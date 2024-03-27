Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из яблок с кокосом. Вместо салатного миска можно использовать шпинат, рукколу или кейл. Миндаль можно заменить на тыквенные семечки или грецкие орехи, арахисовую пасту на любую другую ореховую, а изюм на сушеную клюкву. В салате гармонично сочетаются сочные яблоки, свежая зелень, хрустящие чипсы из кокоса и пикантная ореховая заправка.
Основной ингредиент: Орехи / Кокос Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Салатный микс 70 Грамм (романо, радиччо, фриссе)
- Яблоко "Гренни Смит" 1/2 Штуки
- Яблоко крупное сладкое 1/2 Штуки
- Кокосовые чипсы 1 Ст. ложка
- Миндаль 5 Грамм
- Изюм 1 Чайная ложка
- Арахисовая паста 1 Ст. ложка
- Уксус яблочный 5% 1/2 Ст. ложки
- Сироп топинабмура 1 Чайная ложка
- Чеснок сушеный (порошок) 1/4 Чайных ложки
- Имбирь сушеный (молотый) 1 Щепотка
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Вода 1 Ст. ложка
Количество порций 2
Калорийность
34 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из яблок с кокосом»
Подготовьте все ингредиенты.
Выложите салатный микс в тарелку для подачи.
Миндаль подсушите на сковороде, затем крупно порубите.
Для заправки смешайте арахисовое масло с яблочным уксусом и сиропом топинамбура, добавьте сухой чеснок, молотый имбирь и щепотку соли, все перемешайте. Затем влейте немного воды и доведите до желаемой консистенции соуса.
Яблоко нарежьте тонкими дольками или кубиками.
Выложите в тарелку яблоко, кокосовые чипсы, миндаль и изюм. Полейте заправкой.
Салат из яблок с кокосом готов, приятного вам аппетита!