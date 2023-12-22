Описание приготовления:

Праздничная атмосфера радости и волшебства дарит незабываемые впечатления. Организация новогоднего стола требует вложения сил и времени, которые не у всех есть возможность освободить в преддверии праздников. Помимо создания новогоднего уюта не стоит забывать и об угощениях, которые должны быть вкусными и изысканными. Предлагаю приготовить новогодний сет для праздничного стола на год Дракона в виде этого загадочного мифического существа. Минимум сил и вложений, а на столе у вас будет яркая и эффектная закуска, которую заметят все. Берите на вооружение!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Сухарики Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Колбаски 200 Грамм (любые по вкусу)

Сухарики 100 Грамм (любые по вкусу)

Хлеб 100 Грамм (для сухариков, любой по вкусу)

Картофель 2 Штуки (по вкусу)

Паприка 1 Ст. ложка

Чеснок 3 Зубчика

Растительное масло 50 Миллилитров

Морковь 20 Грамм (для оформления)

Маслины 1 Штука (для оформления)

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

248 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Можете взять любую любимую снековую продукцию. Так же нам понадобится 2-3 ломтика хлеба для гренок и 2-3 клубня картофеля для приготовления картофеля фри, но можете приобрести уже готовую.

Обрежьте корочки с хлеба и нарежьте мякиш треугольниками. Картофель очистите и нарежьте тонкими брусочками.

Опустите нарезанные кусочки хлеба на несколько секунд в растительное масло, а затем натрите солью и давленным чесноком. Картофель переложите в глубокую тарелку, добавьте паприку, соль по вкусу и 1 ст.л. растительного масла. Перемешайте.

Картофель и сухарики выложите на застеленный пергаментом противень и запеките в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности. Лучше всего использовать режим с конвекцией. Либо обжарьте сухарики на сковороде, а картофель во фритюре до румяной корочки сверху. Можете выбрать любой вариант, который вам больше нравится.

Выкладывать снековую продукцию лучше всего на специальной доске для подачи прямоугольной формы или на плоском блюде подходящего размера. Лучше всего начинать с нарезанных колбасок, наметив голову будущего дракона.

Далее при помощи готовых закусок продолжите выкладывать голову с открытой пастью. Здесь можно использовать и нарезанные колбаски, и сухарики разного размера, и чипсы, и орешки или фисташки, ориентируясь полностью на свою фантазию.

Зубы дракону я вырезала из моркови, для глаза использовала так же морковь и нарезанную маслину. Треугольные сухарики выложите, имитируя шипы, а картофель фри будет пламенем огненного дракона.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона готов. Можно украсить голову кусочком болгарского перца, вырезав из него фигурку острым ножом, а дополнить закуску кетчупом или любым другим любимым соусом по вкусу. Приятного аппетита и с наступающим Новым годом!