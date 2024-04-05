Описание приготовления:
Такой суп очень выручит, когда нужно быстро накормить голодную семью. Его нельзя готовить впрок, так как он превратится в кашу. Хлеб можно взять любой по вашему вкусу и добавить в суп любимую зелень. Сыр должен хорошо плавиться, а не оставаться хлопьями.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Батон Блюдо: Супы География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Бульон 600 Миллилитров
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Плавленый сыр 200 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Хлеб белый 4 Ломтика
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Вода 2 Ст. ложки
- Зелень По вкусу
- Растительное масло 2 Ст. ложки (для жарки)
Количество порций 2
Калорийность
149 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Римский суп»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления римского супа. Репчатый лук и чеснок почистите, зелень сполосните.
Репчатый лук и чеснок измельчите, смешайте с водой. Белый хлеб порежьте на небольшие кусочки и смажьте луково-чесночной массой с двух сторон.
В сковороду налейте растительное масло, разогрейте его на среднем огне и обжарьте кусочки хлеба с двух сторон.
Плавленый суп натрите на средней терке. Хлеб переложите в глиняный горшок или супницу и каждый слой посыпьте сыром. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 3-4 минут до расплавления сыра.
Яйцо взбейте вилкой до однородности.
Бульон налейте в кастрюлю и доведите до кипения, посолите по вкусу. Мешая бульон, тонкой струйкой влейте размешанное яйцо и перемешайте, доведите до кипения и снимите.
Горячий бульон влейте к хлебной массе, перемешайте, и сразу подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!