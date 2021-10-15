Ламінат та паркет — це різновиди підлогових покриттів, які легко можна сплутати, не знаючи їх особливостей. У цій статті розглянемо переваги і недоліки кожного. Купити ламінат дешево від виробника дуже просто вы можете тут https://lispromgrup.com/chervonohrad/.

Ламінат складається з трьох шарів. Верхній з них представлений або меблевої фольгою, або пластиковою плівкою. Цей шар може бути виконаний у вигляді дерева, мармуру, каменю і т.д.

Паркет також має тришарову конструкцію, але вона повністю складається тільки з дерева. Дерево, як ми знаємо, це екологічно чистий, природний матеріал. Отже, різняться і ціни між покриттями.

Переваги?

Розглянемо ламінат і його переваги:

Довгострокова служба — при певному догляді може досягати 15 років; Зручний при проведенні вологого прибирання; Укладання ламінату за рахунок простої сполучною конструкції не вимагає професійного втручання; Залежно від загального інтер'єру можна підібрати ламінат різної фактури: під мармур, дерево, камінь, пластик і т.д. Підлога з ламінату дуже практичний, не боїться механічних пошкоджень, не горючий, стоїк до надлишку вологи.

Недоліки

Не дивлячись на свої перевагу обидва підлогових покриття не обходяться без недоліків.

Ламінат в порівнянні з паркетом робить підлогу більш холодним, виготовляється не з натурального матеріалу, і реставрація його неможлива.

Але для збереження зовнішнього вигляду паркету потрібно виконання певних правил, а саме, не наражати на перепадів температури, берегти від вологи, хімії та піску. Паркетна дошка дуже погано протистоїть навантаженням, легко дряпається.

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