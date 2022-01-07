Квесты для детей и взрослых

Как поздравить ребенка с днём рождения? Этот вопрос волнует всех родителей. Современные дети уже многое видели и удивить их не так просто. К примеру, если ребенку всего 3-4 года, для него подобрать развлекательную программу на праздник гораздо проще, чем для подростка 10-12 лет.

Если праздник организовать дома и пригласить друзей ребенка, необходимо заранее продумать как детей занять и чем угостить. По второму пункту найти решение проще, ведь можно заказать пиццу на дом, а можно и самим приготовить. Чтобы дети интересно провели время и именинник запомнил свой день рождения, можно пригласить профессиональных ведущих, которые организуют выездные квесты Киев для детей. В зависимости от возраста ребенка подберут тему квеста. И не стоит беспокоиться что в квартире для этого мало места. Даже в одной комнате можно устроить настоящую секретную миссию. Например, в квесте «бункер корабля», задача участников найти выход из комнаты. Предлагаемые обстоятельства для участников — это комната, которая становится бункером, в котором живёт дух капитана корабля. Дед этого самого капитана помогает ребятам найти все подсказки в бункере, чтобы выбраться.

Стоит сказать, что при большой площади возможности выбрать тему квеста возрастают. Например, в лесу или на даче можно провести программу » в поисках сокровищ», Здесь дети попадают на необитаемый остров, где спрятан сундук. С помощью специальных шифровок и подсказок участники находят сокровища.

Или «тайны Египта», в которых фараон спрятала свои драгоценности в гробнице и получит их только тот, кто ищет в жизни своё предназначение. В этом варианте квеста дети должны разгадать тайны 12-ти свитков.

Для дополнения детского праздника творческими занятиями можно устроить мастер класс. Это возможность сделать сувениры на память. Дети очень любят мастерить всякие поделки. Для некоторых такое занятие может оказаться знакомством с каким-то новым видом искусства.

Выбирать мастер класс лучше исходя из возраста детей. Малышам надо что-то такое, где их внимание можно удержать с помощью ярких предметов. Например. поделки из синельной проволоки и помпонов. Из данных материалом дети легко могут создать разных животных и насекомых.

Подросткам можно предложить мастер класс по созданию мультфильма. Это занятие помогает сделать мультик от начала и до конца за несколько часов.

Любой детский праздник должен быть сказочным и запоминающимся на долго.