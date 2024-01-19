Домашняя пахлава — это волшебная восточная сладость. Готовится угощение из тонко раскатанного теста, пропитанного сиропом. Слои присыпаются дроблеными орехами. Чаще всего используют грецкий орех, но есть и начинка из фисташек, арахиса и фундука. В подборке собраны различные варианты, которые без труда можно реализовать в домашних условиях.

Классическая пахлава в домашних условиях

Классическая пахлава в домашних условиях обладает необыкновенным вкусом. Пахлаву подают с несладкими напитками – чаем, кофе или молоком. Десерт тает во рту, оставляя приятное ореховое послевкусие. Ни один сладкоежка и любитель домашней выпечки не откажется от невероятного десерта.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука пшеничная 500 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Желток 1 шт.

Сахар-песок 2.5 ст.

Сметана 200 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Масло сливочное 300 гр.

Орехи 2.5 ст.

Пряные травы по вкусу

Мед 50 гр.

Вода 150 мл.

Шаги 80 мин.

Классическая пахлава легко готовится в домашних условиях. 200 граммов сливочного масла растапливаем и выливаем в емкость блендера, вводим одно яйцо, сметану и 1 желток. Доводим до однородности. Высыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Объединяем компоненты. Замесив тесто, заворачиваем в пленку и убираем в холод. Начинка может быть из любых орехов. В данном случае смешиваем грецкие орехи и арахис в соотношении 1:1. Перебираем орехи и пробуем, чтобы не попались прелые экземпляры. Отложив четвертинки орехов для украшения, остальные кладем в измельчитель. Добавляем 1,5 стакана сахарного песка и пряности по вкусу. Перемалываем продукты в крошку. Охлажденное тесто режем на части. Их число зависит от размеров противня и желаемой высоты десерта. В данном случае разрезаем тесто на 4 части. Припылив поверхность мукой, раскатываем кусочки в тонкие пласты размером, соответствующим размеру формы. Начинку делим на 3 части. Противень промазываем маслом. Укладываем тесто, посыпаем ровным слоем начинки. Чередуя слои, собираем десерт. Завершающим слоем укладываем тесто. Делаем параллельные линии, не дорезая до нижнего слоя. Затем делаем диагональные надрезы, чтобы получились ромбы, но то же не затрагивая нижний корж. Смешав 1 желток с ложкой ледяной воды, промазываем поверхность. Укладываем четвертинки грецких орехов поверх каждого ромбика, слегка утапливая. Размещаем противень в прогретой до 200°С духовке. Через четверть часа аккуратно достаем и обновляем надрезы, не затрагивая дно. Растопив 100 граммов сливочного масла, заливаем пахлаву и выпекаем 30-45 минут в зависимости от техники. В воде растворяем стакан сахарного песка. Разместив на огне, провариваем сироп до легкой густоты. Убрав с плиты, даем остыть и вводим 50 граммов меда. Размешиваем до однородности. Достав готовую пахлаву, обновляем прорези, поливаем сиропом каждый ромбик. Когда десерт полностью остынет, делаем разрезы до самого дна. Десерт перекладываем на красивое блюдо и подаем с любимыми напитками. Приятного аппетита!

Домашняя пахлава с грецким орехами

Домашняя пахлава с грецкими орехами тает во рту. От аромата восточного десерта пропадает дар речи, а от внешнего вида горит глаз. Изумительная выпечка украсит любое чаепития и станет важным гостем на праздничном мероприятии. Изделие покорит всех без исключения.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сметана 20% – 2 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Растительное масло – 1 ч.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Начинка:

Орехи грецкие – 2 ст.

Кардамон – 1 ч.л. без верха

Корица – 1 ч.л. без верха

Ванильный сахар/ванилин – 5 гр./1 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Заливка:

Масло сливочное – 120-150 гр.

Сироп:

Мед – 50-100 гр.

Вода – 0,5 ст.

Сахар-песок – 0,3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты, отмерив для каждой цели отдельно.

Шаг 2. В нагретом молоке растворяем 2 столовые ложки сливочного масла. Добавив 2 столовых ложки сметаны с повышенным содержанием жира, сыплем столовую ложку сахара. Посолив, выливаем яйцо и 1 белок.

Шаг 3. Желток откладываем для смазывания верхушки.

Шаг 4. Вводим половину муки, смешанную с качественными сухими дрожжами. Соединяем содержимое.

