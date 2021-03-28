Кунги для пикапа — эстетика и функциональность

Никаких «необычных» кунгов для пикапов нет как правило. Кстати, если вы хотите купить качественный кунг на пикап, обращайтесь на сайт uatuning.com.ua. «Неповторимый» кунг для Ниссан Navara и NP300, Mazda BT-50 и Амарок, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Toyota Hilux – это только способ дилеров реализовать очень дорого сопутствующий предмет для пикапа, выдавая его за произведённый на одном заводе с автомобилем. Ни один автогигант не занимается изготовлением хард-топов, (кунгов, крышек) и остальных сопутствующих предметов для пикапов. В основном, у автодилерской сети есть договор с одним из изготовителей хардтопов, ее продукция и называется дилерами «необычной». И цена тоже «необычная».
Есть ли смысл больше платить?
Если Вы уже подобрали для себя, чем дополнить кузов (кунг, плоская крышка, тент и т.д), то понятно, что обязательно при рассмотрении вариантов кунга для пикапа обращается внимание на стоимость. Разница бывает очень значительная у различных изготовителей. Но необходимо не забывать, что изготовленный из материалов высокого качества и имеющий неповторимый дизайн хард-топ навряд ли будет недорогим.
Главная доля производства кунгов и остальных сопутствующих предметов для пикапов сконцентрирована в Таиланде (Carryboy Avenger Top, SJS, Alpha, и др.), где, собственно, и собирают такие востребованные в РФ модели пикапов, как Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, испанское возникновение Ниссан Navara и немецкое VW Amarok — исключение. Не стоит смущаться азиатским происхождением хардтопа. Например, под тайскими брэндами Carryboy, Avenger Top и Avenger 4х4 Accessories давно предлагаются кунги и сопутствующие предметы для пикапов, в большинстве случаев преобладающие по качествам турецких собратьев и одновременно выгодно выделяющихся от «жителей Европы» по стоимости. Ну, а о превосходстве хард-топов Carryboy, Avenger Top по дизайнерские части и говорить излишне.
Подбирая оборудование дополнительного характера для собственного пикапа, внимание свое обратите на следующие детали, которые нужно узнать у продавца:
- материал, из которого выполнен сам хард-топ
- Подходящий вариант в этом случае немецкое стеклохолст ( из него делаются кунги и крышки под брэндом Carryboy, Avenger). У данных кунгов дороже и попрочнее корпус, он состоит из четырёхслойного стекловолокна. Не дорогие и менее надежные корпуса делаются из двухслойного материала.
- каким вариантом фиксируется кунг к кузову пикапа
- Хороший вариант тот, при котором монтаж хардтопа не просит высверливания кузова и кунг фиксируется с помощью специализированных креплений-струбцин. Необходимо узнать, из каких материалов сделаны струбцины и какое их кол-во задействуется во время монтажа. Ясно, что шесть железных струбцин лучше держат кунг, чем 4-ре струбцины.
- какие материалы применены при отделке внутри кунга
- Обивка из кожзама (винила) богаче выглядит, чем, скажем, фетр (карпет), моется очень легко, но рвется большими собаками, удочками и прочими негабаритными предметами. Отделка внутри карпет, вы с ней знакомы — это ткань, которой отделаны багажники у 100% легковых автомобилей, данный вид облицовки функциональнее, также моется очень легко и пылесосится, запахи не впитывает, благодаря этому заблаговременно определитесь для какой цели Вы будете задействовать кунг.
- решающий момент — это уплотнитель, на который ставится кунг
- У дешёвых хардтопов в качестве уплотнителя применяется пористая лента, которая быстро поглощает влажность во время дождя или мойки и изнашивается очень быстро. Уплотнитель из резины избавляет от попадания влаги в грузовой отсек пикапа, применяется в конструкции кунгов Carryboy, Avenger Top, входит в штатную комплектацию таких изготовителей.
- выясните на грядущее, как дело обстоит с наличием запасных частей у продавца
- Вопрос очень важный. Скажем, двигаясь задним ходом, Вы не увидели преграда и разбили тыльную дверь кунга. Сделать её можно исключительно на предприятии производителя кунга, детали хард-топа у различных изготовителей не взаимозаменяемые. Не выйдет ли так, что нужно будет ждать запчасть полгода, и оплачивать за неё хорошие деньги? Или можно попасть в ещё менее приятную ситуацию, знакомую хозяевам хардтопов Style-X. и остальных говоря иначе «Необычных». Кунг куплен в салоне у дилера автомобилей, у которого неповторимый договор с этим изготовителем сопутствующих предметов к пикапам. Дилер автомобилей не обременяет себя запасами запасных частей как правило, а на работе компании Style-X отказывают в продаже запасных частей, ссылаясь на обязательства согласно соглашению с российским дилером автомобилей. Выходит безвыходная ситуация.