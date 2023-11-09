Вкуснее в 2 раза, чем обычный суп с галушками. По этому рецепту варю 3 раза в неделю: все в восторге и просят снова и снова

Вариантов приготовления супов довольно много. Как правило, люди в разных странах употребляют неодинаковые супы. В жарких странах супы предназначены для того, чтобы понизить температуру тела. То есть готовятся в основном холодные блюда.
В странах, где суровые зимы, супы имеют похожую функцию. Только блюдо согревает народ в стужу и снег.
Супы бывают разнообразными. Их готовят как из рыбы, так и из мяса. Есть вегетарианские супы — полностью из овощей.
Важной частью любого супа считается бульон. В нем содержится много полезных веществ. Расскажем, как приготовить вкусный суп с чесночными галушками.
Ингредиенты для супа с чесночными галушками:
- Бульон куриный — 3 литра;
- Куриное мясо;
- Морковь — шт.;
- Лук — шт.;
- Растительное масло — 50 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Картофель — 6 шт.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Сахар — по вкусу;
Тесто для галушек:
- Яйца — 2 шт.;
- Мука — 120 г;
- Соль — щепотка;
- Растительное масло — 1 ст.л.;
- Вода — 1 ст.л.;
Ингредиенты начинки для галушек:
- Чеснок — 3 зубчика;
- Растительное масло — 30 мл;
- Итальянские специи;
- Соль — щепотка.
Приготовление супа с галушками:
Отваренное в бульоне куриное мясо очищаем от шкурки и костей, делим на небольшие кусочки. Очищаем и нарезаем небольшим кубиком картофель.
Отправляем картошку в кипящий бульон, варим 10-15 минут под крышкой. Натираем на маленьких резцах терки морковь, нарезаем лук мелкими кубиками.
В сковороде растапливаем сливочное, добавляем растительное масла. Обжариваем в сковороде лук и морковь, не забываем перчить и солить.
Для приготовления теста в миске смешиваем яйца с солью, водой и растительным маслом, взбиваем. Постепенно всыпаем в яичную смесь муку, замешиваем тесто.
Тесто оставляем в целлофане. В это время для соуса пропускаем в отдельную чашу через пресс зубчики чеснока. Всыпаем к ним итальянские травы и соль, вливаем растительное масло, перемешиваем.
Тесто раскатываем в прямоугольный тонкий пласт. Смазываем пласт соусом из чеснока, стараемся не доходить до края 1 см.
Сворачиваем тесто в рулет соусом внутрь.
В суп высыпаем специи по вкусу и лавровый лист. Добавляем обжаренные лук и морковь, куриное мясо, смешиваем.
Делим тонкий рулет из теста на небольшие кусочки, выкладываем в кипящий суп.
Накрываем крышкой кастрюлю с супом, готовим в течение 7 минут.
После приготовления рекомендуется посыпать суп укропом и петрушкой. Получается отменный суп на зимний период.