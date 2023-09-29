ГлавнаяРецептыВкуснее не найти – карпатская медовуха по рецепту прадедов Вкуснее не найти – карпатская медовуха по рецепту прадедов На чтение: 2 минуты Издавна украинцы варили не только компоты, кисели или гнали самогон. Популярным напитком также была медовуха, о которой мы сегодня и поговорим. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Карпатская медовуха – сладкий и опьяняющий напиток, который издавна готовили наши предки. Алкогольные напитки из меда начали готовить в Карпатах несколько тысячелетий назад одновременно с появлением в горах Карпат пчеловодства. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Мед оказывает напитку противовоспалительные, антибактериальные, противоаллергические и бактерицидные свойства. Теплая медовуха в Карпатах используется в лечебном курсе простудных заболеваний, ангине и тонзиллите. Также она обладает потогонным и мочегонным свойствами. Мы предлагаем приготовить его дома и использовать по назначению. Карпатская медовуха «монастырская» – рецепт Время: 1 месяц Порции: 4 Ингредиенты: – 1,5 литра воды; – 500 граммов меда; – 5 граммов хмеля; – 5 граммов черного чая. Приготовление: Разводим мед горячей водой, на слабом огне кипятим в течение 3 часов. Добавляем хмель в тканевом или марлевом мешочке, продолжаем варить еще 1 час, подливая горячую воду. Снимаем с огня, чуть-чуть охлаждаем и процеживаем через ткань в эмалированную посуду, не доливая до края. Переводим в теплое место на 2 дня, затем добавляем заваренный чай (половину количества) и сразу процеживаем (не перемешивая). Предпочтительно дополнительно профильтровать несколько раз для лучшего освещения напитка. Перед употреблением выдержать от 30 дней до 1 года в прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить квашеную капусту на зиму без ошибок. Поделитесь с друзьями