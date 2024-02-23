Запеченные яблоки в духовке — это необыкновенное по вкусу лакомство, которое с легкостью можно отнести к полезным сладостям. Готовится угощение без труда, справится даже ребенок. Чаще всего для угощения выбирают кисло-сладкие сорта яблок. Нежный десерт придется по душе малышам и прекрасно впишется в рацион тех, кто соблюдает правильное питание.

Запеченные яблоки в духовке с медом

Запеченные яблоки в духовке с медом обладают восхитительными вкусовыми качествами. Приготовление десерта не доставит никаких хлопот. Бюджетное лакомство понравится каждому. Особенно актуально угощение осенью. В урожайный год запеченные яблоки пользуются большой популярностью.

Ингредиенты –+2 порц.

Яблоки 2 шт.

Мед 1 ст.л.

Масло сливочное 10 гр.

Корица 1 ч.л.

Шаги 45 мин.

Запеченные яблоки в духовке готовятся быстро и просто. Собираем ингредиенты для яблочного десерта. Вымытые яблоки насухо вытираем и разрезаем вдоль. При помощи чайной ложки извлекаем семенную коробку. Помещаем обработанные фрукты в огнеупорную емкость. Приправляем яблоки молотой корицей. Сдабриваем медом. Прогреваем духовку до 180°С. Укладываем сверху кусочки сливочного масла. Форму закрываем фольгой и помещаем на полчаса запекаться. Спустя 15-20 минут необходимо проверить готовность яблок, проколов вилкой или ножом. В зависимости от сорта готовность яблок будет варьироваться. Запеченные яблоки сервируем с мороженым, политым карамелью. Запеченные яблоки в духовке готовы! Наслаждаемся десертом. Приятного аппетита!

Сладкие яблоки с сахаром, запеченные в духовке

Сладкие яблоки с сахаром, запеченные в духовке представляют собой максимально простой и бюджетный десерт. Нежное угощение доставит незабываемое удовольствие. Для лакомства выбираем крепкие сорта яблок. Приготовление вкусного десерта займет не более получаса.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Яблоки крупные – 12 шт.

Сахар-песок – 12 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем яблоки без повреждений и отвешиваем сахарный песок. Разогреваем духовку до 180°С.

Шаг 2. Основательно моем яблоки и вытираем бумажными полотенцами.

Шаг 3. Удобным способом вычищаем внутренности, не доставая до дна.

Шаг 4. В углубление засыпаем сахарный песок.

Шаг 5. Заготовки размещаем на противне.

Шаг 6. Помещаем яблоки запекаться в духовку. Потребуется около получаса. В середине цикла проверяем готовность.

Шаг 7. Осторожно вынимаем приготовленные яблоки, используя прихватки.

Шаг 8. Яблоки подаем теплыми или абсолютно остывшими. Приятного аппетита!

Яблоки с медом и корицей в духовке

Яблоки с медом и корицей в духовке обладают особым ароматом, который запомнится надолго. Простые ингредиенты, как по волшебству превращаются в оригинальное угощение. Печеные яблоки готовятся за полчаса. Сложностей в исполнении рецепта стопроцентно не будет даже у новичка.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.

Мед – 4 ст.л.

Грецкие орехи – 2 ст.л.

Сахарная пудра – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки моем и высушиваем бумажными полотенцами. С помощью экономки или ножа сверху плодов счищаем кожуру. Включаем духовку, установив на панели 180°С.

Шаг 2. Приспособлением для удаления внутренностей или просто ножом, извлекаем семенную коробку, не прокалывая дно, чтобы не вытекла начинка.

Шаг 3. Размещаем заготовки в стеклянной емкости. Углубления наполняем медом.

Шаг 4. Присыпаем фрукты молотой корицей.

Шаг 5. Орехи мелко рубим и засыпаем сверху. Помимо грецких орехов можно использовать и другие. Помещаем фрукты в раскаленный духовой шкаф на 20 минут. Время запекания десерта зависит от величины, сорта и зрелости фруктов. Важно, чтобы фрукты не потеряли форму.

Шаг 6. Аккуратно достав печеные яблоки, перемещаем их на блюдо и присыпаем сахарной пудрой и корицей.

Шаг 7. Наслаждаемся угощением. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки с творогом

Запеченные яблоки с творогом – безупречный вариант для полезного завтрака или перекуса. Сладкоежки стопроцентно оценят оригинальное угощение. Несложный процесс сможет повторить даже начинающая хозяйка. Приготовление займет около получаса. Десерт без сомнения можно отнести к “правильному”.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоки крупные – 2 шт.

Мед – 2 ч.л.

Масло сливочное – 10 гр.

Творог обезжиренный – 100 гр.

