Вкуснее в 2 раза, чем обычный суп с галушками. По этому рецепту варю 3 раза в неделю: все в восторге и просят снова и снова

Вариантов приготовления супов довольно много. Как правило, люди в разных странах употребляют неодинаковые супы. В жарких странах супы предназначены для того, чтобы понизить температуру тела. То есть готовятся в основном холодные блюда.

В странах, где суровые зимы, супы имеют похожую функцию. Только блюдо согревает народ в стужу и снег.

Супы бывают разнообразными. Их готовят как из рыбы, так и из мяса. Есть вегетарианские супы — полностью из овощей.

Важной частью любого супа считается бульон. В нем содержится много полезных веществ. Расскажем, как приготовить вкусный суп с чесночными галушками.

Ингредиенты для супа с чесночными галушками:

Бульон куриный — 3 литра;

Куриное мясо;

Морковь — шт.;

Лук — шт.;

Растительное масло — 50 г;

Сливочное масло — 50 г;

Картофель — 6 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Сахар — по вкусу;

Тесто для галушек:

Яйца — 2 шт.;

Мука — 120 г;

Соль — щепотка;

Растительное масло — 1 ст.л.;

Вода — 1 ст.л.;

Ингредиенты начинки для галушек:

Чеснок — 3 зубчика;

Растительное масло — 30 мл;

Итальянские специи;

Соль — щепотка.

Приготовление супа с галушками:

Отваренное в бульоне куриное мясо очищаем от шкурки и костей, делим на небольшие кусочки. Очищаем и нарезаем небольшим кубиком картофель.

Отправляем картошку в кипящий бульон, варим 10-15 минут под крышкой. Натираем на маленьких резцах терки морковь, нарезаем лук мелкими кубиками.

В сковороде растапливаем сливочное, добавляем растительное масла. Обжариваем в сковороде лук и морковь, не забываем перчить и солить.

Для приготовления теста в миске смешиваем яйца с солью, водой и растительным маслом, взбиваем. Постепенно всыпаем в яичную смесь муку, замешиваем тесто.

Тесто оставляем в целлофане. В это время для соуса пропускаем в отдельную чашу через пресс зубчики чеснока. Всыпаем к ним итальянские травы и соль, вливаем растительное масло, перемешиваем.

Тесто раскатываем в прямоугольный тонкий пласт. Смазываем пласт соусом из чеснока, стараемся не доходить до края 1 см.

Сворачиваем тесто в рулет соусом внутрь.

В суп высыпаем специи по вкусу и лавровый лист. Добавляем обжаренные лук и морковь, куриное мясо, смешиваем.

Делим тонкий рулет из теста на небольшие кусочки, выкладываем в кипящий суп.

Накрываем крышкой кастрюлю с супом, готовим в течение 7 минут.

После приготовления рекомендуется посыпать суп укропом и петрушкой. Получается отменный суп на зимний период.