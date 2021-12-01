Мужское бесплодие может быть вызвано самыми разнообразными факторами. Причина может крыться и в неправильном питании, вредных условиях труда, несоблюдении режима отдыха, в инфекционных или воспалительных процессах репродуктивной системы, в несовместимости с микрофлорой во влагалище партнерши, нарушениями гормонального фона или обмена веществ. Как минимум в 30% случаев истинные причины патологических изменений, приведших к бесплодию, остаются невыясненными, что существенно осложняет лечение бесплодия у мужчин.

Перед назначением лечения врач попросит мужчину сдать спермограму. Результаты данного теста смогут указать на возможные причины ненаступления момента оплодотворения. Чаще всего оказывается, что сперматозоиды малоподвижны. Чтобы улучшить качество, жизнеспособность, активность сперматозоидов сначала прибегают к мерам по созданию благоприятных для этого условий. Мужчине предложат начать полноценно питаться. Для этого ему понадобится включить в рацион мед, орехи, творог и морскую рыбу. Но это еще не все! Будущему отцу потребуется также умеренно заниматься спортом, оптимизировать трудовой режим с устранением воздействия вредных факторов. Эффективность предпринятых мер можно оценивать лишь через 65 дней, когда произойдет обновление спермы в организме мужчины.

Методы лечения бесплодия у мужчин

Важным моментом является и периодичность половых актов. Для лучшего результата необходимо воздерживаться в течение 3-5 дней. В период овуляции половые контакты должны происходить раз в два дня.

Лечение бесплодия у мужчин при наличии иммунного бесплодия сводится к тому, что в повседневной жизни половые акты должны осуществляться только с использованием презервативов, а без него допускаются контакты лишь в период овуляции. Таким образом, женский организм не успевает вырабатывать антитела к мужской сперме.

Эндокринное бесплодие лечится гормональными препаратами, действие которых имеет своей целью восстановление общего гормонального фона. Если причина кроется в избытке в организме эстрогенов, то назначаются антиэстрогенные медикаменты. При излишней выработке пролактина рекомендуются средства, тормозящие его образование.

Инфекционные и воспалительные процессы также могут спровоцировать бесплодие, поэтому их необходимо попытаться вылечить медикаментозно. При отсутствии эффекта врачи часто прибегают к оперативному вмешательству. При невыясненных причинах бесплодия назначается дорогостоящая комплексная эмпирическая терапия, которая предполагает прием препаратов разной направленности действия. Эффективность данного приема может быть очень высокой или низкой в каждом индивидуальном случае.

Чтобы выявить причину и начать правильное лечение необходима консультация у граммотного специалиста.

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