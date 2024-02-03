Тушеная капуста классическая

Тушеная капуста – это сбалансированно кушанье, которое имеет не только прекрасный вкус, но еще и богато клетчаткой. Поэтому если в вашем холодильнике завалялся кочан этого овоща, то вы обязательно подберете для себя подходящий рецепт из нашей статьи. Тушить капусту можно, как вовсе без ничего, кроме масла, так и дополнив другими овощами либо мясом. Если же вы любите более сытные и питательные блюда, то рекомендуем вам обратить внимание на вариант приготовления с фаршем, если же вы, наоборот, придерживаетесь правильного питания, то вам, наверняка приглянется рецепт исключительно из овощей.

Классическая тушеная капуста на сковороде

Классическая тушеная капуста на сковороде – это полезное овощное кушанье, которое можно позволить себе даже в период поста либо полном отказе от продуктов животного происхождения. Для более яркого и сбалансированного вкуса, приправим компоненты небольшим количеством сахарного песка и соли.

Ингредиенты –+3 порц.

Капуста белокочанная 300 гр.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Помидоры 4 шт.

Масло подсолнечное 1 ст.л.

Сахар-песок ½ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 40 мин.

Классическая тушеная капуста готовится очень просто. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимые продукты. Овощи очищаем и ополаскиваем под струей воды, даем время обсохнуть. Головку лука мелко рубим, морковь натираем на терке с крупными отверстиями. Измельчаем мякоть болгарского перца. Тонкой соломкой шинкуем капусту. Столовую ложку подсолнечного масла наливаем в сковородку и прогреваем, высыпаем овощное ассорти и тушим под крышкой 15 минут, изредка помешивая. Параллельно свежие томаты пробиваем в блендере до консистенции пюре. Припущенные овощи солим и перчим, добавляем сахарный песок и перемешиваем. Выливаем томатную кашицу к капусте, размешиваем и продолжаем томить под крышкой еще 25-30 минут. По истечении указанного времени, крышку убираем и выпариваем излишки влаги. Тушеная капуста готова! Раскладываем кушанье по порционным пиалам и подаем к столу.

Тушеная капуста с мясом

Тушеная капуста с мясом – это сбалансированное блюдо, которое обладает прекрасными вкусовыми характеристиками и чарующим ароматом, который наполнит весь ваш дом еще в процессе термической обработки. Особую «изюминку» кушанью придают сушеные травы и чеснок.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1,5 кг.

Вырезка свиная – 700 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Томаты протертые – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Травы сушеные – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем и насухо промакиваем салфетками, режем на произвольные ломтики среднего размера.

Шаг 2. Тонко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 3. Снимаем шелуху с лука и чеснока, мелко рубим овощи.

Шаг 4. Очищенную морковь натираем при помощи бурачной терки.

Шаг 5. В сковороду с высокими бортами вливаем растительное масло и прогреваем, жарим свинину до изменения цвета.

Шаг 6. Засыпаем чеснок и лук, помешивая, доводим до прозрачности овощных кусочков.

Шаг 7. Добавляем морковную стружку, томим еще несколько минут.

Шаг 8. Дополняем состав протертыми томатами, черным перцем и солью – тушим на минимальном пламени под крышкой около 10 минут.

Шаг 9. Сверху выкладываем капусту и продолжаем тепловую обработку.

Шаг 10. Когда капуста начала оседать, приступаем к периодическому помешиванию. Доводим компоненты до готовности (30-40 минут).

Шаг 11. Приправляем кушанье лавровым листом и сушеными травами, прогреваем еще 5 минут и убираем с конфорки.

Шаг 12. Распределяем ароматное блюдо по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Классическая тушеная капуста с картошкой

Классическая тушеная капуста с картошкой – это ароматное и очень вкусное блюдо, которое хорошо, как само по себе, так и в сочетании с запеченной птицей, жареной свининой или отварной говядиной. Какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, вы останетесь довольны!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Картошка – 4 шт.

Капуста – 600 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Паста томатная – 1 ст.л.

Травы прованские – 1 ч.л.

