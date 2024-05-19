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Заправка для корейской моркови

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Заправка для корейской моркови

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить заправка для корейской моркови. Количество острого перца можно регулировать на свой вкус, вместо сушеного чеснока можно добавить пропущенный через пресс свежий чеснок, а также добавить глутамат натрия для более яркого вкуса. Использовать заправку можно не только для приготовления корейской моркови, но и как маринад для овощей или мяса. Она получается ароматной, пикантной и слегка остренькой.
Блюдо: Соусы География кухни: Корейская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Соевый соус 40 Миллилитров
  • Соль 3 Грамма
  • Сахар 10 Грамм
  • Масло растительное 60 Миллилитров
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Паприка молотая 1/2 Чайных ложки
  • Острый молотый перец 1/3 Чайных ложки
  • Уксус 9% столовый 20 Миллилитров
  • Чеснок сушеный порошок 1/2 Чайных ложки
  • Кориандар 1/2 Чайных ложки (зерна)

Количество порций 5

Калорийность

559 ккал

Калорийность

2 г

Белки

60 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заправка для корейской моркови»

Заправка для корейской моркови

Подготовьте все ингредиенты.

Заправка для корейской моркови

Кориандр обжарьте в сухой сковороде около минуты, чтобы он раскрыл аромат. Затем разотрите в ступке до состояния порошка.

Заправка для корейской моркови

Разогрейте растительное масло в сковороде. Добавьте порезанный перьями репчатый лук. Жарьте 3-4 минуты на среднем огне. Затем отделите лук от растительного масла.

Заправка для корейской моркови

Перелейте масло в миску, добавьте все специи и соевый соус. Все перемешайте.

Заправка для корейской моркови

Влейте уксус, снова перемешайте.

Заправка для корейской моркови

Чтобы приготовить морковь по-корейски, очистите морковь и натрите на терке для моркови по-корейски. Добавьте заправку и все перемешайте. Уберите в холодильник на 3 часа, чтобы морковь промариновалась.

Заправка для корейской моркови

Заправка для корейской моркови готова!

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