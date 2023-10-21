Беру курицу и картофель. Подруга из Польши поделилась рецептом: вся семья в восторге

Куриная грудка — источник полезного белка для нашего организма. Кроме того, куриная грудка насыщает, делает тело здоровее. Однако, не все знают интересные рецепты с куриной грудкой. Некоторые готовят одни и те же блюда из данного вида мяса постоянно. По этой причине куриная грудка надоедает и даже вызывает отвращение у людей.

Поэтому стоит учиться новым способам готовки куриной грудки. Рекомендуем брать идеи у разных народов и поваров. Так получится найти невероятные способы жарки, варки и запекания мяса.

Например, рассмотрим польский рецепт готовки куриной грудки.

Ингредиенты для куриной грудки:

куриное филе — 2 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

сливочное масло — 4 ст. л.;

чеснок — 5 зубчика;

лук репчатый — шт.;

вода — 50 мл;

петрушка — пучок;

сок половины лимона;

сливки 15% — 100 мл;

соль — ½ ч. л.;

мускатный орех — щепотка;

картофель — 6 шт.;

бекон — 2 кусочка.

Приготовление куриной грудки:

На куриных грудках делаем надрезы поперек. В сковороде растапливаем 2 ложки сливочного, добавляем пару ложек растительного масел. Обжариваем в сковороде куриную грудку до золотистого цвета с обеих сторон.

Давим и мелко шинкуем 4 зубчика чеснока, добавляем в сковороду к курице. Продолжаем обжаривать на среднем огне.

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук. Убираем со сковороды грудку, выкладываем к чесноку лук, перемешиваем.

Шинкуем петрушку, добавляем к луку. Отжимаем в сковороду к луковой смеси сок лимона, смешиваем. Вливаем в луковую смесь сливки, соединяем компоненты.

Выкладываем в соус куриные грудки, обдаем соусом со всех сторон. Под крышкой готовим грудку в соусе 25 минут на среднем огне.

В это время срезаем небольшую дольку с каждой картофелины.

Варим картофель до готовности. Шинкуем укроп, смешиваем с солью и черным перцем. Пропускаем к укропу зубчик чеснока и вливаем растительное масло.

Выкладываем отварную картошку на противень, застеленный пергаментом. В каждый картофель кладем по кусочку сливочного масла. Нарезаем небольшими кусочками бекон, выкладываем в отверстие в картофеле вместе с соусом из укропа.

Запекаем картошку 5-10 минут в духовке при 220 градусах.

В итоге мы имеем не только аппетитную сочную куриную грудку в соусе, но и гарнир к ней. Это отличное сочетание, которое будет актуально и на ужин, и на праздничный стол.