Вода – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продуктовый набор, который нам необходим выкладываем на рабочий стол: овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Лук и картофель нарезаем кубиком, капусту шинкуем, а морковь натираем на терке.

Шаг 3. На растительном масле пассеруем до размягчения репчатый лук и морковку.

Шаг 4. Смешиваем зажарку с капустой, закрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.

Шаг 5. По истечении указанного времени, добавляем воду и картофель. Продолжаем томить до мягкости картофельных ломтиков.

Шаг 6. В готовый состав вводим соль, томатную пасту и приправы – мешаем и прогреваем еще 5 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Шаг 7. К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тушеная капуста с сосисками

Тушеная капуста с сосисками – это кушанье, родом из Европейской кухни, пользующееся огромной популярностью в таких странах как Литва и Латвия. Компоненты настолько удачно сочетаются между собой, что мы заранее рекомендуем готовить с запасом, так как добавки захочется всем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Сосиски – 200 гр.

Капуста белокочанная – 600 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Луковицу «освобождаем» от шелухи и измельчаем.

Шаг 3. Тонкой соломкой шинкуем капусту.

Шаг 4. В кастрюле разогреваем растительное масло и около 5 минут обжариваем кубики лука.

Шаг 5. Засыпаем к пассеровке капусту, перемешиваем и готовим 20 минут под крышкой на умеренном нагреве.

Шаг 6. Дополняем состав пастой из протертых томатов, солью и перцем – мешаем и тушим еще 20 минут.

Шаг 7. Тем временем удаляем оболочку с мясных полуфабрикатов. Режем сосиски колечками.

Шаг 8. Подрумяниваем с двух сторон на растительном масле.

Шаг 9. Смешиваем капусту с сосисками и переходим к сервировке.

Шаг 10. Распределяем ароматную капусту по тарелкам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Классическая тушеная капуста с томатной пастой на сковороде

Классическая тушеная капуста с томатной пастой на сковороде – это блюдо на скорую руку, которое разнообразит ваш привычный рацион и наполнит его большим количеством витаминов, а также макро- и микроэлементов. Для готовки нам потребуется всего лишь четыре компонента.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 гр.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются для приготовления выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Капусту шинкуем, чем тоньше, тем лучше.

Шаг 3. В сковороду высыпаем соломку капусты и солим.

Шаг 4. Поливаем подсолнечным маслом и перемешиваем.

Шаг 5. Тушим капусту до мягкости, периодически помешивая.

Шаг 6. Вмешиваем томатную пасту и спустя 3-5 минут убираем сковородку с плиты.

Шаг 7. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Капуста, тушенная с курицей и картошкой на сковороде

Капуста, тушенная с курицей и картошкой в сковороде – это сбалансированное кушанье, которое сразу включает в свой состав овощной гарнир и румяную курочку с нежным и сочным мясом. Подайте такой ужин своей семье, и каждый домочадец останется доволен – гарантировано!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Курица – 500 гр.

Картофель – 800 гр.

Капуста молодая – 0,5 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – 1-2 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Тмин – 1 ч.л.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу тщательно промываем и обсушиваем любым удобным способом, разрезаем на порционные кусочки.

Шаг 2. Овощи очищаем и измельчаем: мякоть сладкого перца соломкой, лук полукольцами, а морковь натираем на терке.

Шаг 3. Капусту режем на квадратики небольшого размера.

Шаг 4. В глубокой жаровне раскаляем подсолнечное масло и быстро подрумяниваем птицу, посыпаем черным перцем и солью.

Шаг 5. К мясу высыпаем овощи (кроме капусты), помешивая, жарим пару минут, а затем вливаем 50 миллилитров воды и тушим под крышкой 4-5 минут.

Шаг 6. Далее вводим в состав кубики картошки, добавляем еще немного соли и перца – перемешиваем.

Шаг 7. Следом выкладываем капусту, посыпаем тмином.

Шаг 8. Добавляем немного воды и томим ингредиенты под крышкой около получаса.

