Тушеная капуста классическая

Тушеная капуста – это сбалансированно кушанье, которое имеет не только прекрасный вкус, но еще и богато клетчаткой. Поэтому если в вашем холодильнике завалялся кочан этого овоща, то вы обязательно подберете для себя подходящий рецепт из нашей статьи. Тушить капусту можно, как вовсе без ничего, кроме масла, так и дополнив другими овощами либо мясом. Если же вы любите более сытные и питательные блюда, то рекомендуем вам обратить внимание на вариант приготовления с фаршем, если же вы, наоборот, придерживаетесь правильного питания, то вам, наверняка приглянется рецепт исключительно из овощей.
Классическая тушеная капуста на сковороде
Классическая тушеная капуста на сковороде – это полезное овощное кушанье, которое можно позволить себе даже в период поста либо полном отказе от продуктов животного происхождения. Для более яркого и сбалансированного вкуса, приправим компоненты небольшим количеством сахарного песка и соли.
Ингредиенты –+3 порц.
- Капуста белокочанная 300 гр.
- Морковь 1 шт.
- Перец болгарский 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Помидоры 4 шт.
- Масло подсолнечное 1 ст.л.
- Сахар-песок ½ ч.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 40 мин.
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Классическая тушеная капуста готовится очень просто. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимые продукты.
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Овощи очищаем и ополаскиваем под струей воды, даем время обсохнуть.
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Головку лука мелко рубим, морковь натираем на терке с крупными отверстиями.
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Измельчаем мякоть болгарского перца.
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Тонкой соломкой шинкуем капусту.
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Столовую ложку подсолнечного масла наливаем в сковородку и прогреваем, высыпаем овощное ассорти и тушим под крышкой 15 минут, изредка помешивая.
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Параллельно свежие томаты пробиваем в блендере до консистенции пюре.
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Припущенные овощи солим и перчим, добавляем сахарный песок и перемешиваем.
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Выливаем томатную кашицу к капусте, размешиваем и продолжаем томить под крышкой еще 25-30 минут.
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По истечении указанного времени, крышку убираем и выпариваем излишки влаги.
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Тушеная капуста готова! Раскладываем кушанье по порционным пиалам и подаем к столу.
Тушеная капуста с мясом
Тушеная капуста с мясом – это сбалансированное блюдо, которое обладает прекрасными вкусовыми характеристиками и чарующим ароматом, который наполнит весь ваш дом еще в процессе термической обработки. Особую «изюминку» кушанью придают сушеные травы и чеснок.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1,5 кг.
- Вырезка свиная – 700 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Томаты протертые – 200 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Травы сушеные – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо промываем и насухо промакиваем салфетками, режем на произвольные ломтики среднего размера.
Шаг 2. Тонко шинкуем белокочанную капусту.
Шаг 3. Снимаем шелуху с лука и чеснока, мелко рубим овощи.
Шаг 4. Очищенную морковь натираем при помощи бурачной терки.
Шаг 5. В сковороду с высокими бортами вливаем растительное масло и прогреваем, жарим свинину до изменения цвета.
Шаг 6. Засыпаем чеснок и лук, помешивая, доводим до прозрачности овощных кусочков.
Шаг 7. Добавляем морковную стружку, томим еще несколько минут.
Шаг 8. Дополняем состав протертыми томатами, черным перцем и солью – тушим на минимальном пламени под крышкой около 10 минут.
Шаг 9. Сверху выкладываем капусту и продолжаем тепловую обработку.
Шаг 10. Когда капуста начала оседать, приступаем к периодическому помешиванию. Доводим компоненты до готовности (30-40 минут).
Шаг 11. Приправляем кушанье лавровым листом и сушеными травами, прогреваем еще 5 минут и убираем с конфорки.
Шаг 12. Распределяем ароматное блюдо по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Классическая тушеная капуста с картошкой
Классическая тушеная капуста с картошкой – это ароматное и очень вкусное блюдо, которое хорошо, как само по себе, так и в сочетании с запеченной птицей, жареной свининой или отварной говядиной. Какой из вариантов не пришелся бы вам по душе, вы останетесь довольны!
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Картошка – 4 шт.
- Капуста – 600 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Травы прованские – 1 ч.л.
- Вода – 50 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продуктовый набор, который нам необходим выкладываем на рабочий стол: овощи очищаем и промываем.