Шаг 5. Промазав ладони маслом, подсыпаем порционно остальную муку и вымешиваем тесто. Скатываем в шар. Прикрыв емкость, размещаем в месте без сквозняков.

Шаг 6. Откладываем 20 четвертинок грецких орехов из 2-х стаканов (или столько, сколько будет кусочков пахлавы). Остальные орехи измельчаем в блендере или через мясорубку. Объединяем со стаканом сахарного песка и сдабриваем ароматной корицей, ванилью и кардамоном.

Шаг 7. В кастрюле смешиваем сахар и воду. Разместив на умеренном огне, варим до слегка густоватой консистенции пять минут. Остудив, кладем мед и размешиваем. Количество определяем по вкусу. Для более насыщенного медового аромата, кладем 100 граммов.

Шаг 8. Распускаем 150 граммов сливочного масла для пропитки десерта. Если указаны граммовки через тире, я всегда беру большее количество, чтобы наверняка хватило.

Шаг 9. За это время тесто поднимется.

Шаг 10. Поднявшееся тесто делим на 8 частей. Количество частей определяем самостоятельно. Это зависит от высоты желаемого изделия и формы, в которой будем запекать пахлаву.

Шаг 11. Каждый комок превращаем в тонкую заготовку, соблюдая размерность формы.

Шаг 12. Форму смазываем маслом или застилаем силиконизированным пергаментом. Перемещаем раскатанный пласт.

Шаг 13. Равномерно присыпаем ореховой крошкой.

Шаг 14. Повторяем слои.

Шаг 15. Укладываем завершающий слой теста, смазываем желтком.

Шаг 16. Делаем прорези, как показано на фото. Сначала режем параллельно, потом по диагонали, не дорезая до дна. По центру каждого ромбика кладем грецкий орех, слегка придавив. Перемещаем в горячую духовку и выпекаем при 180°С.

Шаг 17. Спустя четверть часа делаем надрезы, опять же не до дна и поливаем растопленным маслом.

Шаг 18. Возвращаем пахлаву на 30-45 минут в зависимости от размеров изделия и характеристик духового шкафа. Аккуратно вынимаем противень. Разрезаем пахлаву на кусочки до самого дна и поливаем сахарно-медовым сиропом.

Шаг 19. Возвращаем пахлаву зарумяниться на 5 минут. Затем остужаем и перекладываем на красивую тарелку.

Шаг 20. Подаем угощение к несладкому чаю, кофе или молоку. Десерт содержит достаточно сахара и в напитках будет лишним. Приятного аппетита!

Турецкая пахлава с медом и орехами

Турецкая пахлава с медом и орехами выглядит довольно необычно. Вкус турецкой сладости трудно сравнить с чем-то еще. Попробовав лакомство однажды, оно оставит приятные воспоминания. Приготовление сладостей может показаться сложным. Но с опытом, мнение поменяется раз и навсегда.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 500 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Сахарная пудра – 300 гр.

Молоко – 270 мл.

Желток яичный – 1 шт.

Масло сливочное – 250 гр.

Грецкий орех – 300 гр.

Корица молотая – 10 гр.

Мед – 300 гр.

Вода – 125 мл.

Соль – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отделяем желток от белка, белок нам не понадобится. Просеиваем муку. Отмеряем сахарную пудру и грецкие орехи. Перебираем орехи от попавшего мусора, не забываем попробовать, чтобы случайно не попались прелые ядра. Подготавливаем другие компоненты.

Шаг 2. Растопив сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане, остужаем. Нагреваем молоко таким же способом.

Шаг 3. Муку пересыпаем во вместительную миску. В середине делаем “ямку”, наливаем 50 граммов сливочного масла, разбиваем яйцо и солим. Заливаем подогретое молоко. Размешав вилочкой, переходим к замесу.

Шаг 4. Вымешиваем тесто, пока оно не соберется в общий ком. Прикрыв, отставляем в сторону на полчаса, в место без сквозняков.

Шаг 5. Орехи превращаем в крошку, порубив или измельчив при помощи блендера. Пересыпаем в миску, сдабриваем сахарной пудрой и корицей. Размешиваем до однородной консистенции.

Шаг 6. Разрезав тесто на 20 заготовок, формируем шарики. Каждый превращаем в тонкий пласт и пропитываем растопленным сливочным маслом.

