Вареники домашние

Вареники — это простое и любимое многими блюдо для домашнего стола. Угощение готовят с вареньем, ягодами, творогом и сытными солеными начинками. Для вас мы подготовили кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов вареников в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Берите на заметку!

Классические ленивые вареники из творога

Классические ленивые вареники из творога — это популярное и любимое многими угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную идею из нашей подборки. Готовый продукт выйдет нежным и невероятно аппетитным.

Ингредиенты –+6 порц.

Творог 200 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука 2 ст.л. с горкой

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 щепотка

Масло сливочное 40 гр.

Ванильный сахар по вкусу

Шаги 35 мин.

Вареники легко готовятся в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты по списку. Указанное количество творога выкладываем в глубокую миску. Хорошенько растираем его столовым прибором. Разбиваем к творогу куриное яйцо. Сразу сюда всыпаем два вида сахара: обычный и ванильный. Разминаем творог с другими ингредиентами до однородности. Высыпаем сюда муку. Замешиваем массу в однородный плотный ком. Лепим из теста небольшие колбаски. Разрезаем их ножом на равные по толщине кусочки. Кипятим воду со щепоткой соли. Варим в воде вареники 30 секунд после всплытия. Выкладываем угощение на тарелку с помощью шумовки. Дополняем кусочком сливочного масла. Классические ленивые вареники из творога готовы. Пробуйте!

Домашние вареники с картошкой

Домашние вареники с картошкой — это несложное в исполнении и питательное блюдо, которое каждый сможет приготовить в домашних условиях. Если хотите приятно удивить близких аппетитным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 2 ст.

Кефир — 1 ст.

Сода — 1 ч.л.

Яйцо — 1 шт.

Соль — 7 гр.

Масло сливочное — 50 гр.

Пюре картофельное — 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем кефир комнатной температуры. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 2. Высыпаем сюда просеянную муку, добавляем соль и соду.

Шаг 3. Замешиваем плотное однородное тесто.

Шаг 4. Раскатываем получившийся ком в рулет.

Шаг 5. Нарезаем рулет кусочками одинаковой толщины.

Шаг 6. Прижимаем каждый кусочек и придаем ему форму круга.

Шаг 7. Каждый кружок раскатываем с помощью скалки.

Шаг 8. По центру каждого круга кладем немного картофельного пюре.

Шаг 9. Закрываем начинку краями теста. Прищипываем края заготовок руками или вилкой.

Шаг 10. Кипятим воду, подсаливаем ее. Выкладываем сюда вареники и варим их 4 минуты после всплытия.

Шаг 11. Домашние вареники с картошкой готовы. Подавайте к столу!

Вареники с вишней на заварном тесте с кипятком

Вареники с вишней на заварном тесте с кипятком — это простой способ порадовать близких вкусным и аппетитным угощением. Такое блюдо понравится как взрослым, так и детям. Для быстрого приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 500 гр.

Кипяток — 250 мл.

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 30 мл.

Сахар — 1 ч.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Для начинки:

Вишня без косточек — 600 гр.

Сахар — 100 гр.

Крахмал — 1 ч.л. с горкой.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для приготовления заварного теста.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем муку, делаем в ней небольшое углубление. Выливаем сюда взболтанное яйцо с растительным маслом, солью и сахаром.

Шаг 3. Начинаем перемешивать содержимое.

Шаг 4. Постепенно выливаем сюда кипяток.

Шаг 5. Начинаем быстро перемешивать тесто.

Шаг 6. Замешиваем массу в плотный ком. Даем ему отдохнуть около 20-30 минут.

Шаг 7. Для начинки перемешиваем сахар с крахмалом. Промываем и обсушиваем вишню.

Шаг 8. Подготовленное тесто раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 9. Из пласта теста вырезаем аккуратные круги. На время можно прикрыть их пищевой пленкой, чтобы заготовки не обветрились.

Шаг 10. По центру каждого круга кладем немного смеси из сахара и крахмала. Сюда же выкладываем по три ягоды.

Шаг 11. Соединяем тесто по краям, закрываем начинку.

Шаг 12. Так поступаем со всеми заготовками. Если получилось слишком много, часть можно положить в морозильную камеру на хранение.

Шаг 13. Варим вареники в кипящей воде около 3-4 минут после того, как они всплывут на поверхность.

Шаг 14. Вареники с вишней на заварном тесте с кипятком готовы. Угощайтесь!

Вкусные вареники с черникой

Вкусные вареники с черникой получаются невероятно ароматными и интересными по вкусу. Такое лакомство послужит вкусным и питательным завтраком или перекусом для всей семьи. Для приготовления аппетитных вареников используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 500 гр. + для раскатывания теста.

Соль — 1 щепотка. + 0,5 ч.л. для варки.

Яйцо — 1 шт.

Вода — 250 мл.

Масло сливочное — 100 гр. + для подачи.

Черника — 600 гр.

Сахар — 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку с солью в глубокую миску. По центру сухой смеси делаем небольшое углубление.

