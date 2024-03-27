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Салат из яблок с кокосом

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Салат из яблок с кокосом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из яблок с кокосом. Вместо салатного миска можно использовать шпинат, рукколу или кейл. Миндаль можно заменить на тыквенные семечки или грецкие орехи, арахисовую пасту на любую другую ореховую, а изюм на сушеную клюкву. В салате гармонично сочетаются сочные яблоки, свежая зелень, хрустящие чипсы из кокоса и пикантная ореховая заправка.
Основной ингредиент: Орехи / Кокос Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Салатный микс 70 Грамм (романо, радиччо, фриссе)
  • Яблоко "Гренни Смит" 1/2 Штуки
  • Яблоко крупное сладкое 1/2 Штуки
  • Кокосовые чипсы 1 Ст. ложка
  • Миндаль 5 Грамм
  • Изюм 1 Чайная ложка
  • Арахисовая паста 1 Ст. ложка
  • Уксус яблочный 5% 1/2 Ст. ложки
  • Сироп топинабмура 1 Чайная ложка
  • Чеснок сушеный (порошок) 1/4 Чайных ложки
  • Имбирь сушеный (молотый) 1 Щепотка
  • Соль 2 Щепотки
  • Перец черный молотый 1 Щепотка
  • Вода 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

34 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из яблок с кокосом»

Салат из яблок с кокосом

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из яблок с кокосом

Выложите салатный микс в тарелку для подачи.

Салат из яблок с кокосом

Миндаль подсушите на сковороде, затем крупно порубите.

Салат из яблок с кокосом

Для заправки смешайте арахисовое масло с яблочным уксусом и сиропом топинамбура, добавьте сухой чеснок, молотый имбирь и щепотку соли, все перемешайте. Затем влейте немного воды и доведите до желаемой консистенции соуса.

Салат из яблок с кокосом

Яблоко нарежьте тонкими дольками или кубиками.

Салат из яблок с кокосом

Выложите в тарелку яблоко, кокосовые чипсы, миндаль и изюм. Полейте заправкой.

Салат из яблок с кокосом

Салат из яблок с кокосом готов, приятного вам аппетита!

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