Шаг 7. В центр кладем начинку и распределяем, но не до краев. С одного края кладем шпажку. Скатываем рулетом.

Шаг 8. Края заготовки сдвигаем к центру и извлекаем шпажку. Таким образом формируем все изделия.

Шаг 9. Емкость для запекания смазываем маслом. Кладем заготовки вплотную друг к другу. Взбалтываем желток и 20 миллилитров молока. Силиконовой кисточкой промазываем поверхность пахлавы. Убираем в прогретую до 200°С духовку на четверть часа.

Шаг 10. Достав противень, пропитываем выпечку остатками растопленного масла. Убавляем нагрев до 170°С и выпекаем пахлаву 40-60 минут до золотистости.

Шаг 11. В сотейнике соединяем воду и мед. Ставим на конфорку и доводим до закипания. Уменьшив пламя, увариваем 10 минут. Достаем пахлаву и поливаем сиропом.

Шаг 12. Даем пропитаться 1,5-2 часа.

Шаг 13. Подаем турецкое лакомство со свежезаваренным чаем. Приятного аппетита!

Пахлава из слоеного теста в домашних условиях

Пахлава из слоеного теста в домашних условиях обладает восхитительным внешним видом. Хорошо пропитавшийся десерт доставит незабываемые эмоции. Нежное тесто с ореховой начинкой прекрасно дополняют друг друга. Выпечка отлично подходит для праздничного лакомства.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто – 800 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Желток яичный– 1 шт.

Для начинки и заливки:

Сахар-песок – 100 гр.

Сахарная пудра – 1 ст.л.

Орехи грецкие – 250 гр.

Молотая корица – 1 ч.л.

Мед – 250 гр.

Вода – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для реализации рецепта. Вытащив слоеное тесто из морозильной камеры, оставляем размораживаться.

Шаг 2. 250 граммов грецких орехов мелко крошим или прокручиваем с помощью электротехники. Пересыпаем в чашу. Сыплем сахарную пудру и корицу. Объединяем составляющие.

Шаг 3. Присыпав досточку мукой, тонко раскатываем тесто по размеру формы, в которой будем выпекать.

Шаг 4. Промазав форму маслом, кладем тесто и пропитываем растопленным сливочным маслом. Для удобства применяем силиконовую кисточку. Рассыпаем начинку ровным слоем. Укладываем тесто и снова пропитываем маслом.

Шаг 5. Распределяем начинку и разравниваем лопаткой по смазанной поверхности.

Шаг 6. Чередуя слоеное тесто с начинкой, собираем десерт. Верхний слой теста пропитываем размешанным желтком.

Шаг 7. Пирог нарезаем ромбиками острым ножом и помещаем выпекаться на 40-45 минут, предварительно прогрев и установив 180°С на панели духового шкафа.

Шаг 8. Налив в сотейник воду, доводим до кипения. Засыпаем 100 граммов сахарного песка. Варим 5 минут до полного растворения сахарных кристалликов. Сдобрив медом, увариваем 8 минут.

Шаг 9. Аккуратно вынимаем испеченное изделие. Немного остудив, обновляем надрезы и заливаем медовым сиропом. Даем пропитаться, оставив на ночь.

Шаг 10. Разрезаем пахлаву на кусочки.

Шаг 11. Подаем угощение с напитками. Приятного аппетита!

Пахлава из теста фило

Пахлава из теста фило выходит хрустящей и покорит своим вкусом всех любителей оригинальных десертов и домашней выпечки. Реализовать рецепт не составит никакого труда, так как в рецепте используется уже готовое тесто. Приготовив лакомство один раз, фаворитов среди десертов стопроцентно прибавится.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто фило – 12 листов.

Лимон – 0,5 шт.

Сахар-песок – 2 ст.

Масло сливочное – 150 гр.

Орехи грецкие – 1 ст.

Вода – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем составляющие. Тесто фило необходимо разморозить.

Шаг 2. Перебрав грецкие орехи от скорлупы, мелко крошим ядра при помощи ножа или скалки.

Шаг 3. Распускаем сливочное масло в микроволновке.

Шаг 4. Кладем лист теста в подходящую форму и пропитываем маслом. Повторяем действия 6 раз.

Шаг 5. Шестой слой посыпаем ореховой крошкой и разравниваем.

