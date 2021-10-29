Лаки для дерева Видарон: разновидности и особенные свойства состава

Наиболее востребованные лаки
Наибольшим спросом пользуются такие продукты для защиты древесины, выпускаемые под брендом Видарон:
- для паркета — подходит для использования в жилых помещениях, офисах, тренировочных залах, так как безопасен для человека, почти не имеет запаха. Устойчив к влиянию влаги, моющих и спиртовых средств. Быстро сохнет, максимально сохраняет натуральную красоту материала;
- яхтный — производится на основе алкидно-уретановой смолы. Подходит не только для обработки палуб, но также корпусов лодок, внешней отделки домов, фасадов дворовых построек из дерева. Хорошо отталкивает влагу, препятствует образованию грибка и водорослей, переносит перепады температур, активное механическое воздействие. Образуемая пленка имеет глянцевый блеск;
- нитролак — защищает древесину от различных повреждений, влаги, химического воздействия. Образует прочную эластичную пленку, быстро сохнет, хорошо распределяется, не вызывает потемнения основы. Выпускается для профессионального, а также промышленного использования;
- лакоморилка — используется для внешних и внутренних работ. Предназначена для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей (забора, беседки, террасы, стенных панелей, лестниц и пр.). Легко наносится и распределяется, быстро сохнет. Благодаря трем высококачественным смолам в составе, образует прочную надежную пленку, которая не теряет своих качеств на протяжении 5-6 лет. Применяется для наружного и внутреннего применения, для всех типов древесины и походных от нее материалов. Имеет несколько оттенков натуральной древесины разных пород.