Шаг 2. Лук и картофель нарезаем кубиком, капусту шинкуем, а морковь натираем на терке.
Шаг 3. На растительном масле пассеруем до размягчения репчатый лук и морковку.
Шаг 4. Смешиваем зажарку с капустой, закрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.
Шаг 5. По истечении указанного времени, добавляем воду и картофель. Продолжаем томить до мягкости картофельных ломтиков.
Шаг 6. В готовый состав вводим соль, томатную пасту и приправы – мешаем и прогреваем еще 5 минут, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Шаг 7. К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тушеная капуста с сосисками
Тушеная капуста с сосисками – это кушанье, родом из Европейской кухни, пользующееся огромной популярностью в таких странах как Литва и Латвия. Компоненты настолько удачно сочетаются между собой, что мы заранее рекомендуем готовить с запасом, так как добавки захочется всем!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Сосиски – 200 гр.
- Капуста белокочанная – 600 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Паста томатная – 1-2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Луковицу «освобождаем» от шелухи и измельчаем.
Шаг 3. Тонкой соломкой шинкуем капусту.
Шаг 4. В кастрюле разогреваем растительное масло и около 5 минут обжариваем кубики лука.
Шаг 5. Засыпаем к пассеровке капусту, перемешиваем и готовим 20 минут под крышкой на умеренном нагреве.
Шаг 6. Дополняем состав пастой из протертых томатов, солью и перцем – мешаем и тушим еще 20 минут.
Шаг 7. Тем временем удаляем оболочку с мясных полуфабрикатов. Режем сосиски колечками.
Шаг 8. Подрумяниваем с двух сторон на растительном масле.
Шаг 9. Смешиваем капусту с сосисками и переходим к сервировке.
Шаг 10. Распределяем ароматную капусту по тарелкам и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Классическая тушеная капуста с томатной пастой на сковороде
Классическая тушеная капуста с томатной пастой на сковороде – это блюдо на скорую руку, которое разнообразит ваш привычный рацион и наполнит его большим количеством витаминов, а также макро- и микроэлементов. Для готовки нам потребуется всего лишь четыре компонента.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 5-7 мин.
Порции – 1-2.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Масло подсолнечное – 50 мл.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются для приготовления выкладываем на рабочий стол.
Шаг 2. Капусту шинкуем, чем тоньше, тем лучше.
Шаг 3. В сковороду высыпаем соломку капусты и солим.
Шаг 4. Поливаем подсолнечным маслом и перемешиваем.
Шаг 5. Тушим капусту до мягкости, периодически помешивая.
Шаг 6. Вмешиваем томатную пасту и спустя 3-5 минут убираем сковородку с плиты.
Шаг 7. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!
Капуста, тушенная с курицей и картошкой на сковороде
Капуста, тушенная с курицей и картошкой в сковороде – это сбалансированное кушанье, которое сразу включает в свой состав овощной гарнир и румяную курочку с нежным и сочным мясом. Подайте такой ужин своей семье, и каждый домочадец останется доволен – гарантировано!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Курица – 500 гр.
- Картофель – 800 гр.
- Капуста молодая – 0,5 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – 1-2 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Тмин – 1 ч.л.
- Вода – 0,5 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Курицу тщательно промываем и обсушиваем любым удобным способом, разрезаем на порционные кусочки.
Шаг 2. Овощи очищаем и измельчаем: мякоть сладкого перца соломкой, лук полукольцами, а морковь натираем на терке.
Шаг 3. Капусту режем на квадратики небольшого размера.
Шаг 4. В глубокой жаровне раскаляем подсолнечное масло и быстро подрумяниваем птицу, посыпаем черным перцем и солью.
Шаг 5. К мясу высыпаем овощи (кроме капусты), помешивая, жарим пару минут, а затем вливаем 50 миллилитров воды и тушим под крышкой 4-5 минут.
Шаг 6. Далее вводим в состав кубики картошки, добавляем еще немного соли и перца – перемешиваем.
Шаг 7. Следом выкладываем капусту, посыпаем тмином.
Шаг 8. Добавляем немного воды и томим ингредиенты под крышкой около получаса.