Шаг 6. Повторив слои из теста фило и промазав каждый из них маслом, разрезаем пирог на ромбики. На каждый из них можно положить половинки грецких ядер. Распределяем остатки растопленного масла. Помещаем противень в нагретую до 180°С духовку. Выпекаем 35–40 минут.

Шаг 7. Смешав в сотейнике воду и сахарный песок, размещаем на умеренном пламени. Провариваем треть часа, пока сироп не приобретет тянущуюся консистенцию.

Шаг 8. В загустевший сироп выдавливаем половинку лимона. Увариваем 7 минут и отключаем нагрев.

Шаг 9. Горячее изделие осторожно вынимаем из духовки и заливаем горячим сиропом. Пропитываем пахлаву пару часов или оставляем на ночь.

Шаг 10. Нарезав лакомство порционно, дополняем чаем.

Шаг 11. Выпечка получается необыкновенной по вкусу. Приятного аппетита!

Пахлава с фундуком

Пахлава с фундуком – сказочное восточное лакомство, попробовав которое домочадцы испытают весь спектр эмоций. Ореховая выпечка готовится просто, выглядит по-праздничному и своим запахом сводит с ума. Для сладкоежек десерт станет фаворитом среди слоеной выпечки.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 3 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Желток – 1 шт.

Масло подсолнечное – 5 ст.л.

Сметана – 250 гр.

Сода – 1 ст.л.

Масло сливочное – 180 гр.

Фундук – 2 ст.

Соль – щепотка.

Мед – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем необходимые продукты. Почистив фундук, поджариваем на сухой сковороде.

Шаг 2. Просеяв муку, засыпаем в высокую миску.

Шаг 3. Сливочное масло делим на части.

Шаг 4. 80 граммов кладем в тесто, предварительно растопив его. Вымешиваем. Разбив два яйца, делим на желтки и белки. Желтки кладем в тесто.

Шаг 5. К тесту выливаем растительное масло без запаха.

Шаг 6. Насыпаем соду и солим.

Шаг 7. Добавляем сметану и вымешиваем руками.

Шаг 8. Получится эластичное тесто. Собираем его в ком.

Шаг 9. Делим тесто на 4 части. Прикрыв, отставляем в сторону.

Шаг 10. Взбиваем белки до пиков.

Шаг 11. Орехи измельчаем скалкой или другим удобным способом.

Шаг 12. Орехи объединяем со взбитыми белками. Прогреваем духовку до 200°С.

Шаг 13. В горячую форму кладем 20 гр. сливочного масла. Распределяем по поверхности.

Шаг 14. Раскатываем тесто в тонкий пласт, соблюдая размер формы.

Шаг 15. Перекладываем тесто в форму и засыпаем начинкой. Разравниваем.

Шаг 16. Уложив второй слой теста, посыпаем орехами.

Шаг 17. Чередуем слои и завершающим кладем тесто. Защипываем края.

Шаг 18. Промазываем верх изделия желтком. Разрезаем на ромбики, не касаясь дна. В центр каждого вставляем орех. Перемещаем выпекаться на полчаса.

Шаг 19. 80 граммов сливочного масла растапливаем на сковородке.

Шаг 20. Достав выпечку, обновляем прорези до дна и заливаем топленым маслом. Пропитываем сверху медом и возвращаем подрумяниться.

Шаг 21. Даем пахлаве остыть, режем на порции и дегустируем. Приятного аппетита!

Домашняя пахлава в духовке

Домашняя пахлава в духовке удивит своим необыкновенным вкусом. Нежная выпечка с ореховой прослойкой станет излюбленным лакомством. Ценители домашних изделий не смогут остановиться, попробовав кусочек. Угощение гармонично впишется в любой праздник.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 240 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Ванилин – 2 гр.

Молоко – 80 мл.

Сахар-песок – 200 гр.

Дрожжи быстродействующие – 8 гр.

Масло топленое – 60 гр.

Орехи грецкие – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Мед – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В подогретое молоко кладем качественные дрожжи и щепотку соли. Взбалтываем, пока дрожжи не разойдутся.

Шаг 2. Растапливаем сливочное масло на водяной бане или в микроволновке. К опаре добавляем одно яйцо и остывшее сливочное масло.

Шаг 3. Подсыпая муку, замешиваем тесто. Собираем в ком. Прикрыв полотенцем, размещаем в месте без сквозняков. Даем подойти, оставив на 1-1,5 часа.

