
- В завершение добавьте к мясу оставшиеся сливки и тщательно перемешайте ингредиенты.
- Выложите шпинатную начинку на выпеченный тарт.
- Сыр фета нарежьте кубиками и посыпьте им верх торта.
- Гауду натрите на терке и посыпьте на тарт.
- Выпекайте тарт еще 25 минут в разогретой духовке.
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