Шаг 2. Сюда разбиваем куриное яйцо, вливаем воду, выкладываем размягченное сливочное масло и начинаем перемешивать.

Шаг 3. Замешиваем плотное однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и даем отдохнуть в течение 30 минут при комнатной температуре.

Шаг 4. Для начинки промываем ягоды и обсушиваем их с помощью бумажных полотенец.

Шаг 5. Отдохнувшее тесто раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 6. Из пласта теста вырезаем аккуратные круги. По центру каждого круга кладем немного ягод, присыпаем их сахаром.

Шаг 7. Закрываем начинку краями теста, плотно прижимая по краям.

Шаг 8. Варим угощение в подсоленной воде около 5-7 минут после всплытия вареников.

Шаг 9. Вкусные вареники с черникой готовы, полейте их растопленным сливочным маслом. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!

Вареники с творогом

Вареники с творогом — это вкусное, аппетитное и несложное в исполнении домашнее блюдо. Если хотите порадовать близких интересным питательным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 550 гр.

Вода — 250 мл.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 10 гр.

Соль — 4 гр.

Для начинки:

Творог — 250 гр.

Желток яичный — 1 шт.

Сахар — 50 гр.

Сахар ванильный — 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через мелкое сито, чтобы разбить комочки и напитать продукт кислородом.

Шаг 2. Просеянную муку высыпаем в глубокую миску. Добавляем сюда соль и сахар, перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем сухую смесь в куриное яйцо.

Шаг 4. Вымешиваем тесто и вливаем теплую воду. Продолжаем вымешивать.

Шаг 5. Замешиваем массу в однородное плотное тесто. Даем ему отдохнуть 15 минут. Можно прикрыть полотенцем, чтобы не обветрилось.

Шаг 6. В глубокую миску выкладываем ингредиенты для начинки: творог, яичный желток и сахар. Сюда же добавляем ванильный сахар для аппетитного аромата. Тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Тесто раскатываем в тонкий пласт и вырезаем из него круги. По центру каждого круга кладем немного творожной начинки.

Шаг 8. Начинку закрываем тестом и соединяем края. Варим угощение 3-4 минуты в кипящей воде после всплытия на поверхность.

Шаг 9. Выкладываем вареники на тарелку с помощью шумовки. Дополняем кусочком сливочного масла.

Шаг 10. Вареники с творогом готовы. Подавайте к столу!

Вареники с капустой

Вареники с капустой отличаются удивительной сочностью и насыщенным вкусом. Мы предлагаем приготовить вареники по нашему рецепту вместе с оригинальным соусом для подачи. Обязательно берите на заметку и удивляйте своих родных яркими перекусами или обедами.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 480 гр. + 2 ст.л. для раскатывания.

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст.л.

Вода — 250 мл.

Соль — 1 щепотка.

Для начинки:

Капуста белокочанная — 250 гр.

Капуста квашеная — 300 гр.

Лук репчатый крупный — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Масло растительное — 2 ст.л.

Соль — по вкусу.

Для соуса:

Хлеб ржаной черствый — 130 гр.

Чеснок — 1 зубчик.

Масло сливочное — 50 гр.

Сметана 20% — 50 гр.

Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва займемся приготовлением теста. В одну миску просеиваем муку. В другой миске взбиваем венчиком куриное яйцо с солью и растительным маслом.

Шаг 2. Яичную массу соединяем с мучной. Выливаем сюда воду и замешиваем плотное тугое тесто. Прикрываем его пленкой и отправляем в морозильную камеру. Желательно, подержать там тесто ночь.

Шаг 3. Даем тесту полностью оттаять, дополняем его небольшим количеством растительного масла и тщательно вымешиваем. Даем полежать 30 минут при комнатной температуре.

Шаг 4. Для начинки кладем в сито квашеную капусту и слегка промываем ее водой. Мелко нарезаем продукт и соединяем с нашинкованной свежей капустой. Присыпаем солью, дополняем измельченным репчатым луком и растительным маслом. Перемешиваем.

Шаг 5. Готовое тесто сворачиваем в рулет и делим его на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг.

Шаг 6. Наполняем круги начинкой и плотно соединяем по краям. На 20 минут заготовки убираем в холодильник.

Шаг 7. Приготовим соус. Обжариваем измельченный чеснок на сливочном масле 1 минуту.

Шаг 8. К маслу с чесноком добавляем хлебную крошку. Жарим еще 3 минуты, затем перекладываем в глубокую тарелку, даем остыть. Добавляем соль, сметану и тщательно перемешиваем.

Шаг 9. Вареники отвариваем в кипящей воде 2 минуты после всплытия на поверхность.

Шаг 10. Вареники с капустой готовы. Подавайте к столу с соусом!

Вареники с картошкой и жареным луком

Вареники с картошкой и жареным луком — это сытное, насыщенное по вкусу и интересное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Подавайте угощение к обеду или в качестве питательного перекуса. В кулинарном процессе вам поможет проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 2-2,5 ст.

