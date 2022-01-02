Лабораторная посуда для школы: как правильно укомплектовать кабинет химии

Виды лабораторной посуды для школьных опытов
Рассмотрим каждую категорию более детально:
- Стеклянная лабораторная посуда — самая распространенная и многочисленная группа.
Важно помнить, что стеклянная посуда для лаборатории может быть прозрачной и непрозрачной. Первая чаще всего используется для измерения точного количества разных веществ и приготовления растворов (мерный стакан для реактивов, стеклянная трубка или палочка для смешивания и пр.), а вот непрозрачная посуда из темного стекла поглощает ультрафиолетовые лучи и предназначена для правильного хранения химических веществ, чтобы не допустить влияния солнечных лучей на характеристики вещества и предотвратить случайные реакции при нагревании. Кроме того, в термостойкой химической посуде можно также нагревать разные составляющие для проведения опытов, но не переусердствуйте: стекло не выдержит очень высоких температур. А вот мерные химические стаканы со специальными делениями нельзя использовать для нагревания: они предназначены исключительно для измерения количества и смешивания веществ.
- Пластиковая лабораторная посуда — наоборот, более дешевая и прочная, и поэтому массово используется при проведении химических опытов. На сегодняшний день можно купить химическую колбу, пробирку или контейнер из специального термически устойчивого полипропилена, который практически идентичен по своим свойствам лабораторному стеклу. Посуда из качественного пластика используется как для смешивания веществ и приготовления необходимого количества растворов, так и для хранения. Но чтобы пластик не вступал в реакцию с химическими веществами нужно выбирать исключительно специальную посуду, предназначенную для школьных химических лабораторий.
- Фарфоровая лабораторная посуда — довольно тяжелая, а также непрозрачная. Она не используется для смешивания и измерения количества реактивов, но отлично подходит для выпаривания или нагревания растворов и смесей. А также она достаточно прочная, поэтому используется и для измельчения сыпучих и твердых веществ (например, наборы из ступки и пестика, изготовленные из высококачественной керамики, которые применяются как в школьных кабинетах, так и в ведущих лабораториях).