Рогалики с ветчиной и сыром: рецепт популярной выпечки с необычныи вкусом

Рогалики получаются мягкими,а несладкая начинка делает их вкус новым и интересным. Они отлично подойдут в качестве перекуса.

Рогалики – это необязательно сладкая выпечка, поскольку начинка в них может быть самая разнообразная. Например, ветчина и сыр. Рецептом такой выпечки поделились в блоге «Кулинарные рецепты».

Рогалики из слоеного теста с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

слоечно-дрожжевое тесто – 500 гр;

ветчина – 150 гр;

твердый сыр – 180 гр;

яйца – 1 шт;

сливочное масло – 30 гр;

семена кунжута – 2 ст. л;

свежая петрушка – пучок

Способ приготовления:

Тесто разморозить согласно инструкции. Отдельные листы соединить в один большой квадрат и раскатать. Углы срезать, чтобы образовался круг диаметром примерно 30 см. Разделить его на шесть равных секторов.

Далее необходимо подготовить начинку. Для этого сыр натереть на терке, ветчину мелко порезать, зелень мелко порубить, все хорошо перемешать.

На широкий край каждого сектора теста выложить начинку, завернуть рогалик, слегка закрепляя кончики. Так повторить со всеми частями теста.

Сформированные рогалики выложить на пергамент, смазанный сливочным маслом.

В отдельной посуде взбить яйца и смазать кисточкой каждый рогалик, посыпать кунжутом.

Отправить форму с рогаликами в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.

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