Лазерна епіляція – особливості процедури

Як відбувається лазерна епіляція, чим її роблять, чи це боляче, чи небезпечно? Ми зібрали тобі всю інформацію в одній статті. Читай – і все дізнаєшся!

Якщо в 70-х роках хіпі легко демонстрували неголені ділянки тіла, сучасні дівчата вважають це неприпустимим. Хоча чутки періодично впливають, що мода на природну рослинність переживає черговий виток, більшість жінок каже волосяному покриву «Ні». Добре, що вони з'явилася процедура лазерної епіляції. Нашим предкам доводилося значно складніше. Більше вам розповість портал One.

Жінки боролися з рослинністю на тілі, починаючи з давніх-давен. У Єгипті, Індії та Римі гладка і ніжна шкіра була предметом захоплення, і ті, хто хотів виглядати добре, намагалися позбутися зайвого волосся. Займалися цим і в Середньовіччі. Чого вартий лише спосіб накручування волосків на міцну нитку і виривання їх з коренем! Ще їх видаляли камінням, гострими черепашками, цукровою пастою, пемзою. Зрозуміло, склади, якими користувалися стародавні та середньовічні модниці та модники, сильно поступаються за ефективністю та безпекою нинішнім.

Тим не менш, проблеми з видаленням волосся у багатьох виникають і зараз: епіляція цукром або воском викликає болючі відчуття, а голити ноги рідше виходить не у всіх. До того ж після застосування верстата може виникнути подразнення або вросле волосся. Ці проблеми вирішуються за допомогою нових технологій – таких як видалення волосся за допомогою лазерної епіляції. Метод вважається одним із найнадійніших і безпечних у плані знищення зайвої рослинності. На тлі аналогічних процедур він виділяється ефективністю, швидкістю та безболісністю.

Якщо ти, як і ми, сповнена рішучості позбутися небажаного волосся назавжди, наша стаття – тобі на допомогу. Перед тим, як записатися на лазерну епіляцію, дізнайся, який результат від неї потрібно чекати і на основні правила процедури.

Лазерна епіляція: що це таке

Під час процедури волосся видаляється разом із фолікулом. Це поглиблення, в якому знаходиться корінь волоска. Також забираються капіляри, які живлять цибулину та стовбурові клітини, з яких утворюється фолікул. Підчищаються всі сліди рослинності, тому метод вважається настільки ефективним.

У ході процедури волосся видаляється за допомогою концентрованого пучка світлових променів – лазера. Він випалює волосяні фолікули за рахунок нагрівання пігменту, який міститься в них – меланіну. Саме цей пігмент відповідає за колір волосся і не тільки його відтінок.

Меланін має одну особливість: він може поглинати світлові хвилі певної довжини (близько 700-1000 нанометрів, а один метр містить цілий мільярд нанометрів). Це поглинання не проходить просто так – згадай шкільний курс фізики, нічого не може піти у нікуди. Меланін у процесі сильно перегрівається, і його підвищена температура, само собою, передається навколишнім тканинам — тобто самому волоссю, в якому міститься меланін, і, звичайно, цибулини волосся.

Волосся разом із фолікулом, у свою чергу, не витримують температури та гинуть. Якщо процедуру видалення волосся проведено правильно, то після лазерної епіляції шкіра зовсім не страждає. Особливо під час використання сучасного устаткування.