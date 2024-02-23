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Запеченные яблоки в духовке

На чтение: 9 минут
Запеченные яблоки в духовке

Запеченные яблоки в духовке — это необыкновенное по вкусу лакомство, которое с легкостью можно отнести к полезным сладостям. Готовится угощение без труда, справится даже ребенок. Чаще всего для угощения выбирают кисло-сладкие сорта яблок. Нежный десерт придется по душе малышам и прекрасно впишется в рацион тех, кто соблюдает правильное питание.

Запеченные яблоки в духовке с медом

Запеченные яблоки в духовке с медом обладают восхитительными вкусовыми качествами. Приготовление десерта не доставит никаких хлопот. Бюджетное лакомство понравится каждому. Особенно актуально угощение осенью. В урожайный год запеченные яблоки пользуются большой популярностью.

Запеченные яблоки в духовке

Ингредиенты –+2 порц.

  • Яблоки 2 шт.
  • Мед 1 ст.л.
  • Масло сливочное 10 гр.
  • Корица 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

  1. Запеченные яблоки в духовке

    Запеченные яблоки в духовке готовятся быстро и просто. Собираем ингредиенты для яблочного десерта.

  2. Запеченные яблоки в духовке

    Вымытые яблоки насухо вытираем и разрезаем вдоль.

  3. Запеченные яблоки в духовке

    При помощи чайной ложки извлекаем семенную коробку.

  4. Запеченные яблоки в духовке

    Помещаем обработанные фрукты в огнеупорную емкость.

  5. Запеченные яблоки в духовке

    Приправляем яблоки молотой корицей.

  6. Запеченные яблоки в духовке

    Сдабриваем медом. Прогреваем духовку до 180°С.

  7. Запеченные яблоки в духовке

    Укладываем сверху кусочки сливочного масла. Форму закрываем фольгой и помещаем на полчаса запекаться. Спустя 15-20 минут необходимо проверить готовность яблок, проколов вилкой или ножом. В зависимости от сорта готовность яблок будет варьироваться.

  8. Запеченные яблоки в духовке

    Запеченные яблоки сервируем с мороженым, политым карамелью.

  9. Запеченные яблоки в духовке

    Запеченные яблоки в духовке готовы! Наслаждаемся десертом. Приятного аппетита!

Сладкие яблоки с сахаром, запеченные в духовке

Сладкие яблоки с сахаром, запеченные в духовке представляют собой максимально простой и бюджетный десерт. Нежное угощение доставит незабываемое удовольствие. Для лакомства выбираем крепкие сорта яблок. Приготовление вкусного десерта займет не более получаса.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Яблоки крупные – 12 шт.
  • Сахар-песок – 12 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем яблоки без повреждений и отвешиваем сахарный песок. Разогреваем духовку до 180°С.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Основательно моем яблоки и вытираем бумажными полотенцами.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Удобным способом вычищаем внутренности, не доставая до дна.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. В углубление засыпаем сахарный песок.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Заготовки размещаем на противне.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 6. Помещаем яблоки запекаться в духовку. Потребуется около получаса. В середине цикла проверяем готовность.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 7. Осторожно вынимаем приготовленные яблоки, используя прихватки.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 8. Яблоки подаем теплыми или абсолютно остывшими. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

Яблоки с медом и корицей в духовке

Яблоки с медом и корицей в духовке обладают особым ароматом, который запомнится надолго. Простые ингредиенты, как по волшебству превращаются в оригинальное угощение. Печеные яблоки готовятся за полчаса. Сложностей в исполнении рецепта стопроцентно не будет даже у новичка.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Яблоки – 4 шт.
  • Мед – 4 ст.л.
  • Грецкие орехи – 2 ст.л.
  • Сахарная пудра – 1 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки моем и высушиваем бумажными полотенцами. С помощью экономки или ножа сверху плодов счищаем кожуру. Включаем духовку, установив на панели 180°С.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Приспособлением для удаления внутренностей или просто ножом, извлекаем семенную коробку, не прокалывая дно, чтобы не вытекла начинка.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Размещаем заготовки в стеклянной емкости. Углубления наполняем медом.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Присыпаем фрукты молотой корицей.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Орехи мелко рубим и засыпаем сверху. Помимо грецких орехов можно использовать и другие. Помещаем фрукты в раскаленный духовой шкаф на 20 минут. Время запекания десерта зависит от величины, сорта и зрелости фруктов. Важно, чтобы фрукты не потеряли форму.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 6. Аккуратно достав печеные яблоки, перемещаем их на блюдо и присыпаем сахарной пудрой и корицей.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 7. Наслаждаемся угощением. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