Шаг 9. Перед подачей снимаем пробу и при необходимости досаливаем. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Вкусная тушеная капуста с фаршем

Вкусная тушеная капуста с фаршем – это простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое придется по вкусу, как мясоеду, так и тому, кто в основном отдает свое предпочтения овощам. Если готовите в летний сезон, то рекомендуется использовать свежие томаты, а не пасту.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Фарш куриный – 500 гр.

Капуста – 500 гр.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пассеруем на растительном масле натертую на терке морковь и луковые полукольца.

Шаг 2. К зажарке выкладываем фарш и рубленый чеснок, посыпаем солью и черным перцем – помешиваем, разбивая мясные комочки.

Шаг 3. Продолжаем жарку до изменения цвета фарша.

Шаг 4. Капусту шинкуем тонкой соломкой и разминаем руками.

Шаг 5. Выкладываем капусту в сковородку, также добавляем томатную пасту, соль и перец – мешаем.

Шаг 6. Накрываем огнеупорную посуду крышкой и тушим на протяжении 20 минут, иногда помешивая.

Шаг 7. Подаем блюдо в порционных пиалах, украсив веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Капуста, тушенная с грибами

Капуста, тушенная с грибами – это ароматное блюдо, попробовав которое однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова. Весь секрет заключается в смеси свежей и квашеной капусты, а также добавлении сухих белых грибов, которые насыщают кушанье непревзойденным ароматом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Капуста квашеная – 400 гр.

Грибы белые сухие – 1 горсть.

Лук репчатый – 1 шт.

Укроп – 4 веточки.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту шинкуем тонкой соломкой.

Шаг 2. Луковицу очищаем и нарезаем полукольцами.

Шаг 3. В толстостенном сотейнике разогреваем сливочное и оливковое масло, обжариваем лук до мягкости и прозрачности.

Шаг 4. Грибы на 10 минут замачиваем в кипятке, после промываем и разрезаем на небольшие сегменты.

Шаг 5. К пассеровке высыпаем капусту, помешиваем и прогреваем. Через 5-7 минут добавляем грибы и отвар, в котором они замачивались. Солим.

Шаг 6. Выкладываем в основной состав квашеную капусту, закрываем крышкой и тушим 20-25 минут до готовности всех компонентов.

Шаг 7. Перекладываем овощи с грибами в общее блюдо и украшаем рубленым укропом. Приятного аппетита!

Тушеная капуста с луком и морковью на сковороде

Тушеная капуста с луком и морковью – это простое в приготовлении и безумно вкусное блюдо, которое станет для вас сбалансированным и полезным приемом пищи, после которого вы еще долго не будете ощущать чувство голода и не захотите перекусывать чем-то вредным и сладким.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 8 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Капуста – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соус томатный – 4 ст.л.

Вода – 700 мл.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную головку лука мелко рубим и высыпаем на дно сковородки.

Шаг 2. Следом отправляем брусочки моркови и растительное масло, начинаем жарку.

Шаг 3. Измельчаем капусту и выкладываем к зажарке.

Шаг 4. Заливаем ингредиенты томатным соусом и водой. Солим и томим под крышкой 30-40 минут.

Шаг 5. Ароматное овощное блюдо подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тушеная капуста в мультиварке

Тушеная капуста в мультиварке – это проверенный и удачный рецепт, который вам обязательно понравится и будет записан в кулинарную книгу! Готовим из самых простых и бюджетных компонентов и наслаждаемся невообразимым вкусом. Рекомендуется подавать к столу вместе с баварскими колбасками.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Петрушка сушеная – 1 ч.л.

Кетчуп – 100 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Вода – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся овощечисткой либо острым ножом и максимально тонко шинкуем капусту.

Шаг 2. Запускаем режим «жарка» и разогреваем подсолнечное масло, пассеруем измельченный лук с морковью и добавляем капусту.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество кетчупа и приправ.

Шаг 4. Засыпаем специи и соль к капусте, вмешиваем кетчуп и подливаем воду. Закрываем крышку и на 35 минут запускаем программу «тушение».

Шаг 5. Сочную и ароматную капусту подаем к обеду и трапезничаем. Приятного аппетита!