ГлавнаяРецептыЛимонный пирог с ягодами – быстрый рецепт из готового теста Лимонный пирог с ягодами – быстрый рецепт из готового теста На чтение: 2 минуты Домашняя выпечка всегда вкусная и аппетитная, но не всегда есть время и желание часами стоять у плиты и готовить. У нас есть рецепт пирога из готового теста. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирог из готового теста фило – отличный вариант для домашней выпечки без мрака. Все, что нужно: смазать его сливочным маслом, выложить в форму и добавить ягоды и заливки. Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Такой домашний вкус станет настоящим открытием, ведь вид пирога как из кондитерской, а работы – минимум. Лимонный пирог с ягодами Время: 60 – 80 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 400 граммов теста фило; – 180 граммов сливочного масла; – 200 граммов сливок (жирностью 30 – 33%); – цедра одного лимона; – 250 граммов яиц; – 150 граммов сахара; – малина; – голубика; – сахарная пудра. Приготовление: Растапливаем сливочное масло. Берем один лист теста фило и смазываем его растопленным сливочным маслом. Накрываем еще одним листом теста. Сверху раскладываем ягоды: голубику и малину и складываем тесто. Берем круглую форму диаметром 25 сантиметров и скручиваем наше тесто улиткой. Смазываем его сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 10 минут. Для заливки смешиваем яйца с сахаром, вливаем сливки и перемешиваем. Натираем цедру лимона. Достаем пирог и сверху на него выливаем заливку. Можно выливать в горячее тесто. Возвращаем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30 минут. За 5 минут до готовности нужно вынуть пирог, выложить сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут. Вынимаем пирог, ждем пока он остынет и украшаем сахарной пудрой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить осеннюю выпечку на любой вкус. Поделитесь с друзьями