Шаг 4. Перебираем 200 граммов грецких орехов, удаляем перегородки и осколки скорлупы. Оставляем немного целых четвертинок для декора. Высыпаем орехи в емкость измельчителя и перемалываем.

Шаг 5. Орехи высыпаем в тарелку, добавляем сахарный песок и ванилин. Размешиваем начинку.

Шаг 6. Тесто делим на количество кусков, соответствующих числу слоев пахлавы. Каждую часть тонко раскатываем. Толщина не должна превышать 5 миллиметров. Корж обрезаем по форме круга.

Шаг 7. Противень промазываем маслом. Кладем корж и распределяем начинку, выравниваем по поверхности. Сверху кладем следующий слой теста.

Шаг 8. Опять посыпаем ореховой начинкой. Включаем духовку для разогрева, установив 180°С.

Шаг 9. Чередуя тесто и начинку, собираем изделие. Разрезаем пирог на ромбики, не дотрагиваясь до дна. Верх промазываем яйцом, предварительно взболтав его вилкой или венчиком.

Шаг 10. На каждый ромбик кладем орешек. Помещаем пахлаву выпекаться на 30-40 минут.

Шаг 11. За 15 минут до завершения выпекания аккуратно извлекаем выпечку и пропитываем поверхность жидким медом. Возвращаем подрумяниться. Затем достаем и остужаем.

Шаг 12. Разрезаем выпечку на порции.

Шаг 13. Подаем лакомство с горячим чаем. Приятного аппетита!

Пахлава с безе

Пахлава с безе – рецепт, который получится реализовать даже у начинающих кулинаров. Нежная текстура десерта с хрустящими нотками приведет в восторг с первого укуса. Выпечка выглядит потрясающе и отлично смотрится на любом событии. Сладкоежки будут в восторге.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 1/3 ст.

Сметана – 1/3 ст.

Сода пищевая – 1/6 ч.л.

Масло сливочное – 170 гр.

Орехи грецкие – 2/3 ст.

Соль – щепотка.

Мед – 1/3 ст.

Изюм – 1/3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбив 1 яйцо, отделяем желток от белка. В миску выливаем сметану и желток. Кладем соду и соль. Размешиваем.

Шаг 2. Подмороженное сливочное масло натираем на терке. Посыпаем мукой и рубим компоненты ножом до образования крошки.

Шаг 3. Пересыпаем крошку в миску и смешиваем со сметано-желтковой массой. Собрав тесто в ком, прикрываем пленкой и помещаем в холод.

Шаг 4. Изюм заливаем теплой водой. Перебираем орехи и измельчаем при помощи скалки или другим способом.

Шаг 5. Белок взбиваем с сахарным песком до воздушного побелевшего состояния.

Шаг 6. Тесто режем на 3 одинаковые части. Присыпаем рабочую поверхность мукой. Раскатываем тонкий пласт. Включаем духовку для разогрева, установив 180°С.

Шаг 7. Корж помещаем в горячий духовой шкаф и выпекаем 7-10 минут.

Шаг 8. Раскатываем еще 2 коржа. На противень перекладываем один из них. Промазываем половиной взбитого белка. Присыпаем половиной рубленых орехов и обсушенного изюма.

Шаг 9. Кладем испеченный корж. Промазываем безе, распределяем орехи и изюм. Укладываем сверху сырое тесто. Смазываем верх взбитым яйцом. Делаем надрезы, формируя ромбики. В центр ромбиков вставляем орехи.

Шаг 10. Отправляем запекаться на полчаса в горячую духовку.

Шаг 11. Готовое изделие поливаем растопленным медом, распределяя его равномерно по всей поверхности.

Шаг 12. Разрезав на порции пахлаву, завариваем чай и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Пахлава с фисташками

Пахлава с фисташками поразит абсолютно каждого привлекательной подачей и безумным ароматом. Исполнение сказочного изделия потребует терпения и внимательности. Выпечка получается настолько вкусной, что не передать словами. Любое чаепитие с таким десертом превращается в праздник.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 3 ст.

Яйца куриные – 1 шт.

Сахар-песок – 4 ст.

Йогурт – 0,5 ст.

Разрыхлитель – 10 гр.

Масло сливочное – 250 гр.

Дробленые фисташки – 300 гр.

Мука рисовая – 1 ст.

Крахмал – 1 ст.

Вода – 4 ст.

