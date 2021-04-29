Как работают биржи криптовалют?

Криптовалюты становятся одними из самых значительных участников криптовалютного бума, так как топ-10 бирж приносят 3 млн. Долл. США в день , или более 1 млрд. Долл. В год .

«Биржи и процессоры транзакций являются крупнейшими победителями в этом пространстве, потому что они позволяют людям совершать сделки и участвовать в этом растущем секторе», — сказал Джил Лурия, аналитик по акциям DA Davidson & Co, который проанализировал методологию оценки доходов. , «Там есть большой бизнес, и меня не удивит, если они зарабатывают сотни миллионов долларов и, возможно, даже миллиарды в год».

Один из лучших способов участвовать в крипто-рынке — это владение биржей, которая имеет самую высокую точку контакта для всех новых пользователей и несколько потоков доходов . Это также отличный способ делать ставки на рынке криптовалют в целом, будучи изолированным от волатильности рынка. Пока на вашем обмене есть объем и пользователи, вы сможете ежедневно зарабатывать деньги из нескольких источников.

Но не тратьте время, пытаясь возиться со сложностью начала собственного обмена, Shift Markets решит эту проблему для вас .

Комиссия за сделку

Начисление комиссии за сделку является одним из наиболее распространенных способов, которыми лучшие биржи криптовалют зарабатывают деньги. Сборы могут показаться небольшими для каждой транзакции, но они действительно складываются, особенно при большом объеме . Например, Binance и OKEx обрабатывают наибольший объем торгов на общую сумму около 1,7 миллиарда долларов в день. Binance взимает комиссию в размере 0,2%, а OKEx взимает комиссию в размере 0,07% . Другие биржи, такие как Bitfinex, Huobi и Bithumb, обрабатывают от 600 млн. До 1,4 млрд. Долл. США торгового оборота в день и взимают комиссию около 0,3%.

В зависимости от объема, который обрабатывает ваш обмен, у вас есть выбор: создать собственную структуру комиссионных для каждой сделки или даже внедрить собственный токен лояльности.

Жетоны лояльности

Повышение ценности вашего обмена — держите людей в вашей инфраструктуре и собирайте средства.

В типичной сделке комиссионные за транзакции вычитаются из продукта, который вы получаете в транзакции. В нашем последнем выпуске мы представили концепцию токена лояльности . Эта новая функция позволяет операторам обмена предлагать параллельную структуру оплаты своим клиентам. Эта модель токенов аналогична Binance Coin (BNB), где BNB используется для оплаты комиссий за транзакции, что позволяет пользователям получить скидку 50% по сравнению с преобладающим тарифом для других криптографических устройств.

Администраторы биржи теперь имеют возможность назначить определенную монету в качестве вашего назначенного жетона лояльности. Это позволяет биржам продвигать эту монету, предлагая скидки на транзакции для клиентов, которые используют эту структуру .

Владея токеном лояльности, вы можете держать своих пользователей в своей инфраструктуре и платформе, поощряя их преимуществами, если они используют ваш токен. Интеграция вашего собственного токена лояльности или даже создание собственного крипто токена — это услуга, которую может предоставить Shift.