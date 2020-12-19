Куда деть хлам? Приём цветного металлолома в Москве

Медь М1

Медь М1 обуславливает максимально высокое содержание основного металла с незначительным процентом примесей (железо, серебро, сурьма, никель, свинец и т. д.). Медь М1 находит широкое применение не только в областях машиностроения, но и в цветной металлургии. Из нее изготавливают высококачественные лигатуры, а также проводники тока, различные полуфабрикаты, трубы и элементы криогенной техники. Также вас может заинтересовать приём цветного металлолома в Москве, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке.

В качестве легирующего компонента медь М1 может дополнять разнообразные сплавы цветного металлопроката, придавая им высокие эксплуатационные и химические характеристики. Материал приобретает отличную пластичность, обрабатываемость, стойкость к возникновению коррозии, значительно улучшается проводимость тока и тепла. Различные способы производства позволяют создавать медь в нескольких актуальных исполнениях:

Катодная;

Бескислородная;

Раскисленная фосфором;

Раскисленная кислородом.

По физическим характеристикам марка меди М1 подразделяется на мягкую и твердую. Также медь является важнейшим компонентов таких сплавов, как бронза, латунь и т. д. В качестве лигатуры материал широко используется в авиа-, машино- и приборостроении, применяется для создания элементов сложных приборов и т. д. Выпуск готового металла осуществляется в сортном прокате, листовых заготовках, трубах.

Медь М1 по ценам производителя

Медь М1 занимает особое место в ассортименте предприятия . Медь М1 изготавливается с учетом строгих технических норм и постоянным контролем качества. Для обеспечения идеальной чистоты металла мы проводим уникальные исследования его состава. Собственная аттестованная лаборатория позволяет с высочайшей точностью определять и корректировать процентное соотношение примесей, а высокотехнологичное автоматизированное производство способствует выпуску продукции безупречного качества.

Предприятие предлагает выгодные условия на покупку любых объемов чистого металла, а также высококлассных лигатур, создаваемых по техническим условиям клиента. С нашими современными возможностями медь становится не только качественнее, но и значительно доступнее.