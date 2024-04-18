Рецепт: Щи без зажарки — Как приготовить щи без зажарки, чтобы они были вкусными и не пресными?

Ингредиенты:

бульон из индейки — 3 литра;

мясо индейки вареное — 600 г;

морковь крупная — 1 шт.;

лук репчатый — 1-2 головки;

сок томатный — 1 стакан;

картофель — 4 шт.;

капуста белокочанная — 400 г;

соль перец — по вкусу;

кукуруза консервированная — 2 ст.л.

Способ приготовления: Всем известно, что зажарка из лука и моркови придаёт супам особый аромат и вкус, но, к сожалению, не всегда и не всем можно жареное, а хочется, чтобы супчик был ароматным и не пресным.

Как приготовить вкусные щи без зажарки, у всех свои секреты, конечно. Я готовлю вот так:

Щи будем варить сегодня на лёгком бульоне из диетического белого мяса грудки индейки. Бульон нежирный и полезный.

Шинкуем белокочанную капусту.

И отправляем её в готовый бульон.

Картофель нарезаем мелко, как обычно для супа. И тоже отправляем в кастрюлю вместе с капустой.

Лук и морковь нарезаем мелкими кубиками. И добавляем к остальным овощам.

Доводим до кипения. Когда бульон закипит, вливаем стакан томатного сока, лучше свежевыжатого домашнего, но можно взять и магазинный хорошего качества. Добавляем по вкусу соль и немного чёрного молотого перца.

Также мне нравится добавлять в суп или щи пару ложек консервированной кукурузы.

Мясо грудка индейки заранее вынимаем из бульона и мелко нарезаем поперёк волокон.

Отправляем нарезанное мясо в бульон. Перемешиваем и варим до готовности картофеля около 15-17 минут. Затем выключаем огонь и даем настояться в течение 15 минут.

Щи с томатным соком на бульоне из индейки получаются лёгкими и вкусными без всякой пережарки. Полезный диетический супчик, который можно всем.

Время приготовления: 40 мин.