Запеченные яблоки с творогом

Запеченные яблоки с творогом – безупречный вариант для полезного завтрака или перекуса. Сладкоежки стопроцентно оценят оригинальное угощение. Несложный процесс сможет повторить даже начинающая хозяйка. Приготовление займет около получаса. Десерт без сомнения можно отнести к “правильному”.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яблоки крупные – 2 шт.
  • Мед – 2 ч.л.
  • Масло сливочное – 10 гр.
  • Творог обезжиренный – 100 гр.
  • Кунжут – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты по списку. Сливочное масло можно заменить кокосовым. Включаем духовку, установив на переключателе 200°С.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Вымытые яблоки протираем от влаги. Отрезаем верхушки с палочками.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Извлекаем внутренности, оставляя стенки и дно.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Разминаем творог, если он слишком сухой, сдабриваем сметаной или натуральным йогуртом. Заполняем яблочные заготовки творогом.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Укладываем по чайной ложке меда или используем сироп топинамбура или другие низкокалорийные сиропы.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 6. Присыпаем кунжутными семечками.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 7. Стеклянную или керамическую емкость смазываем сливочным маслом. Размещаем яблоки так, чтобы они не касались друг друга.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 8. Помещаем противень в хорошо нагретую духовку и запекаем 15-20 минут.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 9. Готовые яблоки достаем и перемещаем на блюдо.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 10. При желании еще раз присыпаем яблоки кунжутными семенами. Если до запекания ничем сладким не сдабривали, это можно сделать сейчас.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 11. Подаем десерт и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

ПП яблоки, запеченные в духовке без сахара

ПП яблоки, запеченные в духовке без сахара – десерт, который можно употреблять без зазрения совести тем, кто следит за фигурой и потреблением сахара. Как и во всем, нужна мера. Несмотря на отсутствие в рецептуре сахара в чистом виде, он содержится в изюме и меде, количество которых можно отрегулировать под свой вкус.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Грецкие орехи – 100 гр.
  • Изюм – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Включаем духовку, установив на регуляторе температуры 200°С. Перебираем орехи от соринок. При желании немного их рубим. Добавляем промытый и высушенный изюм. Сдабриваем медом. Размешиваем.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Яблоки промываем и обтираем насухо. Достаем семенную коробку при помощи острого ножа или специального приспособления. Важно не проткнуть дно. Укладываем в керамическую форму.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Заполняем отверстия приготовленной начинкой.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Уменьшаем нагрев до 180°С. Печем яблоки четверть часа.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Воспользовавшись прихватками, достаем противень. Подаем порционно. При желании сдабриваем натуральным йогуртом. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

Яблоки, запеченные в фольге

Яблоки, запеченные в фольге – рецепт, который для своей реализации требует минимум ингредиентов. Всего три компонента и потрясающий десерт у вас на столе. Вкусное угощение подойдет к чаю на завтрак или для перекуса. Нежная пюреобразная текстура, тает во рту и завораживает.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Изюм – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем яблоки, сахар и изюм. Промыв изюм, запариваем горячей водой и оставляем минут на 5.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Моем фрукты и обтираем капли. Вынимаем внутренности. Производим действия осторожно, чтобы не повредить дно.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Заполняем углубления изюмом и посыпаем сахаром.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Яблоки по отдельности упаковываем в фольгу и укладываем в форму. Включаем духовку, установив на температурном переключателе 180°С.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Помещаем яблоки запекаться на 30-40 минут. Время запекания зависит от сорта и величины плодов. Яблоки должны пропечься, но сохранить форму.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 6. Готовые яблоки осторожно распаковываем и перекладываем на тарелку.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 7. Слегка остудив, приступаем к дегустации. При желании дополняем сметаной, сливками или йогуртом. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

