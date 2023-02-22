Легальная отсрочка от армии

Как не попасть в армию: советы и рекомендации

Служба в армии может быть достаточно сложным и ответственным периодом в жизни молодого человека. Однако, не все граждане страны хотят служить в армии и многие задаются вопросом, как не попасть туда. В данной статье мы рассмотрим несколько способов, которые помогут вам избежать призыва и легально получить легальную отсрочку или освобождение от службы.

Медицинская комиссия

Один из наиболее распространенных способов избежать призыва в армию — это медицинские причины. Если у вас есть какие-либо заболевания или физические ограничения, которые не позволяют вам служить в армии, вам следует обратиться в военно-медицинскую комиссию. Врачи проведут полное медицинское обследование и примут решение о вашей пригодности для военной службы.

Образование

Если у вас высшее образование, вы можете получить отсрочку от призыва в армию на определенный срок. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие высшего образования, и оформить заявление на отсрочку в военкомате.

Семейные обстоятельства

Если у вас есть малолетние дети, инвалиды в вашей семье или родители, нуждающиеся в постоянном уходе, вы можете также получить отсрочку от службы в армии. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие соответствующих семейных обстоятельств.

Альтернативная гражданская служба

Вместо службы в армии вы можете выбрать альтернативную гражданскую службу. Для этого необходимо оформить заявление на альтернативную службу в военкомате и пройти специальную комиссию. Альтернативная служба предполагает выполнение общественно полезной работы в течение определенного срока.