Кунги для пикапа — эстетика и функциональность

Никаких «необычных» кунгов для пикапов нет как правило. Кстати, если вы хотите купить качественный кунг на пикап, обращайтесь на сайт uatuning.com.ua. «Неповторимый» кунг для Ниссан Navara и NP300, Mazda BT-50 и Амарок, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Toyota Hilux – это только способ дилеров реализовать очень дорого сопутствующий предмет для пикапа, выдавая его за произведённый на одном заводе с автомобилем. Ни один автогигант не занимается изготовлением хард-топов, (кунгов, крышек) и остальных сопутствующих предметов для пикапов. В основном, у автодилерской сети есть договор с одним из изготовителей хардтопов, ее продукция и называется дилерами «необычной». И цена тоже «необычная».

Есть ли смысл больше платить?

Если Вы уже подобрали для себя, чем дополнить кузов (кунг, плоская крышка, тент и т.д), то понятно, что обязательно при рассмотрении вариантов кунга для пикапа обращается внимание на стоимость. Разница бывает очень значительная у различных изготовителей. Но необходимо не забывать, что изготовленный из материалов высокого качества и имеющий неповторимый дизайн хард-топ навряд ли будет недорогим.

Главная доля производства кунгов и остальных сопутствующих предметов для пикапов сконцентрирована в Таиланде (Carryboy Avenger Top, SJS, Alpha, и др.), где, собственно, и собирают такие востребованные в РФ модели пикапов, как Ford Ranger, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, испанское возникновение Ниссан Navara и немецкое VW Amarok — исключение. Не стоит смущаться азиатским происхождением хардтопа. Например, под тайскими брэндами Carryboy, Avenger Top и Avenger 4х4 Accessories давно предлагаются кунги и сопутствующие предметы для пикапов, в большинстве случаев преобладающие по качествам турецких собратьев и одновременно выгодно выделяющихся от «жителей Европы» по стоимости. Ну, а о превосходстве хард-топов Carryboy, Avenger Top по дизайнерские части и говорить излишне.

Подбирая оборудование дополнительного характера для собственного пикапа, внимание свое обратите на следующие детали, которые нужно узнать у продавца: