Лабораторная посуда для школы: как правильно укомплектовать кабинет химии

Виды лабораторной посуды для школьных опытов

Рассмотрим каждую категорию более детально:

Стеклянная лабораторная посуда — самая распространенная и многочисленная группа.

Важно помнить, что стеклянная посуда для лаборатории может быть прозрачной и непрозрачной. Первая чаще всего используется для измерения точного количества разных веществ и приготовления растворов (мерный стакан для реактивов, стеклянная трубка или палочка для смешивания и пр.), а вот непрозрачная посуда из темного стекла поглощает ультрафиолетовые лучи и предназначена для правильного хранения химических веществ, чтобы не допустить влияния солнечных лучей на характеристики вещества и предотвратить случайные реакции при нагревании. Кроме того, в термостойкой химической посуде можно также нагревать разные составляющие для проведения опытов, но не переусердствуйте: стекло не выдержит очень высоких температур. А вот мерные химические стаканы со специальными делениями нельзя использовать для нагревания: они предназначены исключительно для измерения количества и смешивания веществ.