Рецепт: Кабачковая икра на зиму — Лёгкий рецепт кабачковой икры без помидоров, нарезка кусочками, стерилизованная.

Ингредиенты:

кабачок (средний) — 6 шт.;

лук репчатый (среднего размера) — 5 шт.;

морковь — 5 шт.;

соль — 3 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

масло растительное — 100 мл;

уксус столовый 6 % — 50 мл;

перец черный молотый — 0.5 ч.л.;

томатный соус — 3 ст.л.

Способ приготовления: В этом году я не стала возиться с настоящей кабачковой икрой, как в магазине, хотя обычно делаю на зиму такую кабачковую икру на зиму несколько баночек по любимому рецепту, в магазине давно не берём.

В этом году совсем не до заготовок, но делать все равно надо, поэтому сделала кабачковую икру на скорую руку из того, что было, без помидоров и болгарского перца.

Сделала нарезку кусочками/кубиками, ничего не перекручивала.

Кабачки нарезаем маленькими кубиками и складываем в большую глубокую кастрюлю.

Также мелким кубиками нарезаем репчатый лук и складываем к кабачкам.

Морковь тоже нарезаем как можно мельче.

Все овощи поливаем растительным маслом и ставим на огонь. Тушим на умеренно сильном огне, периодически помешивая, чтобы не пригорели. Добавляем специи — три столовых ложки соли, две ложки сахара, половину чайной ложки молотого чёрного перца.

Для вкуса и остроты добавила три столовых ложки томатного соуса, хотя всегда делаю кабачковую икру со свежими помидорами.

Все тщательно перемешиваем и тушим, не накрывая крышкой, около 15 минут.

В процессе тушения выделяется много сока, накрывать крышкой не нужно, чтобы лишняя жидкость испарялась.

Когда все будет готово, перед тем, как выключить, добавляем столовый уксус и перемешиваем.

Готовую кабачковую икру раскладываем по стерилизованным баночкам и ставим стерилизоваться примерно на 5-7 минут.

Параллельно стерилизуем крышки. Закрываем баночки и готово.

Немного икры у меня осталось, не уместилось в банки, это даже и к лучшему. Я люблю, когда остаётся немного, как раз на пробу, можно не ждать и сразу попробовать, что получилось:)

А получилось очень даже вкусно:)

Все овощи меленько порезаны, что-то вроде сальсы.

Ещё одна из моих любимых зимних заготовок — Нежинский салат.

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.