Кунжут – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты по списку. Сливочное масло можно заменить кокосовым. Включаем духовку, установив на переключателе 200°С.

Шаг 2. Вымытые яблоки протираем от влаги. Отрезаем верхушки с палочками.

Шаг 3. Извлекаем внутренности, оставляя стенки и дно.

Шаг 4. Разминаем творог, если он слишком сухой, сдабриваем сметаной или натуральным йогуртом. Заполняем яблочные заготовки творогом.

Шаг 5. Укладываем по чайной ложке меда или используем сироп топинамбура или другие низкокалорийные сиропы.

Шаг 6. Присыпаем кунжутными семечками.

Шаг 7. Стеклянную или керамическую емкость смазываем сливочным маслом. Размещаем яблоки так, чтобы они не касались друг друга.

Шаг 8. Помещаем противень в хорошо нагретую духовку и запекаем 15-20 минут.

Шаг 9. Готовые яблоки достаем и перемещаем на блюдо.

Шаг 10. При желании еще раз присыпаем яблоки кунжутными семенами. Если до запекания ничем сладким не сдабривали, это можно сделать сейчас.

Шаг 11. Подаем десерт и наслаждаемся. Приятного аппетита!

ПП яблоки, запеченные в духовке без сахара

ПП яблоки, запеченные в духовке без сахара – десерт, который можно употреблять без зазрения совести тем, кто следит за фигурой и потреблением сахара. Как и во всем, нужна мера. Несмотря на отсутствие в рецептуре сахара в чистом виде, он содержится в изюме и меде, количество которых можно отрегулировать под свой вкус.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Мед – 3 ст.л.

Грецкие орехи – 100 гр.

Изюм – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Включаем духовку, установив на регуляторе температуры 200°С. Перебираем орехи от соринок. При желании немного их рубим. Добавляем промытый и высушенный изюм. Сдабриваем медом. Размешиваем.

Шаг 2. Яблоки промываем и обтираем насухо. Достаем семенную коробку при помощи острого ножа или специального приспособления. Важно не проткнуть дно. Укладываем в керамическую форму.

Шаг 3. Заполняем отверстия приготовленной начинкой.

Шаг 4. Уменьшаем нагрев до 180°С. Печем яблоки четверть часа.

Шаг 5. Воспользовавшись прихватками, достаем противень. Подаем порционно. При желании сдабриваем натуральным йогуртом. Приятного аппетита!

Яблоки, запеченные в фольге

Яблоки, запеченные в фольге – рецепт, который для своей реализации требует минимум ингредиентов. Всего три компонента и потрясающий десерт у вас на столе. Вкусное угощение подойдет к чаю на завтрак или для перекуса. Нежная пюреобразная текстура, тает во рту и завораживает.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Изюм – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем яблоки, сахар и изюм. Промыв изюм, запариваем горячей водой и оставляем минут на 5.

Шаг 2. Моем фрукты и обтираем капли. Вынимаем внутренности. Производим действия осторожно, чтобы не повредить дно.

Шаг 3. Заполняем углубления изюмом и посыпаем сахаром.

Шаг 4. Яблоки по отдельности упаковываем в фольгу и укладываем в форму. Включаем духовку, установив на температурном переключателе 180°С.

Шаг 5. Помещаем яблоки запекаться на 30-40 минут. Время запекания зависит от сорта и величины плодов. Яблоки должны пропечься, но сохранить форму.

Шаг 6. Готовые яблоки осторожно распаковываем и перекладываем на тарелку.

Шаг 7. Слегка остудив, приступаем к дегустации. При желании дополняем сметаной, сливками или йогуртом. Приятного аппетита!

Как запечь яблоки в тесте

Как запечь яблоки в тесте – вопрос, который никогда больше не возникнет. Сегодня расскажу, как я готовлю угощение на протяжении долгого времени. Рецепт ни разу не подводил меня. Ни один сладкоежка не устоит перед оригинальным десертом. Нежное яблоко в хрустящей оболочке не оставит равнодушных.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоки крупные – 2 шт.

Мед – 1 ст.л.

Тесто слоеное – 150 гр.

Орехи грецкие рубленые – 2 ст.л.

Курага – 6 шт.

Яйцо – 1 шт.

Пудра сахарная – 1 ч.л.

Мука – для раскатывания теста.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Слоеное тесто заранее достаем и даем оттаять. Яблоки моем и вытираем. Включаем духовку разогреваться до 180°С.

Шаг 2. Курагу обдаем горячей водой и просушиваем бумажными полотенцами. Режем мелкими кубиками. Крошим орехи, предварительно перебрав их. Поливаем медом и соединяем.

Шаг 3. Снимаем кожицу с фруктов. Разрезав вдоль, извлекаем сердцевину.

