Даже сгущёнки не надо. Мороженное всего из 2 ингредиентов: трачу 5 минут на взбивание

Оказывается, мороженое — это не столь новое блюдо в гастрономической культуре. Находчивые китайцы открыли первый рецепт приготовления мороженого еще 5000 лет назад. Они смешивали кусочки льда и снега с соком апельсина, лимона и прочих цитрусовых и фруктов. Это мороженое больше походило на фруктовый лед, оно описано в книге “Ши-Кинг”.

У славянских народов мороженое тоже было. Его создавали из замороженного творога, сметаны и варенья. Мороженое было ритуальным блюдом в Масленицу.

Расскажем, как приготовить современное быстрое мороженое дома.

Ингредиенты для мороженого:

сливки 33% — 500 г;

жидкое варенье — 300 г.

Приготовление мороженого:

Для того, чтобы избавиться от больших кусочков ягод в варенье, его взбиваем погружным блендером до однородной массы.

Заранее кладем сливки в морозильную камеру на полчаса, а затем взбалтываем.

Холодные сливки также взбиваем погружным блендером до состояния густой пены. Убедитесь предварительно, что тара для сливок чистая и сухая. Иначе сливки могут сбиться некачественно.

Взбиваем сливки сперва медленно, постепенно увеличивая обороты. Как только сливки взобьются до мягких пиков, к ним постепенно вливаем варенье. При этом, на минимальных оборотах продолжаем взбивать сливки.

После того, как сливки и варенье смешаются, выкладываем массу в форму. Выравниваем массу по поверхности, накрываем крышкой и отправляем в морозилку на 6 часов.

Такое мороженое полезное и вкусное, в отличие от покупного. В нем точно не содержится пальмовый жир, ароматизаторы и красители.