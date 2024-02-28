Такое блюдо можно готовить хоть каждый день. Салат из капусты «Стройняшка» — ем и не поправляюсь

Салат — это хороший вариант ужина для каждого человека. Дело в том, что в салатах, как правило, содержится много белка и клетчатки. Что мы обычно кладем в салаты? Курицу, яйца, капусту, огурцы, зелень, помидоры. Помимо этих обыденных продуктов, часто в салаты добавляют фасоль, горошек, кукурузу и даже крабовые палочки. Этот набор позволяет насытиться организму, при этом получать необходимые полезные вещества,
Важно для вкусного салата нарезать овощи и остальные продукты одинаково. Также не стоит варить овощи без кожуры. При варке в кожуре, овощи сохраняют большую часть полезных веществ.
Расскажем, как приготовить капустный салат “Стройняшка”.
Ингредиенты:
- капуста — 300 г;
- огурцы — 3 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
Ингредиенты для заправки:
- авокадо — шт.;
- сметана 10% — 200 г;
- соль — 1 ч.л.;
- укроп — пучок.
Приготовление
Шинкуем мелко капусту, нарезаем небольшими брусочками огурцы. Нарезаем мелким кубиком очищенные вареные яйца.
Смешиваем в салатнике яйца с капустой и огурцами. Для заправки очищаем авокадо и измельчаем до состояния пюре погружным блендером.
Смешиваем массу из авокадо со сметаной, солим. Шинкуем мелко пучок укропа и высыпаем в заправку.
Выкладываем заправку в салат и тщательно смешиваем.
Получается простой диетический салат из капусты и яиц. Главное, для салата выбрать спелый авокадо.