Шаг 4. Начиняем отверстия массой из орехов, кураги и меда.

Шаг 5. Слоеное тесто делим пополам и раскатываем каждый кусок, присыпав рабочую поверхность мукой. Соединяем 2 половинки яблока и размещаем на тесте.

Шаг 6. Яблоко заворачиваем в тесто, хорошо скрепляя края.

Шаг 7. Помещаем тесто в емкость для выпечки.

Шаг 8. Взбалтываем яйцо и покрываем им тесто. Отправляем десерт в духовку на полчаса.

Шаг 9. Извлекаем противень с аппетитной выпечкой. Перекладываем изделия на тарелку и припудриваем. Приятного аппетита!

Яблоки с рикоттой в духовке

Яблоки с рикоттой в духовке выглядят достаточно аппетитно и привлекательно. Приготовить десерт сможет любой. Нежное угощение оценят все, кто не употребляет сахар и следит за своей формой. Элементарный рецепт не займет много времени. Пока запекаются яблоки, можно заняться чем-нибудь другим.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Яблоко – 1 шт.

Мед – 1 ст.л.

Сыр рикотта – 80 гр.

Курага – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Промываем яблоко и вытираем. Курагу запариваем кипящей водой. Даем постоять 5-10 минут. Затем сливаем и промакиваем сухофрукты салфетками.

Шаг 2. Режем кубиками размягченную курагу. В пиале соединяем рикотту, мед и курагу. Хорошо вымешиваем содержимое.

Шаг 3. Разрезаем вдоль яблоко, вычищаем серединку и укладываем половинки в керамическую форму.

Шаг 4. Распределяем начинку. Убираем в нагретую до 180°С духовку. Готовим полчаса.

Шаг 5. Достаем нежное угощение и подаем, разложив по блюдцам. Приятного аппетита!

Яблоки, запеченные дольками в духовке

Яблоки, запеченные дольками в духовке – прекрасное лакомство для малышей. Корица, мед и яблоки – великолепное сочетание, создающее неповторимую атмосферу. Осенний десерт готовится просто и достаточно быстро. Самое сложное, что может быть в рецепте – это подготовка фруктов.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 600-700 гр.

Мед – 2 ст.л.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Корица – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Плоды выбираем крепкие, чтобы при запекании они не потеряли форму. Моем и вытираем.

Шаг 2. Выдавливаем лимонный сок и смешиваем с медом. Прогреваем до 180°С духовой шкаф.

Шаг 3. Яблоки делим пополам, извлекаем семенную коробку и нарезаем плоды дольками.

Шаг 4. Яблочные дольки высыпаем во вместительную емкость и поливаем лимонно-медовой заливкой.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем продукты ложкой, чтобы каждая долька пропиталась заливкой.

Шаг 6. Стеклянную форму заполняем яблоками и поливаем остатками медовой заливки.

Шаг 7. Применив мелкое ситечко, присыпаем молотой корицей.

Шаг 8. Помещаем яблоки в горячую духовку на 20-35 минут. Спустя 20 минут прокалываем фрукты и при необходимости доготавливаем. Аккуратно достаем форму и даем постоять.

Шаг 9. Выкладываем печеные яблоки по розеткам и сдабриваем медом по желанию. Дополняем десерт горячим чаем. Приятного аппетита!

Печеные яблоки с медом и орехами

Печеные яблоки с медом и орехами выглядят максимально аппетитно. Оригинальное угощение будет уместно на праздничном столе. Все составляющие идеально гармонируют и дополняют друг друга. Привлекательный десерт доставит гастрономическое удовольствие.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яблоки – 500 гр.

Мед – 2 ст.л.

Грецкие орехи – 30 гр.

Изюм – 30 гр.

Корица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблоки обдаем под краном водой и обсушиваем полотенцем. Каждый плод освобождаем от шляпки с хвостиком. Плоды должны быть крепкими. Прогреваем духовку до 180°С.

Шаг 2. У плодов выскабливаем серединку с семенами.

Шаг 3. Орехи внимательно осматриваем, чтобы не было мусора, и крошим острым ножом. Высыпаем в мисочку, добавляем вымытый и просушенный изюм. Сдабриваем порошком корицы и медом. Если мед густой, растапливаем его на водяной бане. Вымешиваем содержимое.

Шаг 4. Яблочные заготовки наполняем ароматной начинкой.

Шаг 5. С крышечек обрываем хвостики и закрываем фрукты шляпками.

Шаг 6. Перемещаем яблоки в жаропрочную емкость. Помещаем запекаться яблоки на 15-20 минут. Для более крупных и твердых плодов понадобится 35-40 минут.

Шаг 7. Сервируем лакомство и наслаждаемся. Приятного аппетита!