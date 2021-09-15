Лечение алкоголизма в Кременчуге — «Новая Жизнь»

Когда стоит заняться лечением алкогольной зависимости

Основная проблема алкогольной зависимости в том, что практически невозможно определить заболевание на ранней стадии развития. Как утверждают врачи реабилитационного центра в Кременчуге — «Новая Жизнь», большая часть пациентов обращается уже на третьей стадии алкоголизма. В этом случае терапия будет проводиться более длительно и не всегда она дает положительный эффект. Оптимально начинать лечение на 1-2 стадии заболевания.

Первые признаки проблемы

На начальной стадии еще сложно по внешнему виду определить наличие зависимости. Как правило, такие люди становятся скрытными. Они ищут оправдание своей проблеме. Для новой дозы нужен повод. При этом пока еще пациент ходит на работу, ухаживает за собой, отдает отчет своим действиям.

Постепенно дозировка алкоголя увеличивается. Для выпивки уже не нужен повод и выпивать человек может каждый день в малых объемах. Начинаются проблемы со здоровьем, пациент меняется внешне. Отмечаются отеки лица, снижение аппетита, возможно обострение хронических патологий.

Далее спиртное употребляется уже каждый день в больших объемах. Пациенты чаще спят или находятся в агрессивном состоянии. Они не ухаживают за собой, у них постоянные головные боли, тошнота, возможна рвота, тремор конечностей. При попытке отобрать алкоголь возникает выраженная агрессия, человек становится опасным для окружающих. Нередко на третьей стадии люди идут на преступление, угрожают росникам, могут быть попытки суицида. В этих случаях уже проводится принудительное лечение. То есть согласие больного не нужно.

В остальных случаях, когда замечены изменения в поведении, запах алкоголя, снижение веса, необходимо вызвать нарколога на дом для начала терапии.

Способы лечения

Вариант терапии зависит от того, на какой именно стадии был приглашен нарколог. В случае запоя или отравления назначается детоксикация. Она направлена на выведение токсинов из организма и облегчение состояния. После этого назначается лечение, но выполняется двумя основными способами:

Лекарственная терапия. Это могут быть таблетки, инъекции, вшивание капсул. Продолжительность эффекта зависит от выбранного препарата. В случае употребления алкоголя на фоне действия средства отмечается выраженная клиника отравления.

Психическое воздействие выполняется как с погружением в гипноз, так и без него. Позволяет выработать отвращение к спиртному.

Отличный эффект дает сочетание двух техник. После лечения проводит реабилитация, которая поможет пациенту вернуться в социум и принять свои проблемы.