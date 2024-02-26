Описание приготовления:

Харчо варится из говядины или баранины, вместо рубленых томатов можно взять томатную пасту. Рис лучше всего использовать белый шлифованный или коричневый нешлифованный. Специи, чеснок корректируйте по своему вкусу. При необходимости можно добавить немного сахара, чтобы уравновесить кислотность от томата.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы / Харчо География кухни: Грузинская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Баранина 400 Грамм

Вода 2 Литра

Лук репчатый 2 Штуки

Рис 50 Грамм

Томаты в собственном соку 100 Грамм (рубленые)

Сок гранатовый 100 Миллилитров

Чеснок 4 Зубчика

Аджика сухая По вкусу

Соль По вкусу

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Петрушка 10 Грамм

Кориандр По вкусу (молотый)

Хмели-сунели По вкусу

Базилик сушеный По вкусу

Масло растительное 3 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Количество порций 4

Калорийность

198 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Харчо с гранатовым соком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления Харчо с гранатовым соком.

Баранину сполосните и выложите в кастрюлю, налейте холодную воду. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите в течение одного часа до готовности мяса, убирая пену.

Пока варится мясо, порежьте репчатый лук и обжаривайте в растительном масле в течение 5 минут, перемешивая.

Добавьте рубленые томаты в собственном соку, все специи и перемешайте. Обжаривайте все в течение 10 минут, перемешивая.

Из бульона достаньте баранину, а бульон процедите. Бульон доведите до кипения, посолите и добавьте промытый рис. Варите все на среднем огне в течение 12 минут, перемешав.

Выложите в кастрюлю обжаренный лук с томатами.

Влейте в Харчо гранатовый сок.

Мясо отделите от костей, порежьте на кусочки и добавьте в Харчо. Варите суп еще 10 минут до готовности.

Харчо снимите с огня, добавьте порезанную петрушку и измельченный чеснок. Все перемешайте, доведите до вкуса и закройте крышкой. Дайте постоять 10 минут и подавайте суп к столу.

Приятного аппетита!