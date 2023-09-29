Вкуснее не найти – карпатская медовуха по рецепту прадедов

Издавна украинцы варили не только компоты, кисели или гнали самогон. Популярным напитком также была медовуха, о которой мы сегодня и поговорим.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Карпатская медовуха – сладкий и опьяняющий напиток, который издавна готовили наши предки. Алкогольные напитки из меда начали готовить в Карпатах несколько тысячелетий назад одновременно с появлением в горах Карпат пчеловодства.

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Мед оказывает напитку противовоспалительные, антибактериальные, противоаллергические и бактерицидные свойства. Теплая медовуха в Карпатах используется в лечебном курсе простудных заболеваний, ангине и тонзиллите. Также она обладает потогонным и мочегонным свойствами.

Мы предлагаем приготовить его дома и использовать по назначению.

Карпатская медовуха «монастырская» – рецепт

Время: 1 месяц

1 месяц Порции: 4

Ингредиенты:

– 1,5 литра воды;

– 500 граммов меда;

– 5 граммов хмеля;

– 5 граммов черного чая.

Приготовление:

Разводим мед горячей водой, на слабом огне кипятим в течение 3 часов.

Добавляем хмель в тканевом или марлевом мешочке, продолжаем варить еще 1 час, подливая горячую воду.

Снимаем с огня, чуть-чуть охлаждаем и процеживаем через ткань в эмалированную посуду, не доливая до края.

Переводим в теплое место на 2 дня, затем добавляем заваренный чай (половину количества) и сразу процеживаем (не перемешивая).

Предпочтительно дополнительно профильтровать несколько раз для лучшего освещения напитка. Перед употреблением выдержать от 30 дней до 1 года в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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