Масло растительное – 0,5 ст.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем пшеничную муку и разрыхлитель, пропущенные через сито. Выливаем йогурт, яйцо, полстакана воды и растительного масла. Вымешиваем тесто. Разделив ком на 30 шариков и прикрыв полотенцем, оставляем на полчаса.

Шаг 2. Каждый шарик тонко раскатываем на припыленной мукой поверхности.

Шаг 3. Смешав рисовую муку и крахмал, посыпаем каждый корж.

Шаг 4. Коржи складываем стопочкой.

Шаг 5. Стопку коржей разрезаем на 3 равные части. Из десяти слоев теста формируем корж по величине формы. Промазываем противень маслом и укладываем корж. Включаем духовку разогреваться, установив 150°С.

Шаг 6. Промазываем топленым маслом, посыпаем измельченными фисташками.

Шаг 7. Формируем второй корж таким же образом, промазав маслом и присыпав фисташками. Закрываем третьим слоем и щедро пропитываем маслом.

Шаг 8. Разрезаем изделие на квадраты, не доводя нож до самого дна.

Шаг 9. Помещаем изделие в раскаленную духовку на 45 минут.

Шаг 10. Соединив в сотейнике воду, лимонный сок и сахарный песок, провариваем сироп, пока не растворятся сахарные кристаллы. Остужаем заливку. Достаем горячее изделие и поливаем сахарным сиропом.

Шаг 11. Украсив измельченными фисташками, даем пропитаться.

Шаг 12. Аппетитную пахлаву режем на кусочки и угощаем близких. Приятного аппетита!

Домашняя пахлава на сметане

Домашняя пахлава на сметане получается не только красивой, но и необыкновенно аппетитной. Приготовив однажды, десерт станет частым гостем в вашем доме независимо от события. Сладкоежки оценят лакомство по достоинству и будут просить добавки. Аромат домашней пахлавы заполнит всю округу.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 22

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1 банка*500 мл.

Желтки яичные – 3 шт.

Маргарин – 180 гр.

Сметана – 1 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Молотый кардамон – 1 ч.л.

Половинки грецких орехов – 22 шт.

Начинка:

Сахар-песок – 1,5 ст.

Орехи грецкие – 1,5 ст.

Белки яичные – 4 шт.

Помадка:

Желтки яичные – 1 шт.

Куркума – ⅓ ч.л.

Медовая пропитка:

Масло сливочное – 50 гр.

Мед – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты. Муку просеиваем через мелкое сито. Отделяем желтки 3-х яиц от белков.

Шаг 2. Смешав желтки с мягким маргарином и сметаной, понемногу подсыпаем муку с разрыхлителем и кардамоном, замешиваем мягкое эластичное тесто.

Шаг 3. Шар делим на 8 комочков, складываем в пакет или накрываем пленкой и помещаем на 1 час в холод.

Шаг 4. Подсушиваем орехи в духовке или на сухой сковороде. Измельчаем скалкой или используем блендер. Ореховую крошку смешиваем с 1,5 стаканами сахарного песка четырьмя белками.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем компоненты.

Шаг 6. Достаем тесто и раскатываем по размеру формы для выпечки. Смазываем форму маслом и укладываем раскатанный пласт. Промазываем начинкой.

Шаг 7. Чередуя тесто с начинкой, собираем пирог. Не забываем защипывать края, чтобы начинка не вытекала. Завершающим слоем укладываем тесто и подгибаем края.

Шаг 8. Пирог нарезаем ромбиками, не касаясь ножом дна.

Шаг 9. На ромбики кладем половинки ядер грецкого ореха. Включаем духовку разогреваться, установив 200°С.

Шаг 10. Смешиваем желток с куркумой.

Шаг 11. Силиконовой кисточкой промазываем поверхность изделия.

Шаг 12. Помещаем пахлаву в раскаленную духовку на полчаса.

Шаг 13. Тем временем распускаем мед на водяной бане, добавляем сливочное масло и смешиваем до однородности.

Шаг 14. Достаем золотистую пахлаву, обновляем надрезы до самого дна. По линиям и по стенкам формы поливаем сиропом. Возвращаем в духовку на пару минут и достаем выпечку.

Шаг 15. Полностью остужаем пахлаву и даем пропитаться медовым сиропом.

Шаг 16. Разрезав изделие на порции, садимся пить чай. Приятного аппетита!