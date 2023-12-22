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Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

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Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Описание приготовления:

Праздничная атмосфера радости и волшебства дарит незабываемые впечатления. Организация новогоднего стола требует вложения сил и времени, которые не у всех есть возможность освободить в преддверии праздников. Помимо создания новогоднего уюта не стоит забывать и об угощениях, которые должны быть вкусными и изысканными. Предлагаю приготовить новогодний сет для праздничного стола на год Дракона в виде этого загадочного мифического существа. Минимум сил и вложений, а на столе у вас будет яркая и эффектная закуска, которую заметят все. Берите на вооружение!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Сухарики Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Колбаски 200 Грамм (любые по вкусу)
  • Сухарики 100 Грамм (любые по вкусу)
  • Хлеб 100 Грамм (для сухариков, любой по вкусу)
  • Картофель 2 Штуки (по вкусу)
  • Паприка 1 Ст. ложка
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Растительное масло 50 Миллилитров
  • Морковь 20 Грамм (для оформления)
  • Маслины 1 Штука (для оформления)
  • Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

248 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона»

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Можете взять любую любимую снековую продукцию. Так же нам понадобится 2-3 ломтика хлеба для гренок и 2-3 клубня картофеля для приготовления картофеля фри, но можете приобрести уже готовую.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Обрежьте корочки с хлеба и нарежьте мякиш треугольниками. Картофель очистите и нарежьте тонкими брусочками.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Опустите нарезанные кусочки хлеба на несколько секунд в растительное масло, а затем натрите солью и давленным чесноком. Картофель переложите в глубокую тарелку, добавьте паприку, соль по вкусу и 1 ст.л. растительного масла. Перемешайте.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Картофель и сухарики выложите на застеленный пергаментом противень и запеките в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности. Лучше всего использовать режим с конвекцией. Либо обжарьте сухарики на сковороде, а картофель во фритюре до румяной корочки сверху. Можете выбрать любой вариант, который вам больше нравится.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Выкладывать снековую продукцию лучше всего на специальной доске для подачи прямоугольной формы или на плоском блюде подходящего размера. Лучше всего начинать с нарезанных колбасок, наметив голову будущего дракона.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Далее при помощи готовых закусок продолжите выкладывать голову с открытой пастью. Здесь можно использовать и нарезанные колбаски, и сухарики разного размера, и чипсы, и орешки или фисташки, ориентируясь полностью на свою фантазию.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Зубы дракону я вырезала из моркови, для глаза использовала так же морковь и нарезанную маслину. Треугольные сухарики выложите, имитируя шипы, а картофель фри будет пламенем огненного дракона.

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона

Новогодний сет к праздничному столу на год Дракона готов. Можно украсить голову кусочком болгарского перца, вырезав из него фигурку острым ножом, а дополнить закуску кетчупом или любым другим любимым соусом по вкусу. Приятного аппетита и с наступающим Новым годом!

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