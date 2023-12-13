Вкусный и простой салат для моих детей. Рецепт про который многие позабыли, а зря

Есть ли идеальная формула приготовления салатов? На самом деле такая формула уже давно придумана опытными поварами на основе многих экспериментов с едой. Необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы салат всегда был вкусным.
Во-первых, не допускайте больших кусков при нарезке. Если все продукты в салат нарезаны одинаково, то вкус блюда более равномерный.
Во-вторых, все продукты надо охлаждать. То есть, нельзя класть нарезанную горячую свеклу или морковь в салат с холодными продуктами. Так получится каша из-за того, что одни продукты растаяли из-за горячих компонентов.
В-третьих, варить овощи для салатов лучше в оболочке. Так они сохранят больше вкуса.
Приготовим простой салат из ананасов и кукурузы.
Ингредиенты для салата:
- куриное филе отварное — 500 г;
- яйца вареные — 6 шт.;
- кукуруза сладкая консервированная — 300 г;
- ананасы консервированные — 400 г;
- сыр твердый соленый — 180 г;
- зеленый лук;
- соль;
- майонез — 200 г.
Приготовление салата:
Нарезаем маленькими кубиками консервированные ананасы, выкладываем в миску вместе с консервированной кукурузой. Отваренное куриное филе нарезаем маленьким кубиком.
Натираем на крупной терке сыр, вместе с курицей выкладываем к кукурузе и ананасам.
Отваренные и очищенные яйца нарезаем мелким кубиком, добавляем в салат.
Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.
Кстати, курицу в салате можно заменить на крабовые палочки. Для украшения можно нашинковать зеленый лук и посыпать верхушку салата.