До весны не пить: диетолог рассказала о критической опасности алкоголя в осеннее время

Диетолог Дарья Гавриленко объяснила, почему осенью нужно непременно отказаться от спиртного.

С наступлением холодов начинается адаптация человеческого организма к изменению погоды. Кровеносные сосуды под влиянием атмосферного давления то сжимаются, то расширяются — осенью, как известно, скачки давления происходят особенно часто.

В первую очередь от переменчивой погоды страдают люди с нарушениями кровообращения. Больший урон перепады причиняют сосудам головного мозга — если в этом органе происходит сбой, то «ломаются» и все остальные системы, рассказала доктор Гавриленко порталу «Югополис».

В периоды так называемого метеоневроза возникает головная боль, головокружение, раздражительность, учащенное сердцебиение, озноб и проблемы с пищеварением.

По словам специалиста, чтобы облегчить состояние в это время, нужно избегать перегрузок — и физических, и эмоциональных. Помочь себе человек может отказом от тяжелой еды, алкоголя и других возбуждающих нервную систему напитков.

«Полностью откажитесь от алкоголя, который не расслабляет, а активизирует центральную нервную систему», — пояснила Гавриленко.

Из-за алкоголя человек начинает хуже спать, а при бессоннице метеочувствительность проявляется в три раза тяжелее.

Врач подчеркнула важность правильного питания в осенне-зимний период. Есть лучше всего маленькими порциями, но часто — по 4–5 раз в день. В рацион стоит добавить лимоны, шиповник, щавель, сливочное масло, яйца и ягоды черной смородины. Эти продукты — источники витаминов А, С и Р, которые оказывают благоприятное воздействие на работу нервной и сердечно-сосудистой системы.

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