Купить спецодежду от производителя Work Safety

Современная спецодежда — гарантия качества и низких цен

Спецодежда разработана для того, чтобы защитить работника от негативного влияния окружающего мира. Данная одежда обладает всеми нужными качествами и функциями, и позволяет чувствовать себя не только защищено, но и комфортно. В зависимости от того, в какое время она используется, вся спецодежда делится на зимнюю и летнюю. Сегодня спецодежда на заказ очень востребована! Сегодня руководители многих отечественных предприятий отказываются от пошива традиционных типовых рабочих костюмов, предпочитая купить корпоративную одежду хорошего качества, подчеркивающую имидж предприятия. Магазин Work Safety предлагает широкий выбор современной спецодежды на сайте спецодежда.

Спецодежда летняя должна обладать такими качествами как воздухопроницаемость и гигроскопичность, для того, чтобы летом, в жару, человек не так сильно подвергался воздействию негативных факторов. Создатели моделей летней спецодежды учитывают, как правило, все особенности и специфику разнообразных работ. В качестве материала используются льняные, смесовые и хлопчатобумажные ткани высокого качества, в составе которых до 70% натуральных волокон и лишь 30% — синтетических.

Достоинствами смесовых тканей являются устойчивость к разрывам и истиранию, хорошая воздухопроницаемость. При изготовлении специальной одежды, производители обращают внимание не только на технологии производства, но и на такие мелочи, как подбор соответствующей фурнитуры. Это помогает сделать одежду максимально легкой, и устойчивой к попаданию грязи и пыли, она легко стирается и достаточно быстро сохнет. Производители летней спецодежды готовы предложить своим клиентам одежду всех размеров, с возможностью выбрать цветовое решение. Многие костюмы изготовлены с помощью тканей, имеющих водоотталкивающую пропитку.

Также костюмы обладают нашивками светоотражающих кантов, для работы при плохой видимости и в темное время суток. А накладные карманы и специальные карманы для инструментов, помогут выполнять свою работу с удовольствием.