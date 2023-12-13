Вкусный и простой салат для моих детей. Рецепт про который многие позабыли, а зря

Есть ли идеальная формула приготовления салатов? На самом деле такая формула уже давно придумана опытными поварами на основе многих экспериментов с едой. Необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы салат всегда был вкусным.

Во-первых, не допускайте больших кусков при нарезке. Если все продукты в салат нарезаны одинаково, то вкус блюда более равномерный.

Во-вторых, все продукты надо охлаждать. То есть, нельзя класть нарезанную горячую свеклу или морковь в салат с холодными продуктами. Так получится каша из-за того, что одни продукты растаяли из-за горячих компонентов.

В-третьих, варить овощи для салатов лучше в оболочке. Так они сохранят больше вкуса.

Приготовим простой салат из ананасов и кукурузы.

Ингредиенты для салата:

куриное филе отварное — 500 г;

яйца вареные — 6 шт.;

кукуруза сладкая консервированная — 300 г;

ананасы консервированные — 400 г;

сыр твердый соленый — 180 г;

зеленый лук;

соль;

майонез — 200 г.

Приготовление салата:

Нарезаем маленькими кубиками консервированные ананасы, выкладываем в миску вместе с консервированной кукурузой. Отваренное куриное филе нарезаем маленьким кубиком.

Натираем на крупной терке сыр, вместе с курицей выкладываем к кукурузе и ананасам.

Отваренные и очищенные яйца нарезаем мелким кубиком, добавляем в салат.

Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Кстати, курицу в салате можно заменить на крабовые палочки. Для украшения можно нашинковать зеленый лук и посыпать верхушку салата.