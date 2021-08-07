Лечение наркомании в Одессе на любом этапе

Алкоголизм ранее считался слабостью характера, сегодня его причислили к заболеваниям. Как и любая другая болезнь, зависимость требует лечение наркомании Одесса под руководством врачей в наркологии. Для этого достаточно выбрать врача. В клинике renessans-od.com.ua проводят все этапы лечения от выведения из запоя до реабилитации больных после окончания терапии.

Как развивается зависимость

Алкоголь, попадая в организм, проходит через пищеварительный тракт и всасывается в кровь. Это токсин и обязанность по его нейтрализации ложится на печень. При умеренных дозах спиртного печень успевает расщеплять спирты на безопасные соединения. Они уже выводятся почками и через кишечник.

Но если алкоголя поступает много, продукты распада остаются в организме и отравляют его. Проявляется это тошнотой, головной болью, слабостью, болью в мышцах. Со временем могут обостриться хронические патологии.

После употребления больших объемов крепких напитков человеку необходимо отказаться от спиртного и добиться полного очищения организма. Но это легко только на словах. Дело в том, что за время поступления алкоголя в кровь организм привыкает к этому состоянию. Как только концентрация спиртов снижается, организм начинает требовать новую дозу, что проявляется все теми же симптомами – головной болью, тошнотой, слабостью. Сразу после поступления алкоголя в организм, наступает облегчение до того момента, пока не начнут накапливаться продукты распада. Получается замкнутый круг, когда без алкоголя у человека абстинентный синдром, а с ним – признаки интоксикации. Не каждый человек способен выдержать ломку, поэтому он снова возвращается к спиртному.

Другие причины сложности отказа

Физиологические причины не дают человеку отказаться от спиртного. Но помимо них существуют еще и внешние:

Дома постоянно находятся те, кто подталкивает зависимого выпить, это друзья, собутыльники, коллеги, родственники.

Остается причина зависимости, например, частые стрессы на работе, нестабильная ситуация дома.

Алкоголь меняет психику и больной до последнего уверен, что может сам бросить пить. Даже когда случаются запои по 5 и более дней, он отказывается от лечения в наркологии.

Стоит учесть и то, что многие, даже находясь в крайней степени опьянения, понимают, что заболевание постыдное. По этой причине они не хотят обращаться в клинику, боясь афишировать проблему. В этом вопросе поможет беседа с врачом. Сегодня вся терапия проводится на анонимных условиях, а возможность вызвать нарколога на дом исключает необходимость выхода из дома в неприглядном состоянии.