Рецепт: Щи без зажарки — Как приготовить щи без зажарки, чтобы они были вкусными и не пресными?

Ингредиенты:
бульон из индейки — 3 литра;
мясо индейки вареное — 600 г;
морковь крупная — 1 шт.;
лук репчатый — 1-2 головки;
сок томатный — 1 стакан;
картофель — 4 шт.;
капуста белокочанная — 400 г;
соль перец — по вкусу;
кукуруза консервированная — 2 ст.л.
Способ приготовления: Всем известно, что зажарка из лука и моркови придаёт супам особый аромат и вкус, но, к сожалению, не всегда и не всем можно жареное, а хочется, чтобы супчик был ароматным и не пресным.
Как приготовить вкусные щи без зажарки, у всех свои секреты, конечно. Я готовлю вот так:
Щи будем варить сегодня на лёгком бульоне из диетического белого мяса грудки индейки. Бульон нежирный и полезный.
Шинкуем белокочанную капусту.
И отправляем её в готовый бульон.
Картофель нарезаем мелко, как обычно для супа. И тоже отправляем в кастрюлю вместе с капустой.
Лук и морковь нарезаем мелкими кубиками. И добавляем к остальным овощам.
Доводим до кипения. Когда бульон закипит, вливаем стакан томатного сока, лучше свежевыжатого домашнего, но можно взять и магазинный хорошего качества. Добавляем по вкусу соль и немного чёрного молотого перца.
Также мне нравится добавлять в суп или щи пару ложек консервированной кукурузы.
Мясо грудка индейки заранее вынимаем из бульона и мелко нарезаем поперёк волокон.
Отправляем нарезанное мясо в бульон. Перемешиваем и варим до готовности картофеля около 15-17 минут. Затем выключаем огонь и даем настояться в течение 15 минут.
Щи с томатным соком на бульоне из индейки получаются лёгкими и вкусными без всякой пережарки. Полезный диетический супчик, который можно всем.
Время приготовления: 40 мин.