Как запечь яблоки в тесте

Как запечь яблоки в тесте – вопрос, который никогда больше не возникнет. Сегодня расскажу, как я готовлю угощение на протяжении долгого времени. Рецепт ни разу не подводил меня. Ни один сладкоежка не устоит перед оригинальным десертом. Нежное яблоко в хрустящей оболочке не оставит равнодушных.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яблоки крупные – 2 шт.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Тесто слоеное – 150 гр.
  • Орехи грецкие рубленые – 2 ст.л.
  • Курага – 6 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Пудра сахарная – 1 ч.л.
  • Мука – для раскатывания теста.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Слоеное тесто заранее достаем и даем оттаять. Яблоки моем и вытираем. Включаем духовку разогреваться до 180°С.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Курагу обдаем горячей водой и просушиваем бумажными полотенцами. Режем мелкими кубиками. Крошим орехи, предварительно перебрав их. Поливаем медом и соединяем.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Снимаем кожицу с фруктов. Разрезав вдоль, извлекаем сердцевину.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Начиняем отверстия массой из орехов, кураги и меда.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Слоеное тесто делим пополам и раскатываем каждый кусок, присыпав рабочую поверхность мукой. Соединяем 2 половинки яблока и размещаем на тесте.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 6. Яблоко заворачиваем в тесто, хорошо скрепляя края.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 7. Помещаем тесто в емкость для выпечки.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 8. Взбалтываем яйцо и покрываем им тесто. Отправляем десерт в духовку на полчаса.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 9. Извлекаем противень с аппетитной выпечкой. Перекладываем изделия на тарелку и припудриваем. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

Яблоки с рикоттой в духовке

Яблоки с рикоттой в духовке выглядят достаточно аппетитно и привлекательно. Приготовить десерт сможет любой. Нежное угощение оценят все, кто не употребляет сахар и следит за своей формой. Элементарный рецепт не займет много времени. Пока запекаются яблоки, можно заняться чем-нибудь другим.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яблоко – 1 шт.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Сыр рикотта – 80 гр.
  • Курага – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Промываем яблоко и вытираем. Курагу запариваем кипящей водой. Даем постоять 5-10 минут. Затем сливаем и промакиваем сухофрукты салфетками.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Режем кубиками размягченную курагу. В пиале соединяем рикотту, мед и курагу. Хорошо вымешиваем содержимое.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Разрезаем вдоль яблоко, вычищаем серединку и укладываем половинки в керамическую форму.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Распределяем начинку. Убираем в нагретую до 180°С духовку. Готовим полчаса.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Достаем нежное угощение и подаем, разложив по блюдцам. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

Яблоки, запеченные дольками в духовке

Яблоки, запеченные дольками в духовке – прекрасное лакомство для малышей. Корица, мед и яблоки – великолепное сочетание, создающее неповторимую атмосферу. Осенний десерт готовится просто и достаточно быстро. Самое сложное, что может быть в рецепте – это подготовка фруктов.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 600-700 гр.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Корица – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Плоды выбираем крепкие, чтобы при запекании они не потеряли форму. Моем и вытираем.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. Выдавливаем лимонный сок и смешиваем с медом. Прогреваем до 180°С духовой шкаф.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Яблоки делим пополам, извлекаем семенную коробку и нарезаем плоды дольками.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Яблочные дольки высыпаем во вместительную емкость и поливаем лимонно-медовой заливкой.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. Тщательно перемешиваем продукты ложкой, чтобы каждая долька пропиталась заливкой.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 6. Стеклянную форму заполняем яблоками и поливаем остатками медовой заливки.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 7. Применив мелкое ситечко, присыпаем молотой корицей.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 8. Помещаем яблоки в горячую духовку на 20-35 минут. Спустя 20 минут прокалываем фрукты и при необходимости доготавливаем. Аккуратно достаем форму и даем постоять.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 9. Выкладываем печеные яблоки по розеткам и сдабриваем медом по желанию. Дополняем десерт горячим чаем. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

Печеные яблоки с медом и орехами

Печеные яблоки с медом и орехами выглядят максимально аппетитно. Оригинальное угощение будет уместно на праздничном столе. Все составляющие идеально гармонируют и дополняют друг друга. Привлекательный десерт доставит гастрономическое удовольствие.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Яблоки – 500 гр.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Грецкие орехи – 30 гр.
  • Изюм – 30 гр.
  • Корица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки обдаем под краном водой и обсушиваем полотенцем. Каждый плод освобождаем от шляпки с хвостиком. Плоды должны быть крепкими. Прогреваем духовку до 180°С.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 2. У плодов выскабливаем серединку с семенами.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 3. Орехи внимательно осматриваем, чтобы не было мусора, и крошим острым ножом. Высыпаем в мисочку, добавляем вымытый и просушенный изюм. Сдабриваем порошком корицы и медом. Если мед густой, растапливаем его на водяной бане. Вымешиваем содержимое.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 4. Яблочные заготовки наполняем ароматной начинкой.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 5. С крышечек обрываем хвостики и закрываем фрукты шляпками.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 6. Перемещаем яблоки в жаропрочную емкость. Помещаем запекаться яблоки на 15-20 минут. Для более крупных и твердых плодов понадобится 35-40 минут.

Запеченные яблоки в духовке

Шаг 7. Сервируем лакомство и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки в духовке

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