Шаг 9. Перед подачей снимаем пробу и при необходимости досаливаем. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Вкусная тушеная капуста с фаршем
Вкусная тушеная капуста с фаршем – это простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое придется по вкусу, как мясоеду, так и тому, кто в основном отдает свое предпочтения овощам. Если готовите в летний сезон, то рекомендуется использовать свежие томаты, а не пасту.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Фарш куриный – 500 гр.
- Капуста – 500 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Пассеруем на растительном масле натертую на терке морковь и луковые полукольца.
Шаг 2. К зажарке выкладываем фарш и рубленый чеснок, посыпаем солью и черным перцем – помешиваем, разбивая мясные комочки.
Шаг 3. Продолжаем жарку до изменения цвета фарша.
Шаг 4. Капусту шинкуем тонкой соломкой и разминаем руками.
Шаг 5. Выкладываем капусту в сковородку, также добавляем томатную пасту, соль и перец – мешаем.
Шаг 6. Накрываем огнеупорную посуду крышкой и тушим на протяжении 20 минут, иногда помешивая.
Шаг 7. Подаем блюдо в порционных пиалах, украсив веточками свежей зелени. Приятного аппетита!
Капуста, тушенная с грибами
Капуста, тушенная с грибами – это ароматное блюдо, попробовав которое однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова. Весь секрет заключается в смеси свежей и квашеной капусты, а также добавлении сухих белых грибов, которые насыщают кушанье непревзойденным ароматом.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 0,5 шт.
- Капуста квашеная – 400 гр.
- Грибы белые сухие – 1 горсть.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Укроп – 4 веточки.
- Масло оливковое – 1 ст.л.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Соль – 0,25 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Капусту шинкуем тонкой соломкой.
Шаг 2. Луковицу очищаем и нарезаем полукольцами.
Шаг 3. В толстостенном сотейнике разогреваем сливочное и оливковое масло, обжариваем лук до мягкости и прозрачности.
Шаг 4. Грибы на 10 минут замачиваем в кипятке, после промываем и разрезаем на небольшие сегменты.
Шаг 5. К пассеровке высыпаем капусту, помешиваем и прогреваем. Через 5-7 минут добавляем грибы и отвар, в котором они замачивались. Солим.
Шаг 6. Выкладываем в основной состав квашеную капусту, закрываем крышкой и тушим 20-25 минут до готовности всех компонентов.
Шаг 7. Перекладываем овощи с грибами в общее блюдо и украшаем рубленым укропом. Приятного аппетита!
Тушеная капуста с луком и морковью на сковороде
Тушеная капуста с луком и морковью – это простое в приготовлении и безумно вкусное блюдо, которое станет для вас сбалансированным и полезным приемом пищи, после которого вы еще долго не будете ощущать чувство голода и не захотите перекусывать чем-то вредным и сладким.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 8 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Капуста – 600 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соус томатный – 4 ст.л.
- Вода – 700 мл.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенную головку лука мелко рубим и высыпаем на дно сковородки.
Шаг 2. Следом отправляем брусочки моркови и растительное масло, начинаем жарку.
Шаг 3. Измельчаем капусту и выкладываем к зажарке.
Шаг 4. Заливаем ингредиенты томатным соусом и водой. Солим и томим под крышкой 30-40 минут.
Шаг 5. Ароматное овощное блюдо подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тушеная капуста в мультиварке
Тушеная капуста в мультиварке – это проверенный и удачный рецепт, который вам обязательно понравится и будет записан в кулинарную книгу! Готовим из самых простых и бюджетных компонентов и наслаждаемся невообразимым вкусом. Рекомендуется подавать к столу вместе с баварскими колбасками.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 0,5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
- Петрушка сушеная – 1 ч.л.
- Кетчуп – 100 гр.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Вода – 30 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вооружаемся овощечисткой либо острым ножом и максимально тонко шинкуем капусту.
Шаг 2. Запускаем режим «жарка» и разогреваем подсолнечное масло, пассеруем измельченный лук с морковью и добавляем капусту.
Шаг 3. Отмеряем необходимое количество кетчупа и приправ.
Шаг 4. Засыпаем специи и соль к капусте, вмешиваем кетчуп и подливаем воду. Закрываем крышку и на 35 минут запускаем программу «тушение».
Шаг 5. Сочную и ароматную капусту подаем к обеду и трапезничаем. Приятного аппетита!