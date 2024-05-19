Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить заправка для корейской моркови. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус, вместо сушеного чеснока можно добавить пропущенный через пресс свежий чеснок, а также добавить глутамат натрия для более яркого вкуса. Использовать заправку можно не только для приготовления корейской моркови, но и как маринад для овощей или мяса. Она получается ароматной, пикантной и слегка остренькой.
Блюдо: Соусы География кухни: Корейская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Соевый соус 40 Миллилитров
- Соль 3 Грамма
- Сахар 10 Грамм
- Масло растительное 60 Миллилитров
- Лук репчатый 1 Штука
- Паприка молотая 1/2 Чайных ложки
- Острый молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Уксус 9% столовый 20 Миллилитров
- Чеснок сушеный порошок 1/2 Чайных ложки
- Кориандар 1/2 Чайных ложки (зерна)
Количество порций 5
Калорийность
559 ккал
Калорийность
2 г
Белки
60 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заправка для корейской моркови»
Подготовьте все ингредиенты.
Кориандр обжарьте в сухой сковороде около минуты, чтобы он раскрыл аромат. Затем разотрите в ступке до состояния порошка.
Разогрейте растительное масло в сковороде. Добавьте порезанный перьями репчатый лук. Жарьте 3-4 минуты на среднем огне. Затем отделите лук от растительного масла.
Перелейте масло в миску, добавьте все специи и соевый соус. Все перемешайте.
Влейте уксус, снова перемешайте.
Чтобы приготовить морковь по-корейски, очистите морковь и натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте заправку и все перемешайте. Уберите в холодильник на 3 часа, чтобы морковь промариновалась.
Заправка для корейской моркови готова!