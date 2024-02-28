Такое блюдо можно готовить хоть каждый день. Салат из капусты «Стройняшка» — ем и не поправляюсь

Салат — это хороший вариант ужина для каждого человека. Дело в том, что в салатах, как правило, содержится много белка и клетчатки. Что мы обычно кладем в салаты? Курицу, яйца, капусту, огурцы, зелень, помидоры. Помимо этих обыденных продуктов, часто в салаты добавляют фасоль, горошек, кукурузу и даже крабовые палочки. Этот набор позволяет насытиться организму, при этом получать необходимые полезные вещества,

Важно для вкусного салата нарезать овощи и остальные продукты одинаково. Также не стоит варить овощи без кожуры. При варке в кожуре, овощи сохраняют большую часть полезных веществ.

Расскажем, как приготовить капустный салат “Стройняшка”.

Ингредиенты:

капуста — 300 г;

огурцы — 3 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

Ингредиенты для заправки:

авокадо — шт.;

сметана 10% — 200 г;

соль — 1 ч.л.;

укроп — пучок.

Приготовление

Шинкуем мелко капусту, нарезаем небольшими брусочками огурцы. Нарезаем мелким кубиком очищенные вареные яйца.

Смешиваем в салатнике яйца с капустой и огурцами. Для заправки очищаем авокадо и измельчаем до состояния пюре погружным блендером.

Смешиваем массу из авокадо со сметаной, солим. Шинкуем мелко пучок укропа и высыпаем в заправку.

Выкладываем заправку в салат и тщательно смешиваем.

Получается простой диетический салат из капусты и яиц. Главное, для салата выбрать спелый авокадо.