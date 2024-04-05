Описание приготовления:

Такой суп очень выручит, когда нужно быстро накормить голодную семью. Его нельзя готовить впрок, так как он превратится в кашу. Хлеб можно взять любой по вашему вкусу и добавить в суп любимую зелень. Сыр должен хорошо плавиться, а не оставаться хлопьями.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Батон Блюдо: Супы География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Бульон 600 Миллилитров

Лук репчатый 1/2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Плавленый сыр 200 Грамм

Яйца 2 Штуки

Хлеб белый 4 Ломтика

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Вода 2 Ст. ложки

Зелень По вкусу

Растительное масло 2 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

149 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Римский суп»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления римского супа. Репчатый лук и чеснок почистите, зелень сполосните.

Репчатый лук и чеснок измельчите, смешайте с водой. Белый хлеб порежьте на небольшие кусочки и смажьте луково-чесночной массой с двух сторон.

В сковороду налейте растительное масло, разогрейте его на среднем огне и обжарьте кусочки хлеба с двух сторон.

Плавленый суп натрите на средней терке. Хлеб переложите в глиняный горшок или супницу и каждый слой посыпьте сыром. Поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 3-4 минут до расплавления сыра.

Яйцо взбейте вилкой до однородности.

Бульон налейте в кастрюлю и доведите до кипения, посолите по вкусу. Мешая бульон, тонкой струйкой влейте размешанное яйцо и перемешайте, доведите до кипения и снимите.

Горячий бульон влейте к хлебной массе, перемешайте, и сразу подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!