Картофель — 400 гр.

Лук репчатый — 2 шт.

Сметана — 3 ст.л.

Вода — 150 мл.

Соль — 0,5 ч.л.

Масло растительное — 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начинки отвариваем картофель и разминаем его в пюре.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и жарим его до румянца на растительном масле. Отправляем жареный лук в картофельное пюре.

Шаг 3. Хорошо перемешиваем пюре с луком.

Шаг 4. Для теста соединяем муку с солью. Сметану вымешиваем в воде и выливаем эту смесь в муку. Замешиваем тугое тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 20 минут.

Шаг 5. Раскатываем тесто и вырезаем из него круги. На каждый круг выкладываем немного начинки из картофеля и лука.

Шаг 6. Закрываем начинку и соединяем тесто по краям. Варим 5 минут в кипящей подсоленной воде.

Шаг 7. Вареники с картошкой и жареным луком готовы. Можно пробовать!

Ленивые вареники с манкой

Ленивые вареники с манкой получаются удивительно нежными и аппетитными. Такое угощение послужит ярким завтраком, перекусом или обедом. Можно подавать к столу со сливочным маслом или сметаной. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 2 ст.л.

Крупа манная — 1 ст.л.

Творог — 150 гр.

Желток яичный — 1 шт.

Сахар — 1 ч.л.

Масло сливочное — 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем в глубокую миску творог, дополняем его яичным желтком. Разминаем продукты вилкой или ложкой.

Шаг 2. Высыпаем сахар и манную крупу. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Добавляем сюда муку и снова перемешиваем.

Шаг 4. Перекладываем тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность. Разминаем его руками.

Шаг 5. Формируем из теста колбаску и разделываем ее на одинаковые кусочки.

Шаг 6. Каждый кусочек обваливаем в муке.

Шаг 7. Кладем заготовки в кипящую подсоленную воду и ждем, когда они всплывут.

Шаг 8. Варим угощение 5 минут после всплытия. Затем шумовкой выкладываем на тарелку.

Шаг 9. Дополняем вареники кусочком сливочного масла.

Шаг 10. Ленивые вареники с манкой готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Вареники с грибами и картошкой

Вареники с грибами и картошкой — это сытное и яркое по вкусу угощение для домашнего обеда или перекуса. Подавайте аппетитное блюдо, дополнив сметаной или зеленью. Ваши близкие не смогут устоять. Для несложного исполнения берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 500 гр.

Вода — 175 мл.

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 20 мл.

Соль — 1 ч.л.

Лук репчатый — 1 шт.

Для начинки:

Картофель — 300 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Грибы шампиньоны — 60 гр.

Масло растительное — 1 ст.л.

Кориандр молотый — ⅓ ч.л.

Перец черный молотый — ⅓ ч.л.

Соль — ⅓ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку на рабочую поверхность и делаем в ней углубление. Сюда отправляем яйцо, соль и вливаем растительное масло. Начинаем замешивать и подливаем воду. Замешиваем тугое тесто, накрываем его полотенцем и оставляем на 30 минут.

Шаг 2. Отвариваем картофель и разминаем его в пюре. Измельчаем половину лука и грибы. Обжариваем их на растительном масле до румянца.

Шаг 3. Соединяем картофельное пюре с грибами. Солим, дополняем специями и перемешиваем.

Шаг 4. Оставшуюся часть луковицы режем кольцами и обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка. Этот лук пригодится для подачи.

Шаг 5. Готовое тесто раскатываем в тонкий слой и вырезаем из него круги. По центру каждого круга кладем немного начинки.

Шаг 6. Закрываем начинку тестом и соединяем его по краям. Кладем заготовки в морозильник на 30 минут, затем отвариваем в подсоленной кипящей воде 10 минут.

Шаг 7. Вареники с грибами и картошкой готовы. Подавайте к столу с обжаренным луком!

Домашние вареники с тестом на кефире

Домашние вареники с тестом на кефире — это вкусное, аппетитное и несложное в исполнении домашнее блюдо. Если хотите порадовать близких нежным и питательным угощением, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 2 ст.

Кефир — 1 ст.

Сода — 1 ч.л.

Яйцо — 1 шт.

Творог — 180 гр.

Сахар — 1 ст.л.

Соль — 1 щепотка.

Масло сливочное — 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество кефира выливаем в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем сюда куриное яйцо, высыпаем муку, соду и соль.

Шаг 3. Замешиваем тугое однородное тесто.

Шаг 4. Формируем из теста длинную колбаску.

Шаг 5. Из колбаски режем небольшие кусочки.

Шаг 6. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг.

Шаг 7. Для начинки соединяем творог с сахаром.

Шаг 8. Кладем по центру каждого круга творожную начинку.

Шаг 9. Закрываем начинку тестом и соединяем его по краям.

Шаг 10. Варим угощение 3-4 минуты в кипящей подсоленной воде.

Шаг 11. Домашние вареники с тестом на кефире готовы, добавляем сливочное масло и подаем на стол. Угощайтесь!